Сервировка для ресторана с ингредиентами из сухпайков

Повар Чак Джордж (Chuck George), видеооператор Джимми Фэм (Jimmy Pham) и фотограф Генри Харгривс (Henry Hargreaves) объединились, чтобы создать удивительный проект.









Он взяли армейские сухпайки разных стран мира (включая Россию) и сервировали из них блюда для ресторанов. Проект так и назван From MRE (meals ready to eat) to Michelin. Имеется ввиду идеальная сервировка, как в путеводителе по ресторанам от Michelin. Далее смотрите видео, как создавался проект.































































































источник



