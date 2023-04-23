Правило «красное — к мясу, белое — к рыбе» действует до сих пор, но все-таки мир винно-гастрономических сочетаний несколько разнообразнее.
Публикуем простые правила, следуя которым вы научитесь правильно подбирать вино к своему блюду.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Как правильно подобрать вино к еде
Правило «красное — к мясу, белое — к рыбе» действует до сих пор, но все-таки мир винно-гастрономических сочетаний несколько разнообразнее.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии