10 заброшенных объектов

Казалось бы, совсем недавно космические корабли, игры на автоматах, гигантские экскаваторы или захватывающие аттракционы вызывали неописуемый восторг и удивление, а теперь некоторые полностью заброшены. Но, несмотря на столь плачевное состояние забытых и полуразрушенных объектов, они все так же вызывают интерес, только теперь их тайны привлекают искателей острых ощущений.
1. Заброшенный космический корабль «Буран» (Казахстан)
После 14-летнего простоя «Буран» был практически полностью разрушен. | Фото: interestingengineering.com/ neonivanov.livejournal.com. Несмотря на то, что создание космического корабля-ракетолана многоразового использования «Бурана» было огромным прорывом в космической индустрии Советского Союза, он совершил лишь 1 полет из 100 возможных. В ноябре 1988 г. орбитальный корабль был запущен в космос без экипажа на борту. Ради этого действа на Байконуре был построен специальный аэродром, но после завершения полета разработка проекта «Энергия-Буран» была приостановлена, а он отправлен в один из ангаров полигона. Будущее космической индустрии «Буран» во время испытаний и в одном из боксов Байконура до разрушения (Казахстан). | Фото: aboutspacejornal.net/ truehnoomsk. Мало того, что единственный летавший в космос корабль простаивал, так еще в 2002 году при обвале крыши монтажно-испытательного корпуса он был практически полностью разрушен. Теперь советский шаттл составляет ценность только для исследователей руин. 2. Заброшенный 20-ковшовый экскаватор (Германия) 3500-тонный монстр копал землю в разных областях добычи полезных ископаемых (Германия).огромными ковшами при создании масштабных котлованов для поиска полезных ископаемых было настоящим спасением, то сейчас ему на смену пришла более совершенная техника и механизмы. Прошло уже 15 лет, как экскаватор стоит среди поля, привлекая любителей всего необычного, причем именно он считается самым большим объектом среди заброшенной техники в мире.
3. «Дворец Бокор» в Камбоджа
Заброшенный имперский отель, возведенный французскими колонистами в начале прошлого века (Bokor Palace Hotel & Casino). | Фото: factinteres.ru/ pikabu.ru. Заброшенный отель и казино «Дворец Бокор» (Bokor Palace Hotel & Casino), расположенный на территории Национального парка Бокор (Кампот, Камбоджа) у края обрыва, сейчас навевает только ужас. Хотя еще 100 лет назад в его роскошных апартаментах отдыхала и наслаждалась жизнью французская элита и камбоджийская королевская семья. Все, что осталось от былой королевской роскоши Bokor Palace Hotel & Casino (Камбоджа). | Фото: allthatsinteresting.com. Учитывая, что здание отеля находится в горной местности, во время строительства погибло более 1 тыс. рабочих, и это стало основной причиной возникновения множества легенд после его закрытия. Теперь это «проклятое место», над которым всегда сгущаются туманы, притягивает не только туристов, оно превратилось в жуткую площадку для самоубийц и провождения всевозможных магических обрядов. 4. Старая электростанция в Филадельфии (США) Заброшенная электростанция в Филадельфии становится интересным объектом для исследований. | Фото: interestingengineering.com. Бывают случаи, когда заброшенные здания не навевают ужас, а выглядят как произведение искусства. Примером тому является заброшенная электростанция в Филадельфии, которая выглядит так, как будто она может стать источником вдохновения для фильма в жанре киберпанк. Учитывая, что это малоисследованное помещение, хранящее очень много старого оборудования любителям приключений нужно быть предельно осторожным, отправляясь на прогулку в столь прекрасные руины. В таких руинах впору снимать фильмы в жанре киберпанк. | Фото: pinterest.com. Интересно: Киберпанк (cyberpunk) является жанром научной фантастики, который отражает упадок человеческой культуры на фоне высокотехнологического прогресса в эпоху нанотехнологий и сплошной компьютеризации. Как правило, в своих произведениях авторы киберпанка показывают/исследуют взаимодействие между человеческим и машинным интеллектом. Наиболее известными писателями в этом жанре считаются: Джон М. Харрисон, Аллен Стил, Руди Рюкер, Льюис Шайнер, Пэт Кэдиган, Уильям Гибсон, Брюс Стерлинг, Уолтер Уильямс, Д. и П. Криворучко, Александр Тюрин, Александр Щеголев и др.
5. Синагога Сынов Израиля (США)
Синагога Сынов Израиля пополнила список «заброшек» США. | Фото: obsidianurbexphotography.com. Синагога Сынов Израиля, построенная в 1920-х годах, была довольно популярным и почитаемым местом поклонения иудеев. Из-за растущих затрат на ремонт и оплату коммунальных услуг конгрегация в 2010 г. продала синагогу. Новый владелец позволял общине проводить субботние утренние службы до тех пор, пока не нашелся новый покупатель на это старинное здание с прекрасными витражами и арочными окнами. Понадобилось буквально несколько лет, чтобы старинное здание начало разрушаться. | Фото: obsidianurbexphotography.com. Покупатель планировал превратить синагогу в коллель (учебное заведение еврейского религиозного образования), но что-то пошло не так, и теперь здание начинает разрушаться. Радует, что нашелся человек, который присматривает за синагогой, и только с его разрешения можно попасть внутрь сооружения. 6. Заброшенный театр «Два в одном» (США) Когда то на этой сцене шли представления и развлекательные шоу, а теперь полная разруха (театр «Два в одном», США). | Фото: obsidianurbexphotography.com. «Два в одном» – это исключительный пример американского двухэтажного театра, где две аудитории расположены друг над другом в узком 10-этажном здании, которое было построено еще в начале прошлого века. Изначально на его сцене организовывались водевили, причем эти театральные представления проводились непрерывно с утра до поздней ночи. Со временем его адаптировали и под кинозал, но с конца 1960-х театр полностью закрыли. Театр «Два в одном» превратился в жалкое зрелище. | Фото: obsidianurbexphotography.com. Предприимчивые торговцы два нижних этажа, которые раньше служили вестибюлем, отремонтировали и в настоящее время там открыты торговые точки, а вот помещение самого театра осталось заброшенным. С каждым годом оно теряет свою привлекательность и уже превратилось в настоящие руины. 7. Бюсты президентов на пустыре (штат Вирджиния, США) Вместо музея бюсты президентов США заброшены на пустыре. | Фото: interestingengineering.com/ travelandleisure.com. Где-то в сельской местности Вирджинии, на частной ферме нашли свое пристанище около 40 рушащихся бюстов президентов США. По сведениям редакции Novate.Ru, изначально они были сделаны на заказ для оформления центральной площадки Президентского парка, который задумывался как музей под открытым небом посвященный памяти президентов США. Музей все-таки был создан и даже открыт в 2004 году, но его через 6 лет закрыли из-за отсутствия посетителей. 8. Торговый центр New World Mall в Бангкоке (Таиланд) В заброшенном торговом центре «Новый мир» можно снимать постапокалипсические фильмы (Бангкок, Таиланд). | Фото: thisiscolossal.com/ © Jesse Rockwell. История многострадального торгового центра «Новый мир» (New World) началась с того, что сразу после сдачи в эксплуатацию 11-этажное здание попало в опалу, и начались судебные тяжбы через нарушения в строительстве. По решению суда пришлось демонтировать целых 7 этажей сооружения. После переделок осталось всего 4 этажа и те 1999 г. выгорели практически полностью. С тех пор некогда процветающее заведение стоит заброшенным. Теперь местные жители в заброшенном торговом центре выращивают рыбу (New World Mall, Бангкок). | Фото: aquaa3.com.br/ free-writer.ru. Из-за обрушения крыши внутри здания скапливалась вода и разводились москитные комары, поэтому предприимчивые местные жители решили запустить туда рыбу. Через несколько лет рыба не только прижилась, но и заполонила все пространство и теперь это место снова начало приносить доход только от ...рыбалки.
9. Ретро игры, потерявшие актуальность
Теперь аркадные игровые автоматы пылятся на складах, а раньше были огромной радостью для детей и взрослых. | Фото: interestingengineering.com/ pinterest.com. С появлением гаджетов и внедрением потоковой передачи видеоигр на любое устройство и в любое время суток надобность в аркадных автоматах отпала. Однако было время, когда даже мечтать о том, что есть возможность поиграть в видеоигру не приходилось. Поэтому ребятня и взрослые отправлялись в ближайший игровой зал и там отрывались по полной. Такое времяпровождение было доступно даже для советской ребятни. Чтобы им (и не только) окунутся в мир видео игр, начиная с 70-х годов прошлого века нужно было заплатить всего лишь 15 копеек.
10. Тематический парк развлечений Gulliver’s Kingdom (Япония)
Тематический парк развлечений Gulliver’s Kingdom был создан в стиле сказки о Гулливере (Япония). | Фото: anidub.com/ pixel.in.ua. Этот своеобразный памятник глупости властей расположен неподалеку от горы Фудзияма. Несмотря на то, что на его создание были потрачены огромные средства, тематический парк развлечений Gulliver’s Travels Park больше 4-х лет не просуществовал. И причиной тому стало не отсутствие финансирования, а тот факт, что перед строительством никто не удосужился посоветоваться с мастером по фэн-шуй (для восточных народов это самый главный аспект). Почти 20 лет тематический парк развлечений Gulliver’s Travels Park стоит заброшен, постепенно разрушаясь (Япония). | Фото: ru.esosedi.org/ pixel.in.ua. В этом месте вообще ничего строить не рекомендуется, а уж тем более детский парк аттракционов, мало того что рядом расположена деревня Kamikuishiki, в которой находится штаб-квартира секты Аум Синрике, там же работает завод по производству зарина (нервно-паралитический газ). Но и это еще не все неприятности, связанные с этим регионом, Gulliver’s Kingdom соседствует с печально известным местом паломничества всех несчастных — жутким
