19 кулинарных лайфхаков, которые выручат и помогут стать главным по тарелочкам

Кто из нас откажется от дельного совета, который порой так бывает необходим?

Наверное, только тот, кто знает всё на свете и не нуждается в подсказках, но таких людей, наверное, единицы (если вообще есть).

Поэтому мы хотим поделиться с вами кулинарными лайфхаками, которые наверняка вам пригодятся, если вы решите поколдовать на кухне.

Рекомендации по сворачиваю лаваша с начинкой, который можно поджарить и получить вкуснятину

Единственным минусом этого чудо сэндвича будет 4 слоя лаваша на каждый укус

Используйте приправу из лапши быстрого приготовления, чтобы сделать заправку для попкорна

Смешайте порошок с небольшим количеством растопленного сливочного масла, а затем перемешайте с попкорном.

Используйте нож для нарезки яблок, чтобы приготовить жареный или печёный картофель

Для пущего удобства не забудьте срезать нижнюю часть картофелины, чтобы она устойчиво стояла на доске во время нарезания.

Вы можете приготовить жареный сыр в вафельнице

Чтобы избежать любых недопониманий: на фото не вафля, а сыр, жаренный в вафельнице.

Для разнообразия его можно макать в разные соусы.

Две замороженные пиццы и один противень? Не проблема!

А в центр можно положить закуски, которые вы тоже хотели бы разогреть.

Храните виноград в морозильной камере, чтобы использовать его вместо кубиков льда в вине. А когда закончите пить, то можно съесть винный виноград

В принципе, это работает с любыми замороженными ягодами, но в винограде много жидкости и он лучше подходит для охлаждения. После того как виноград растает он может иметь довольно мягкую консистенцию, поэтому с питьём лучше не затягивать.

Используйте канцелярский зажим для бумаги, чтобы бутылки с пивом не катались по холодильнику и не занимали много места

Ну или вы можете просто до конца заполнить полку бутылками с пивом

Когда вы расправитесь с банкой горчицы, не выбрасывайте её, а приготовьте вкусную заправку для салата всего из 4-х ингредиентов: остатков горчицы, яблочного укуса, масла и варенья (или ягодной смеси)

Способ приготовления:

В банку из-под горчицы добавляем 15 мл варенья (желательно из кислых ягод).

Заполняем банку на 25% яблочным уксусом.И на 75% растительным маслом.

Закрываем банку крышкой и энергично встряхиваем в течение 30 секунд.

Наслаждаемся вкусной заправкой, которая может храниться в холодильнике до 3 недель!

Если у вас нет варенья, то подойдет мёд или даже просто сахар.

Если вам очень хочется приготовить домашний хот-дог, но у вас нет булочек, используйте запечённый картофель, который может стать отличной альтернативой

Конечно, картофель не может полностью заменить хлеб, но зато вы получите другое вкусное блюдо.

Из пустых бутылок для кетчупа получаются замечательные дозаторы для жидкого теста

Ещё никогда приготовление блинов и оладий не было таким удобным.

Чтобы очистить кофемолку от посторонних запахов, перемелите в ней немного белого риса

Если вы переживаете за лезвия кофемолки, то можно использовать рис быстрого приготовления, он не такой жёсткий.

Если вы хотите, чтобы у ваших французских тостов была аппетитная золотистая корочка, добавьте немного коричневого сахара в яйцо перед тем, как обмакнуть хлеб в смеси

Это немного карамелизует тосты, добавив им не только цвет, но и вкус. Можно также добавить в смесь немного муки, чтобы тосты получились более пышными.

В том случае, если вам нравится рыба, приготовленная на гриле, но вы не хотите мучиться, очищая решётку, просто сделайте лимонную «подушку», положив на неё рыбу

Стоит понимать, что в таком виде рыба не пожарится до зажаристой корочки. Если вам нравится более зажаристый вариант, то ближе к концу приготовления рыбу нужно будет переместить на решётку.

Если ваша крышка-брызгоуловитель слишком мала для сковороды

Так вы сможете поджарить мясо, не только не допуская тушения, но и избежать брызг масла по всей кухне.

Используйте ложку, чтобы закрепить ситечко

Таким образом ситечко (или дуршлаг) случайно не упадёт в миску. Для дополнительного процеживания можно использовать кофейный фильтр или марлю.

Если вы предпочитаете варить рис в пакетиках, то этот лайфхак подскажет вам, как дать воде стечь

Гравитация сделает своё дело, и лишняя вода стечёт в раковину.

Можно использовать накидной гаечный ключ для удобной колки фундука

Больше никаких отбитых пальцев, однако мякоть от скорлупы всё равно придётся отделять. Способ также может подойти и для других орехов.

Готовите фрикадельки? Обильно смажьте руки маслом. Мясо не прилипнет к рукам, а вы получите гладкую, однородную текстуру мясных шариков

Обычная вода тоже работает, но не так хорошо.

Если вам необходимо приготовить яичницу идеальной формы, то используйте луковые кольца

Луковые кольца будут выступать в качестве формы для яиц, не позволяя белку растекаться по всей сковороде. Не стоит забывать, что перед использованием этого лайфхака надо будет подобрать луковые кольца соответственно размерам куриных яиц (или наоборот), так как в противном случае белок вытечет за пределы.