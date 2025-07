Зачем у радиоприемников сделан AM-диапазон, если на нём нет ничего кроме помех

С радиоприемниками все не просто. /Фото: YouTube.

Каждый, кто пользовался аналоговым радиоприемником, неизбежно обращал внимание на то, что, помимо FM-диапазона с большим количеством развлекательных (в первую очередь музыкальных) передач, у приемника есть еще и AM-диапазон… При этом на последнем чаще всего нет ничего кроме помех. Лишь в редких случаях на AM-радио попадаются какие-то заунывные разговорные передачи, да еще и с большим количеством помех.Возникает вопрос: зачем АМ вообще используется?Если быть до конца точным, то режимы AM и FM на радиоприемнике – это никакие не диапазоны волн, а принципы используемой модуляции радиосигнала. Всякий радиопередатчик создает высокочастотный, параметры которого изменяются специальным оборудованием в соответствии с данными, в котором в свою очередь «зашифрована» та или иная информация (звук, изображение и т.п). Процесс передачи данных из информационного сигнала в несущий и называется модуляцией. В дальнейшем модулированный несущий сигнал может быть передан от одной антенны к другой в виде электромагнитных волн, после чего модулированный несущий сигнал поступает в радиоприемник.Как уже можно было догадаться самостоятельно из описанного выше, для модуляции радиосигнала используются разные технологии. На сегодняшний день существует три большие технологические категории модуляции несущего сигнала: аналоговая, цифровая и импульсная. Каждая из них в свою очередь подразделяется на множество подвидов. Собственно те самые режимы АМ и FM на радиоприемнике – это два подвида аналоговой модуляции.Метод передачи AM был изобретен еще в XIX веке в 1870-х годах. В свою очередь режим FM появился в 1930-е годы. Хотя FM-модуляция является более сложной и прогрессивной технологией, на практике свои достоинства и недостатки есть у каждого из методов передачи. Собственно, в именно в этих «плюсах и минусах» и заключен ответ на вопрос, почему «бесполезный» AM диапазон все еще используется.Чем отличается АМ от FM? Модуляция АМ – это достаточно примитивная технология «установки» исходного сигнала на несущий, главным изменяющим параметром которой является амплитуда колебания. В свою очередь модуляция FM – более совершенная технология, главным изменяющим параметром которой является частота колебания. При этом, в отличие от AМ, в FM модуляции амплитуда колебаний остается неизменной. Но все это означает в практическом применении? А на практике это приводит к тому, что AM-радио использует простые технологии, имеет очень большой радиус передачи и менее чувствительно к физическим преградам вроде бетонных стен, складок ландшафта (в т.ч гор). Однако, вместе с тем АМ-модуляция чрезвычайно чувствительна к радиочастотным помехам (например, из-за грозы) и может передавать информацию только в моно-режиме. Последнее делает АМ-радио малопригодным для трансляции музыки, зато хорошо подходит для трансляции разговорных передач. Кстати, именно из-за высокой чувствительности к помехам, АМ-передачи так часто трещат.В свою очередь FM-радио осуществляет передачу сигнала в стерео-режиме, благодаря чему хорошо подходит для трансляции музыки. Оно так же менее подвержено воздействию радиочастотных помех из-за чего такой аналоговый сигнал чаще всего обладает идеальной чистотой и не трещит. Однако, вместе с тем FM-сигнал гораздо более чувствителен к физическим преградам и имеет намного меньший радиус передачи. Из сказанного выше должно быть понятно, почему аналоговые AM и FM-сигналы до сих пор используются. До некоторых мест FM-вещание просто не добивает, что делает АМ-радио все еще актуальным в удаленных районах со слабо развитой инфраструктурой. Кроме того, АМ-вещание широко используется для трансляции экстренных передач. Поэтому последнее может оказаться полезным, например, в случае какого-нибудь стихийного бедствия или техногенной катастрофы. Конечно, сегодня в условиях торжества интернета значение радио для населения стремительно падает, даже несмотря на популяризацию цифровых способов модуляции. Однако, едва ли аналоговой передачи откажутся в ближайшие столетия. Как минимум из соображений о необходимости иметь под рукой экстренный и резервный канал передачи информации .