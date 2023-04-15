Что делать, если рассада погибает

Страхом каждого садовода является гибель рассады, на выращивание которой было потрачено много времени и сил.

Если на листьях рассады появляются пятна или желтизна, светлые пупырышки, листья становятся вялыми или даже начинают опадать, значит рассаде срочно нужна помощь. Очень важно правильно распознать болезнь и использовать именно то лечение, которое необходимо в конкретном случае.

Рассада томатов и перца чаще всего страдает магниевым хлорозом. Хлороз можно определить по светлым пятнам на листьях рассады.







На помощь в этом случае придут препараты, содержащие магний, например, хелат магния, или сульфат магния. Но прежде чем вносить эти препараты, необходимо понять, почему растения плохо усваивают магний. Причин этому может быть несколько, самая распространенная — полив рассады томатов на ночь, из-за чего корни сильно замерзают. Рассада томатов не требует, чтобы почва была всегда влажная. Поэтому кроме внесения препаратов необходимо нормализовать полив рассады.

Важный момент: если растение перелито, то подкормку следует проводить по листу, а не под корень. Подкормку по листу проводят после захода солнца либо в пасмурный день, в противном случае на листьях могут появиться ожоги.







Второй по распространенности хлороз — железный. Эта болезнь проявляется в виде пожелтения рассады.







Причиной железного хлороза может стать слишком щелочная почва. Чтобы устранить железный хлороз на рассаде томатов и перца необходимо слегка подрыхлить почву в стаканчике с растением, немного подсушить грунт, а затем дважды опрыскать рассаду хелатом железа, феровитом или другим препаратом, содержащим железо в хелатной форме.



Тревожным сигналом является ситуация, когда листья томатов с обратной стороны приобретают фиолетовый оттенок. Это значит, что рассада страдает от недостатка фосфора. Все, что нужно сделать, чтобы справиться с этой проблемой — повысить температуру в области корней. Для этого стаканчики с рассадой необходимо убрать подальше от стекла и подложить под них сложенное в несколько раз покрывало.







На рассаде могут появиться «пупырки». Из-за оэдемы или водянки у рассады томатов и перца начинают опадать семядольные листочки, а если не принять меры, то растение потеряет и настоящие листья. Причина — неправильный полив. Чтобы нормализовать ситуации необходимо уменьшить полив растений.







Еще одним признаком неправильного полива рассады является подсыхание листьев, начиная с кончиков. В этом случае необходимо прорыхлить поверхностный грунт и подождать пока он хорошо просохнет. Полив следует осуществлять только тогда, когда грунт хорошо просохнет.







Азотное голодание можно выявить по пожелтению листьев. Проблема устраняется внесением комплексных удобрений, содержащих равное количество азота, фосфора и калия.







Если же на рассаде появились пятна, но при этом листья не опадают, и вы уверены, что рассада не переливается, то для восстановления растения можно обработать его по листу хелатным комплексом.







Внимательно следите за состоянием рассады, чтобы успеть вовремя предотвратить развитие болезни.

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