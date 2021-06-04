10 малоизвестных ликов смерти в мировой мифологии

Лики смерти в мировой мифологии.
Практически в каждой мировой культуре есть своё олицетворение смерти. Греческий бог Аид, владыка царства мёртвых, известен, пожалуй, всем. Мы же собрали 10-ку устрашающих ликов смерти, о которых мало кто слышал.
Миктлантекутли (ацтеки)
Ацтекский бог мертвых Миктлантекутли. Национальный музей антропологии в Мехико.
Ацтекский правитель подземного мира, правящий самой нижней его частью - девятой преисподней - изображался как залитый кровью скелет с ожерельем из человеческих глазных яблок или же в виде человека с оскаленным черепом вместо головы. На службе у Миктлантекутли, такое имя было у этого бога, были пауки, совы и летучие мыши.
Супай (инки)
Супай - правитель загробного царства инков.
Супай был богом смерти и правителем загробного царства (Уку Пача) инков. . Хотя он ассоциировался со смертью, в мифологии инков преисподняя не обязательно рассматривалась как негативный аспект смерти. Считается, что подземные источники являются необходимым аспектом для поддержания жизни живых и мертвых. Поэтому инки хоть и очень боялись Супая, но безмерно почитали преисподнюю и ее бога. В честь Супая проводили различные ритуалы и торжества.
Танатос (Греция)
Крылатый Танатос с мечам-гиром. Барельеф в храме Артемиды.
Танатос – гречекий бог ненасильственной смерти. Он изображался, как юноша с крыльями и мечом. Утверждали, что Танатос ненавиди и людей, и бессмертных богов Олимпа. При этом он был единственным из греческих богов, который не переносил подношения.
Донн (Ирландия)
Донн - ирландский властитель смерти.
Донн - ирландский властитель одиночества и смерти, который, по преданию, обитает на острове у юго-западного побережья Ирландии. Ирландцы верят, что Донн вызывает бури и топит корабли, чтобы заполучить больше душ в свое царство. Считается, что Донн не всегда был богом – раньше он был смертным человеком. Он сын Милесиуса, который был убит в бою, когда вместе со своими братьями сражался за Ирландию. Изображали Донна чаще, как фигуру в чёрном балахоне с капюшоном.
Мэн По (Китай)
Мэн По - женское лицо смерти по-китайски.
В китайской мифологии у смерти женское лицо. Мэн По - госпожа забвения, которая служит в китайском царстве мертвых Ди Юй. Когда душа готова к перевоплощению, именно Мэн По отвечает за то, чтобы душа забыла свою прежнюю жизнь и отправилась в Ди Юй. Чтобы помочь людям забыть о прошлой жизни, она варит специальный чай «Пять ароматов чая забвения». Считалось, что после того, как душа проходит очищение от грехов, она воскресает в новом воплощении.
Седна (эскимосы)
Седна - богиня моря и смерти у эскимосов.
В мифологии эскимосов Седна является хозяйкой подземного мира Адливуна и богиней моря. Седна когда-то была красивой смертной женщиной, которая жила на побережье со своим отцом. Её мать умерла, когда Седна была еще совсем маленькой. Из-за ее красоты мужчины со всего света пытались добиться ее признательности, но никому этого не удавалось. По легенде, Седна погибла от рук своего отца и с тех пор мстит всем живым.
Анку (кельты)
Анку, собирающий души.
Бретонцы, жившие на северо-западе Франции, считали, что Анку является олицетворением смерти. Его изображали, как высокого худого мужчину с белыми волосами или как скелет в сопровождении двух призраков. В некоторых культурах считалось, что Анку - первый сын Адама и Евы. Другие же утверждали, что человек, умерший в поселении последним в году, становится Анку. Анку означает «жнец мертвых». Когда опускается темнота, Анку на своей похоронной телеге, запряженной скелетами лошадей, ездит по сельской местности и собирает души умирающих. После того, как его тележка заполняется, Анку доставляет свой груз Анаону - царю подземного мира.
Гильтине (Литва)
Гильтине в преставлении современных художников.
Гильтине – богиня смерти и чумы - была молодой привлекательной женщиной, которую погребли заживо. Когда через 7 лет ей удалось выбраться из могилы, она стала страшной старухой с длинным синим носом и ядовитым языком, которым она облизывала обречённых на смерть. Гильтине часто изображают как скелет с косой, а ещё она может превращаться в змею. Гильтине бродит по кладбищам, облачённая в саван, и облизывает трупы, чтобы извлечь яд, которым она будет убивать живых.
Масау (индейцы хопи)
Масау - друг всех индейцев.
В мифологии хопи Масау больше известен как скелет-человек, который является лучшим другом людей и стражем их загробной жизни. Именно Масау, по мнению хопи, научил людей сельскому хозяйству, а также неоднократно предупреждал их о различных надвигающихся опасностях.
Айта (этруски)
Айта - этрусский демон с головой волка.
Этрусскую смерть называли Айта, это был демон с головой волка. Он проводит души живых вниз, в подземный мир и охраняет их там. На погребальных урнах Айта изображался в виде бородатого мужчины в меховой шапке, сделанной из волчьей шкуры.
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