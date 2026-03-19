Использование пространства под лестницей

Кладовая, мини-прачечная, уголок для работы и творчества и даже гостевой санузел под лестницей в вашем доме можно расположить не только старые ненужные вещи





Даже для счастливых обладателей загородного дома, коттеджа или двухуровневой квартиры важна эргономика пространства. Обычно пустующих мест в загородном доме – хоть отбавляй.

1. Открытие стеллажи для книг и не только

2. Кладовая

3. Лаунж-зона

4. Гардероб

5. Мини-прачечная

6. Кухня

7. Домашний кабинет

8. Игровая для ребенка

9. Гостевой санузел

10. Домик для питомца

Одно из таких мест – ниша под лестницей. Мы нашли отличные идеи, как задействовать это пространство с максимальной пользой.Стеллаж, заполненный любимыми книгами или система хранения с симпатичными корзинками для нужных мелочей – выбирайте то, что вам нужнее. А если пространство позволяет, неподалеку от стеллажа можно организовать уютный уголок для чтения – мини-библиотека у вас дома.Кладовая под лестницей – оптимальный вариант для хранения непортящихся припасов вроде банок с соленьями и вареньем: это практично и, в отличие от чердака или гаража, легкодоступно.Мини-диванчик под лестницей станет вашим любимым местом в доме для уединения. А главное, сделать такую зону проще простого – достаточно купить небольшой ящик с несколькими полками внизу, а сверху положить небольшой матрас. Вам останется только дополнить его парой подушек и отдыхать в свое удовольствие.Для полноценной гардеробной пространства под лестницей все же недостаточно. Альтернативный и более компактный вариант – встроенный шкафчик или отдельные выдвижные ящики. Их фасады можно сделать незаметными, выкрасив в один цвет с лестницей или задействовать зеркала – отличный вариант, чтобы расширить границы небольшой прихожей.Стиральная машина, сушилка, шкафчик для хранения хозяйственных принадлежностей – и это еще не все, что может вместить ниша под лестницей. Рядом можно уместить гладильную доску и утюг – вам не придется относить белье в отдельную комнату и гладить его, например, в спальне.Вариант, который можно встретить нечасто – это небольшая кухня под лестницей. Единственный минус: купить кухонную мебель под лестницу – задача не из простых. Скорее всего, вам придется заказывать индивидуальный проект либо изготавливать подвесные шкафчики и столешницу своими силами.Пространство под лестницей отлично подходит для небольшого кабинета – здесь всегда можно уединиться и заняться работой или любимым хобби. Главное — продумать эргономику рабочего места и провести в эту зону дополнительный источник света.Все дети любят строить свои домики – вспомните себя в их возрасте. Чтобы порадовать ребенка, оформите для него отдельную игровую комнату – он будет в восторге. Все что нужно — мягкий пол, любимые игрушки и яркие цвета.Если нет проблем с подведением коммуникаций, разместите в нише под лестницей санузел, который точно пригодится, если в дом часто заглядывают гости. Конечно, полноценная ванна вряд ли поместится внутри, но места для компактного душа, умывальника и унитаза вполне хватит.Чтобы и вам и вашему четвероногому другу было комфортно, выделите для него небольшой домик под лестницей. Разместите там лежанку и его любимые игрушки – так они не будут занимать пространство в гостиной или прихожей.