Самые нелепые и очень частые ошибки в русском языке, которые допускают даже образованные люди

С самых первых классов обучения нам твердят, что русский язык – самый сложный. Казалось бы, что может быть проще, чем правильно разговаривать на родном диалекте? Но не все так легко, как хотелось бы! Изо дня в день мы сталкиваемся с ошибками в речи и письме, которые как минимум заставляют нас поправить собеседника и как максимум – возбуждают в нас чувство отвращения к говорящему. При этом ошибки-то самые элементарные и до жути нелепые! И именно о них пойдет речь дальше…
Вечная борьба ударений
Ударение в русском языке свободное. Это означает, что нет какого-либо определенного слога, который во всех словах выделяется акцентом. Именно по этой причине его постоянно норовят переставить и изменить. К самым нелепым, но часто встречающимся неверным формам произношения можно отнести сразу несколько слов:
Звонит.
Время идет, а ошибки в этом слове не исчезают. Запомните, в данном случае ударение не может падать на первый слог. Правильно – только звонИт, звонИшь, звонЯт и т.д.
Каталог и договор. Как только не коверкают эти слова. А ведь верная позиция акцента всего одна – последний слог. Запомнить легко: «Чтобы не случился спОр, подпишите договОр».
Латте. Чтобы не попасть впросак в компании друзей и правильно произнести слово, запомните, что под ударением в названии этого чудесного напитка первая гласная – лАтте.
Торты и банты
Каждому из приходилось сталкиваться с произношением данных слов. А верно ли они были оглашены? Запомните, никаких тортОв и бантОв нет. Ударение всегда падает на первый слог. Проверить можно уменьшительными формами: тОртик и бАнтик.
Жалюзи Это слово французского происхождения. В этом языке ударение устойчивое – на последнем слоге. Поэтому только жалюзИ.
А вот творог, одновременно, обеспечение и ракушка относятся к группе слов с двояким ударением. Обе формы произношения в данном случае правильны. Так же дело обстоит и с «барменом». Филологи не могут прийти к единому мнению о том, как верно ставить акцент в данном слове.
Глаголы-призраки или слова, которых не существует в языке
Если с коверканьем слов и изменением в них ударений еще кое-как смириться можно, то глаголы-призраки вызывают у филологов серьезное негодование! Несуществующие слова так часто используются в речи, что многим кажутся совершенно нормальными и правильными. К таким призрачным словоформам относятся:
Победю и убежду (правильно – одержу победу и смогу убедить). Вызваны ошибки в образовании формы слова отсутствием у глаголов будущего времени. К сожалению, употребить эти словоформы в более коротком виде нельзя.
ПриЙдет и приДти (правильно – придет и прийти). Глагол идти вообще вызывает много сомнений. И большая их часть вызвана появлением «Й» в начальной форме. Эта буква начинает мерещиться повсюду, что и становится причиной совершения ошибок. В данном случае стоит запомнить, что «Й» встречается только в инфинитиве слова.
Походил шахматной фигурой (правильно – сходил/сделал ход)
Употребляется неправильный глагол «походил» при настольных играх как взрослыми, так и детьми. При этом значения у него совершенно иные: быть похожим на кого-то (дочь походила на мать) либо перемещаться какое-либо время (он походил по комнате и вышел). Поэтому использовать ее относительно хода в играх нельзя.
Ложить (правильно – класть). В данном случае все просто – такого глагола вовсе не существует. Это не устаревшая форма, не иноязычное слово. Это просто неверный глагол.
Садить ребят за стол (правильно – сажать). Несмотря на то, что глагол «садить» еще существует в некоторых словарях (с пометой «устаревшее»), его использование в речи культурными и образованными людьми неприемлемо. Заменой ему служит слово «сажать» (независимо что/кого).
Это лишь самые распространенные ошибки, которые встречаются ежедневно. При этом наряду с глаголами используются и призраки именных частей речи! Чего только стоят: эКспрессо, ихнего, сюдой/тудой, грейпфрукт и не только…
Ошибки делают все…
Не стоит сетовать на себя или окружающих за совершенные ошибки в произношении слов. Ведь допустить их может абсолютно каждый. Даже именитые филологи и лингвисты в спешке могут произнести неверную словоформу и не обратить на этот факт должного внимания… Ошибки в устной и письменной речи – характерный признак Екатерины II. Вместо «еще» она писала «исчо». Но императрица имела весомое оправдание – немецкое происхождение.
Говорят неправильно и звезды русского шоу-бизнеса. Так Арина Шарапова (в программе «Время») оговорилась и произнесла пОднялся (самолет) вместо поднялсЯ. А Кудрявцева Лера как-то сказала, что на всех одета обувь (правильно – надета). Неверно употреблял данное слово и Владимир Жириновский. В ходе своих оживленных монологов политик часто допускает ошибки.
Русский язык постоянно развивается и совершенствуется. Возможно, что когда-то актуальные сегодня ошибки станут нормой. Ведь даже род слова «кофе» уже расширен. И на ряду с основным мужским предусмотрен и средний (пока что в качестве разговорного). Поэтому взрываться от услышанного «звОнят» не стоит. Необходимо спокойно указать собеседнику на ошибку и не прекращать совершенствование собственной речи!
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