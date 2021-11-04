10 пистолетов и револьверов, которые пользуются большой популярностью среди женщин

Женская рука отличается от мужской. Совершенно очевидно, что она меньше и не такая сильная. Это обстоятельство «от природы» накладывает некоторую специфику на выбираемые прекрасной половиной человечества пистолеты. Большинство женщин-стрелков начинает упражняться на калибре .22 Long Rifle с малой отдачей. Постепенно женщины переходят на более «серьезные» размеры. Посмотрим же на те пистолеты и револьверы, что они выбирают.
1. Browning Buck Mark Camper
С него многие начинают. |Фото: gunsamerica.com.
Полимерный легкий и удобный пистолет калибра .22 Long Rifle, который точно не напугает сильной отдачей. С такого многие женщины-стрелки в США начинают тренировки по обращению с огнестрельным оружием. Весит пистолет 960 грамм, а стоит порядка 380 долларов.
2. Glock 26
Очень надежное оружие. |Фото: glocktalk.com.
Не самый маленький, но при этом достаточно легкий и вполне эргономичный пистолет, что особенно важно в контексте женских рук. Кроме того, Glock 26 очень надежен. Не менее интересно и то, что выпускается под самые разные калибры от 9 мм до .45 ACP. Весит 600 грамм. Стоит около 500 долларов.
3. Kimber Pro Carry II
Неплохой выбор. |Фото: 1911.sk.
«Классический» пистолет калибра .45 ACP. Достаточно удобен, хотя и тяжеловат – весит 800 грамм. Важным моментом в Pro Carry II является наличие автоматического предохранителя, повышающего уровень безопасности оружия для стрелка. Стоит пистолет 800 долларов.
4. Ruger LC9s
Мал, да удал. |Фото: blogspot.com.
Компактный, тонкий и очень легкий пистолет. Использует патрон 9 мм. Отличная эргономика делает LC9s едва ли не лучшим выбором для женщин на современном рынке оружия. Предназначен для скрытого ношения. Весит 500 грамм. Отдать за такой придется 450 долларов.
5. Ruger LCR
Вот такой револьвер. |Фото: br.pinterest.com.
Компактный револьвер для скрытого ношения. Весит от 380 до 470 грамм, в зависимости от модификации. В сегменте револьверов считается очень нетипичным оружием благодаря разнообразию калибров. Бывает под патроны .22 LR, .357 Magnum, 9 мм, а также некоторые другие виды боеприпасов. Стоит от 545 до 900 долларов.
6. Sig Sauer P938
Носится скрытно. |Фото: pinterest.ru.
Легкий, прочный, надежный и компактный пистолет. Спрятать такое оружие под одеждой не составит труда. Идеальный выбор на роль пистолета каждодневного ношения. Оружие весит 450 грамм. Сделана данная модель на базе пистолета P238. Стоимость – 820 долларов.
7. Smith & Wesson Model 638
Очень популярная модель. |Фото: firearmsinsider.tv.
Очень популярный револьвер самообороны в США. Не имеет предохранителя, однако при этом имеет весьма длинный ход спускового крючка, для обеспечения должного уровня безопасности и исключения вероятности непроизвольного спуска. Весит всего 430 грамм. Стоит такой 470 долларов.
8. Smith & Wesson M&P Shield
Можно выбрать и такой. |Фото: loadoutroom.com.
Весьма интересная модель пистолета самообороны, пользующаяся большой популярностью в Америке. Выпускается под несколько видов патронов. Вес оружия составляет 540 грамм. Может носиться скрытно под одеждой благодаря небольшим габаритам. Стоимость достигает 590 долларов, в зависимости от модели.
9. Springfield XD
Добротный пистолет. |Фото: wallsdesk.com.
Весьма специфический пистолет, который при этом все равно пользуется большой популярностью. Выпускается под три калибра: 9мм, .40 S&W, .45 ACP. Оборудован одним из наиболее надежных и совершенных механизмов спуска. Комплектуется разными магазинами. Весит от 740 до 930 грамм. Стоимость может достигать 630 долларов.
10. Walther CCP
Берут и такие пистолеты. ¦Фото: warweapons.ru.
Удобный пистолет небольшого размера из которого очень удобно стрелять. Использует облегченный затвор «Softcoil». Весит оружие 630 грамм. Стоимость пистолета составляет 470 долларов.
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