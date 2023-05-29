7 городов, которые за несколько десятилетий изменились до неузнаваемости

Чудесное преобразование возможно даже в глобальных масштабах. Гонконг. /Фото: supercoolpics.com
Подключив к обновлению города много сил и инвестиций, можно добиться колоссальных результатов. То, что одним кажется нереальным, другие год за годом упорно воплощают в жизнь. Редакция Novate.ru предлагает погрузиться в мир захватывающих перемен и посмотреть, как некоторые города мира изменились и стали удивительными современными центрами культуры, красоты и инфраструктуры.
1. Сингапур
Сингапур в год признания независимости. /Фото: asset3.stern.de
9 августа для жителей Сингапура — большой праздник. Каждый год, начиная с 1965 года, они празднуют день своей независимости от Малайзии и выхода из ее состава. До этого момента данная территория была очень бедной и неприметной. Жителям Сингапура приходилось даже завозить в страну строительный песок и пресную воду для элементарных потребностей жизни. Тем более контрастным и воодушевляющим выглядит успех независимого государства, которое сейчас считается одним из «азиатских тигров» — стремительно развивающейся экономики.
За 55 лет Сингапур изменился до неузнаваемости, хотя роскошно он выглядит уже не одно десятилетие. /Фото: znaj.ua
Сегодня Сингапур считается одной из наиболее развитых стран мира, в которой мечтают побывать все туристы, а добрая половина жителей планеты и вовсе пожить. Считается, что одним из залогов успеха государства стала жесткая борьба с коррупцией. Результат налицо — сегодня Сингапур выглядит впечатляюще.
Красоту современного города сложно переоценить. /Фото: img.muz1.tv
2. Дубай
Город в 1980-е годы. /Фото: wikiway.com
Одним из самых впечатляющих примеров перемен можно считать Дубай. Крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах еще недавно был простой пустыней с небольшим количеством населения. Но за непродолжительное время он превратился в современный центр бизнеса, туризма и процветания, наполненный роскошью, современными технологиями и комфортом.
Современный Дубай, в котором мечтают отдохнуть многие туристы. /Фото: media-exp1.licdn.com
3. Гонконг
Несколько десятилетий назад Гонконг выглядел вот так. /Фото: i.pinimg.com
Со второй половины XIX века и практически до конца XX века Гонконг был территорией взаимодействия и противостояния двух кардинально различных культур и экономических устройств: китайского и европейского. Гонконг также играл важную роль в развитии синологии и адаптации китайцев к европейским знаниям. Несмотря на то, что в 1997 году Гонконг перешел под юрисдикцию Китая, он продолжает служить своеобразным открытой для всего нового территорией, через которую проходят огромные суммы инвестиций, приживаются новые приемы ведения бизнеса, используются новые технологии и появляются мировые тенденции моды.
За 50 лет Гонконг изменился до неузнаваемости. /Фото: nichexperience.com
4. Форталеза
Вот так бразильский город выглядел в 1980-е годы. /Фото: upload.wikimedia.org
Форталеза — это пятый по величине город в Бразилии. Увеличение города начинается еще в 1950-е и 1960-е годы, а к концу 70-х годов Форталеза становится центром крупной индустриальной агломерации. В эти годы впервые в Бразилии в мэры избрали женщину — Марию Луизу Вил Дине. Возможно именно этот факт стал толчком к стремительному развитию городской экономики. Сейчас ее основными составляющими считаются туризм, сфера услуг и торговля. Туризм в Форталезе — одно из основных направлений отдыха в Бразилии. Современных путешественников привлекает в город красивейшие океанские пляжи, яркая ночная жизнь, конференции и выставки, а также многочисленные торговые центры и бутики. Морской государственный парк Pedra da Risca do Meio в окрестностях города — прекрасное место для дайвинга.
Современный вид города Форталеза. /Фото: etour.ua
5. Сеул
В 1960-е Сеул был не таким впечатляющим, как сейчас. /Фото: i.insider.com
Сеул — огромный мегаполис в Южной Корее, в котором рядом находятся и буддийские храмы, и огромные небоскребы, и современная поп-культура, и уличные рынки. В городе проживает более 10 миллионов жителей. Сеул подкупает контрастами: высокотехнологичное метро, множественные клиники пластической хирургии, традиционная уличная еда и пожилые женщины с одинаковыми прическами. Рядом со старыми зданиями и древними дворцами могут располагаться современные храмы, футуристические комплексы с парками на крыше, а также вековые деревья, например, софоры и сосны.
В этом городе никогда не бывает скучно. /Фото: pix10.agoda.net
6. Мельбурн
Так выглядел Мельбурн до проведения Олимпийских игр в 1956 году. /Фото: content.ngv.vic.gov.au
Мельбурн — второй по размерам и развитости город Австралии. В 1956 году в городе были проведены летние Олимпийские игры, после чего пошел новый виток развития города. В нем появилась архитектура современного образца, которая тесно переплелась с утонченными старыми зданиями. Город привлекает туристов особым соединением викторианской и современной архитектур, многонациональным населением, множеством садов и парков. Мельбурн признают культурной и спортивной столицей страны, одним из лидирующих промышленных, коммерческих и культурных городов Австралии.
Современный город с развитой инфраструктурой. /Фото: flying-school.com
7. Торонто
Некогда индустриальный город через несколько столетий превратился в современный туристический центр. /Фото: static.torontopubliclibrary.ca
Торонто — это самый крупный город Канады, который располагается в северо-западной части побережья на озере Онтарио. За последние несколько десятилетий город значительно преобразился, в нем появилось множество красивейших парков, особой жемчужиной среди которых считается овальный Квинс-парк с площадью 160 гектаров. В городе также построено большое количество впечатляющих небоскребов и знаменитая среди туристов башня Си-Эн-Тауэр. Еще одной впечатляющей приезжих и местных жителей достопримечательностью считается Хай-парк, в котором расположен зоопарк, красивые тропинки для прогулок, а также спортивные сооружения общественного использования.
Столица провинции Онтарио удивляет своей многогранностью. /Фото: tripmydream.cc
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