Первые леди, чьи имена фигурировали в пикантных скандалах (хоть и не всегда в главной роли)

От президентов, как правило, общественность ожидает определенного поведения, люди желают, чтобы их страной управлял человек с чистой репутацией. Это же касается и их жен – Первых леди. Да вот только нахождение на вершине политического Олимпа не страхует их от совершения ошибок. Расскажем о пикантных скандалах, в которых успели испачкаться жены президентов.
Она могла бы придумать слово «адюльтер»: Карла Бруни
Карла Бруни и Николя Саркози
В прессе жену французского президента Николя Саркози называли не иначе как «Донжуан в юбке». Ее слова «Я верна лишь самой себе. Моногамия нагоняет на меня тоску» постоянно цитировали, когда у нее случался очередной роман. А связей у модели до брака было великое множество. Впрочем, если ей верить, Саркози изменил ее мировоззрение, и на моногамию она посмотрела другими глазами.
Карла Бруни в молодости
Познакомилась известная модель с тогда еще будущим президентом в 2007 году. Встреча произошла не вечеринке известного публициста Жака Сегела. На званом обеде было всего 8 человек, среди которых были Саркози и Бруни. Позже стало известно, что позвал хозяин дома только супружеские пары, а Николя и Карлу он захотел свести. Стоит сказать, что его план удался. Саркози тогда только развелся с Сесилией Аттиас после 25 лет брака, а у Бруни закончились отношения с Рафаэлем Энтовеном.
По словам очевидцев, уже на первой встрече между ними пробежала искра. Толи это была любовь с первого взгляда, толи мимолетная страсть, но бывшие супруги весь вечер провели вместе. Политик настолько понравился манекенщице, что для того, чтобы поразить, его она читала ему стихи и подарила сборник своих поэзий. С ужина Карла и Николя уехали вместе.
В начале романа Бруни, кажется, и не думала о свадьбе. Она говорила, что встречаться они могут вечно. Но потом ее мнение, видимо, изменилось. Уже будучи президентом Франции, в феврале 2008 года стало известно, что пара тайно поженилась в Елисейском дворце. На бракосочетание позвали всего двадцать гостей, мероприятие было закрыто от прессы. Бруни быстро вжилась в роль Первой леди страны, она всячески помогала мужу в его работе, а ее знание пяти иностранных языков и умение правильно вести переговоры сыграли ему на руку. И все бы могло быть идеально, если бы не журналисты.
Карла Бруни в молодости
Желтая пресса не собиралась оставлять Карлу Бруни в покое. Былая слава преследовала ее, то и дело появлялись статьи о том, что она изменяет мужу. Якобы, такие люди не меняются, и она ходит налево, потому что так всегда делала. Пара на сплетни внимания не обращала, тем более в 2011 году они были заняты важным событием – рождением совместного ребенка. Пополнение в семье президента всегда позитивно влияет на рейтинги, а Саркози это тогда было жизненно необходимо, ведь его популярность стремительно падала. Появление малыша могло бы снова сделать Саркози любимцем французов, но этому было не суждено случиться.
Карла Бруни и Николя Саркози
Надежда на высокие рейтинги президента была разрушена, когда в том же 2011 году были опубликованы две биографии его красавицы-жены. Бурю негодования вызвала одна из них: «Карла, тайная жизнь» Бесмы Лаури. Бруни писательница называла «Донжуаном в юбке». Желчная книга от корки до корки описывала Первую леди как отрицательного персонажа, в котором нет ничего хорошего. Лаури писала, что Бруни была расчётливой, и была ради денег готова на все.
Особенно смаковали то, как она вела себя с некоторыми официальными лицами. В книге описан эпизод, когда Карла Бруни, так сказать, опозорилась перед бывшей американской первой леди Мишель Обамой. Когда они с Николя Саркози опоздали на встречу с британской королевой Елизаветой II, то Карла рассказала своей коллеге из США, что причиной задержки стало то, что они слишком много времени провели в спальне. Говорят, что такие неуместные откровения стали причиной того, что жена Барака Обамы отозвала приглашение на прием, который хотела устроить в честь французской первой леди.
Карла Бруни и Мишель Обама
Череда таких нелицеприятных скандалов пошатнули репутацию президента и его жены. Что бы не делала Карла, за ней тенью шло ее пестрое прошлое. Слишком многим людям она не нравилась, и никого не волновало, что она старается соответствовать статусу Первой леди.
В том же 2011 на Карлу Бруни обрушился шквал хейта после того, как они с мужем встретились с четой Медведевых. На официальную встречу топ-модель решила не надевать бюстгальтер, хотя на ней было платье из джерси.
Карла Бруни на встрече с четой Медведевых
Естественно, очертания ее фигуры в мельчайших деталях не рассмотрел только ленивый. После этого мероприятия Первую леди ждал неприятный сюрприз: в YouTube опубликовали видеоролик 1996 года. На нем Карла в подробностях описывает половой акт, рассуждает на интимные темы и рассказывает том, что для общения с любовниками из разных стран нужны секс-путеводители.
Эта череда скандалов убила репутацию Бруни, которая и так держалась на добром слове. И, естественно, все эти истории не могли пройти мимо ее мужа, чей рейтинг полетел вниз. В 2012 году Саркози проиграл на выборах. Бруни обрадовалась поражению мужа, ведь после того, как она перестал быть публичной персоной, у нее появился шанс пожить спокойно.
Двойная жизнь Первой леди Южной Кореи
Ким Гон Хи и Юн Сок Ёль
О жизни азиатских Первых леди в мировой прессе говорят не так много, как об их коллегах из Европы и США. Но в 2011 году издания по всему миру писали о появившемся компромате на жену президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Стало известно о странностях в биографии Ким Гон Хи. Первая леди одной из самых успешных азиатских стран в прошлом работала хостес. И казалось бы, это простая работа, ничем не примечательная. Но вот только к такого рода профессии в Южной Кореи относятся не так, как в Европе. Хостес приравнивают к эскортницам, а такое прошлое точно Первой леди не к лицу.
На вопросы о всплывшем компромате Ким Гон Хи отшучивалась, спрашивая «Я что достаточно красива для эскорта?». Такие новости о тогда еще потенциальной первой леди, которая будет лицом страны, жители Южной Кореи восприняли очень негативно. И может, этот скандал удалось бы замять, но у журналистов была еще одна информационная бомба: стало известно, что до знакомства со своим мужем девушка жила вместе с другим женатым чиновником.
Ким Гон Хи
Прошлое шло за Ким Гон Хи по пятам. Появлялась информация о том, что она предоставляла лживую информацию в своих резюме. Выяснилось, что подавая резюме на должность преподавателя в университеты, тогда еще будущая Первая леди в 2007 и 2013 года преувеличила свои навыки и опыт. То, что Ким Гон Хи в резюме явно приукрасила свои данные, неминуемо спровоцировало скандал. За ложь Первая леди извинилась перед своей страной публично.
Рейтинги Юн Сок Ёля из-за обнародованного компромата на его жену начал снижаться. Но, тем не менее, это не помешало ему победить на выборах и возглавить страну. Остается надеяться, что за время его правления журналисты больше на ежу жену больше ничего не раскопают.
Лживая семья Клинтон
Билл и Хиллари Клинтон
Когда речь заходит об американском президенте Биле Клинтоне, в голову приходит не его политика или громкие решения. Все сразу вспоминают «Моникагейт» - скандал, который разразился вокруг интимной связи между президентом и стажеркой в Белом доме. Но это далеко не весь список его измен. Сейчас немногие вспомнят, что Билл был еще тем ходком, более того, идеальная жена политика Хиллари не просто знала о его связах на стороне, но и всячески покрывала его. Первая леди делала вид, что ничего не происходит, создавая образ идеального мужа. И даже, когда весь мир говорил о нем и Монике, все равно, не подавая виду, врала всем и вся.
История верной жены и любителя женщин началась в Йельской школе права. Билл понравился Хиллари, и она решила, что будет его добиваться. Она сделала все, чтобы окруженный женским внимание Клинтон не просто обратил на нее внимание, но и влюбился. Правда, потребовался ей на это целый год, но зато после этого будущая президентская чета больше не расставалась.
Билл и Хиллари Клинтон
В их паре был идеальный баланс: немного расхлябанный (но при этом умный и обаятельный) Билл и сосредоточенная серьезная Хиллари прекрасно друг друга дополняли. Пара поженилась в 1975 году.
Карьера будущего президента взлетела через 10 лет, и сегодня возникают сомнения, смог бы он или нет стать настолько успешным, если бы не его жена. В 1991 году о Биле Клинтоне заговорили в американских СМИ после того, как Демократическая партия предложила Клинтону пойти в президенты. Хиллари мгновенно организовала для него идеальную предвыборную кампанию.
На заре его выдвижения появился первых секс-скандал. Некая Дженнифер Флауэрс объявила, что у нее многолетняя связь с кандидатом в президенты. Тогда появились первые слухи о том, что Хиллари закрывает глаза на измены мужа, хоть и все прекрасно знает, чтобы сделать его президентом. Но как бы то ни было, Хиллари всем СМИ твердила, что измены – это ложь, на ее мужа просто клевещут. Врала Хиллари убедительно, потому что такой мощеный удар по репутации не помешал Билу Клинтону получить большинство голосов американцев и победить на выборах в 1993 году.
Хиллари как Первой леди американцы восхищались. А у миссис Клинтон была годами выработанная тактика: как только в прессу просачивались пикантные подробности об ее муже, она мгновенно обвиняла в том, что это республиканцы придумали очередную ложь про ее идеального супруга. Хотя скандалы, которые замяла Первая леди, были настоящими бомбами: ему вменяли сексуальные домогательства, и обвиняли в том, что во время его пребывания на губернаторском посту в Аризоне ему «поставляли» женщин.
Билл Клинтон и Моника Левински
Единственный раз, когда репутация четы Клинтонов была действительно под угрозой стал, «Моникагейт». Молодая девушка по имени Моника Левински пришла стажироваться в Белый дом в 1995 году, в итоге проработав там два года. После этого, когда стало казаться, что Левински и Клинтон слишком сблизились и проводят много времени вместе, ее перевели в Пентагон. Там Левински совершила роковую ошибку – завела подругу, которой стала не просто доверять, но и рассказывать о том, о чем не следует. Ею стала Линда Трипп, которая стала записывать их разговоры на диктофон, так и появилось одно из важнейших доказательств в деле о секс-скандале Клинтон-Левински. Ведь именно Линде Моника первой и поведала о том, что спит с президентом.
Даже когда были собраны доказательства, когда сама Хиллари, скорее всего, знала, что муж изменяет, она не перерастала его покрывать. Она заявила, что ее муж никогда не врет. Позже, когда скандал вышел за рамки политического Олимпа и о президентской любовнице узнал весь мир, поговаривали, что Хиллари задумалась о разводе. Впрочем, ее быстро покинули эти крамольные мысли, ведь на кону была политическая карьера ее мужа.
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