Зачем любимый седан американской полиции и таксистов строили на раме



Ford Crown Victoria./ Фото: dishcuss.com Ford Crown Victoria./ Фото: dishcuss.com

Ford Crown Victoria знаком даже тем, кто не знает названия этого седана. Он часто мелькал в кино и сериалах, а в реальной жизни он выполняет две роли – полицейской машины и автомобиля такси узнаваемого желтого цвета. В 2011 году эту машину перестали выпускать, а вывели из эксплуатации только в 2024, но до последнего момента этот седан почему-то оставался рамным. Ford Crown Victoria знаком даже тем, кто не знает названия этого седана. Он часто мелькал в кино и сериалах, а в реальной жизни он выполняет две роли – полицейской машины и автомобиля такси узнаваемого желтого цвета. В 2011 году эту машину перестали выпускать, а вывели из эксплуатации только в 2024, но до последнего момента этот седан почему-то оставался рамным.

1. Антикризисная платформа Panther



Шасси Panther./ Фото: idmsvcs.com Шасси Panther./ Фото: idmsvcs.com

О создании нового автомобиля Ford задумался ещё в конце 1970-х годов, когда американский автопром как-то пытался пережить затяжной топливный кризис. В то время американское правительство ввело жесткие требования ко всем автопроизводителям, чтобы заставить тех резко снизить потребление машинами топлива (тогда в моде были автомобили с огромными моторами). Каждый выкручивался как мог, к примеру, концерн General Motors полностью перестроил свои заводы на выпуск переднеприводных автомобилей с несущим кузовом, чтобы снизить их вес и сделать менее прожорливыми.



Ford LTD Crown Victoria на шасси Panther./ Фото: wikipedia.org Ford LTD Crown Victoria на шасси Panther./ Фото: wikipedia.org

Ford этого сделать никак не мог, поскольку едва сводил концы с концами и находился на грани закрытия. Тем не менее фордовские инженеры нашли выход и в 1978 году создали платформу Panther. Они не стали тратить время и деньги на создание машины с несущим кузовом, а взяли дешёвое старое шасси на основе рамы, уменьшили его, снизили вес и поставили на всё это новые, более экономичные двигатели. Выгода была огромной: разработка почти ничего не стоила, в производстве автомобиль был сравнительно дешёвым, а главное, соответствовал современным требованиям по весу и выбросам.

2. Деньги из старой машины



Ford Crown Victoria (после обновления)./ Фото: wikipedia.org Ford Crown Victoria (после обновления)./ Фото: wikipedia.org

В изначальном варианте Ford LTD Crown Victoria выпустили в 1979 году, положив в его основу то самое рамное шасси Panther. А известный всем седан Crown Victoria с переработанным и более современным кузовом появился в 1991 году. Интересно, что к концу 1990-х все производители подчистили свой модельный ряд и избавились от рамных легковушек, но Ford сделал всё по-своему и оставил Crown Victoria в производстве с неизменной рамой. К тому моменту компания уже успела окупить запуск производства этого седана, а потому каждая сошедшая с конвейера машина приносила почти чистую прибыль. Фактически Ford озолотился на этой модели.



Машина глобально не менялась десятилетиями./ Фото: imcdb.org Машина глобально не менялась десятилетиями./ Фото: imcdb.org

Серьёзно модернизировать эту машину и вкладывать в неё дополнительные деньги производитель не собирался, она и так пользовалась спросом. Это было просто невыгодно. Время от времени на старое шасси навешивали обновлённый кузов, и на этом весь прогресс заканчивался. Если же производитель пытался предложить полиции и таксопаркам модели поновее и посовременнее, эту идею категорически отвергали и требовали морально и технически устаревший седан Ford Crown Victoria. Их склады были забиты дешёвыми запчастями, ремонт обходился едва ли не в копейки, а механики наизусть знали шасси Panther.

3. Лучшая машина для такси и полиции



Ford Crown Victoria в полиции./ Фото: intpik.ru Ford Crown Victoria в полиции./ Фото: intpik.ru

Хоть кто-то и говорит об излишней жадности «Форда», который десятилетиями выпускал устаревший седан, но полиция и таксопарки получили в свои руки почти идеальную машину. К примеру, для полиции машина служила своего рода броневиком: полицейские часто выполняли на этом седане свой любимый манёвр – таран преследуемой машины. Весь удар на себя принимала стальная рама, а кузовные панели просто заменяли на новые. Более современный автомобиль с несущим кузовом подобного обращения выдержать не мог и после тарана списывался в утиль.



Ford Crown Victoria в такси./ Фото: flickr.com Ford Crown Victoria в такси./ Фото: flickr.com

Для таксистов самой главной деталью в машине был её деформированный двигатель. Старый чугунный V8 объёмом 4,6 литра работал почти круглосуточно: часто приходилось стоять в пробках и на обочинах со включенным кондиционером и рацией. Более современные и экономичные моторы не выдерживали подобных нагрузок и быстро выходили из строя, а чугунный двигатель годами работал и не доставлял больших проблем. Интересно, что для Crown Victoria обычной историей были пробеги под миллион километров.



Дежурит на трассе./ Фото: dishcuss.com Дежурит на трассе./ Фото: dishcuss.com

Впрочем, некоторые полицейские самым большим преимуществом Crown Victoria считали безопасность. Полиции приходилось часто дежурить на обочине хайвея, где какой-нибудь зазевавшийся водитель мог запросто протаранить машину. При этом стальная рама выполняла роль отличного амортизатора: багажник вместе со стальным каркасом сминался, но гасил энергию удара. Те, кто находился в салоне, оставались в живых, хоть и могли получить травмы. Современные же модели с несущим кузовом с подобными происшествиями справиться не могли и превращались в груду железа.

4. Конец истории Ford Crown Victoria



Последняя версия./ Фото: intpik.ru Последняя версия./ Фото: intpik.ru

«Форд» окончательно отказался от выпуска Crown Victoria только в 2011 году, да и то не по своей воле. На тот момент в Соединённых Штатах приняли ужесточённые экологические нормы и жесткие нормы относительно пассивной безопасности. Со всех сторон устаревший седан им никак не соответствовал, и привести его к ним не было никакой возможности. Тем не менее никто не собирался отказываться от него так быстро. В 2012 году запустили постепенную замену этих машин на более новые, соответствующие обновлённым требованиям, но процесс занял целых двенадцать лет. Лишь в 2024 году последние машины сняли с эксплуатации и отправили в утиль.