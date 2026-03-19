Использование пространства под лестницей
Даже для счастливых обладателей загородного дома, коттеджа или двухуровневой квартиры важна эргономика пространства. Обычно пустующих мест в загородном доме – хоть отбавляй.

Одно из таких мест – ниша под лестницей. Мы нашли отличные идеи, как задействовать это пространство с максимальной пользой.

1. Открытие стеллажи для книг и не только

Стеллаж, заполненный любимыми книгами или система хранения с симпатичными корзинками для нужных мелочей – выбирайте то, что вам нужнее. А если пространство позволяет, неподалеку от стеллажа можно организовать уютный уголок для чтения – мини-библиотека у вас дома.

2. Кладовая

Кладовая под лестницей – оптимальный вариант для хранения непортящихся припасов вроде банок с соленьями и вареньем: это практично и, в отличие от чердака или гаража, легкодоступно.
3. Лаунж-зона

Мини-диванчик под лестницей станет вашим любимым местом в доме для уединения. А главное, сделать такую зону проще простого – достаточно купить небольшой ящик с несколькими полками внизу, а сверху положить небольшой матрас. Вам останется только дополнить его парой подушек и отдыхать в свое удовольствие.
4. Гардероб

Для полноценной гардеробной пространства под лестницей все же недостаточно. Альтернативный и более компактный вариант – встроенный шкафчик или отдельные выдвижные ящики. Их фасады можно сделать незаметными, выкрасив в один цвет с лестницей или задействовать зеркала – отличный вариант, чтобы расширить границы небольшой прихожей.

5. Мини-прачечная

Стиральная машина, сушилка, шкафчик для хранения хозяйственных принадлежностей – и это еще не все, что может вместить ниша под лестницей. Рядом можно уместить гладильную доску и утюг – вам не придется относить белье в отдельную комнату и гладить его, например, в спальне.
6. Кухня

Вариант, который можно встретить нечасто – это небольшая кухня под лестницей. Единственный минус: купить кухонную мебель под лестницу – задача не из простых. Скорее всего, вам придется заказывать индивидуальный проект либо изготавливать подвесные шкафчики и столешницу своими силами.
7. Домашний кабинет

Пространство под лестницей отлично подходит для небольшого кабинета – здесь всегда можно уединиться и заняться работой или любимым хобби. Главное — продумать эргономику рабочего места и провести в эту зону дополнительный источник света.

8. Игровая для ребенка

Все дети любят строить свои домики – вспомните себя в их возрасте. Чтобы порадовать ребенка, оформите для него отдельную игровую комнату – он будет в восторге. Все что нужно — мягкий пол, любимые игрушки и яркие цвета.

9. Гостевой санузел

Если нет проблем с подведением коммуникаций, разместите в нише под лестницей санузел, который точно пригодится, если в дом часто заглядывают гости. Конечно, полноценная ванна вряд ли поместится внутри, но места для компактного душа, умывальника и унитаза вполне хватит.

10. Домик для питомца

Чтобы и вам и вашему четвероногому другу было комфортно, выделите для него небольшой домик под лестницей. Разместите там лежанку и его любимые игрушки – так они не будут занимать пространство в гостиной или прихожей.
