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Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Повар Чак Джордж (Chuck George), видеооператор Джимми Фэм (Jimmy Pham) и фотограф Генри Харгривс (Henry Hargreaves) объединились, чтобы создать удивительный проект.

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков


Он взяли армейские сухпайки разных стран мира (включая Россию) и сервировали из них блюда для ресторанов. Проект так и назван From MRE (meals ready to eat) to Michelin. Имеется ввиду идеальная сервировка, как в путеводителе по ресторанам от Michelin. Далее смотрите видео, как создавался проект.

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

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