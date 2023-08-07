Подкормка, которая значительно увеличит урожай томатов

Этой удивительной подкормкой можно значительно увеличить урожай и помочь растениям быстрее налить плоды! Действует победоносно и так же сильно, как дорогие аминокислотные подкормки из магазина.







В 30 л воды замочите перо (например, от перьевых подушек) — столько, сколько поместится. После этого добавьте 1 стакан едкого калия. Далее эта настойка оставляется в покое на неделю. По прошествии этого времени раствор превратится в натуральное и богатое калийно-азотное удобрение, которое очень сильно стимулирует растения на большой урожай.







Для подкормки 0,5 л раствора добавить в 10 л воды. Этим удобрением можно подкормить абсолютно все растения в огороде: по 1 л на 1 куст раз в неделю (если нет других подкормок; если есть, то 1 раз в 2 недели).





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