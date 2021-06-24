С нами не соскучишься!

7 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

19 кулинарных лайфхаков, которые выручат и помогут стать главным по тарелочкам

19 кулинарных лайфхаков, которые выручат и помогут стать главным по тарелочкам

Кто из нас откажется от дельного совета, который порой так бывает необходим? 

Наверное, только тот, кто знает всё на свете и не нуждается в подсказках, но таких людей, наверное, единицы (если вообще есть). 

Поэтому мы хотим поделиться с вами кулинарными лайфхаками, которые наверняка вам пригодятся, если вы решите поколдовать на кухне.

Рекомендации по сворачиваю лаваша с начинкой, который можно поджарить и получить вкуснятину

05-12-44-16221950511805264114

Единственным минусом этого чудо сэндвича будет 4 слоя лаваша на каждый укус 

Используйте приправу из лапши быстрого приготовления, чтобы сделать заправку для попкорна

06-16-37-1622986624131876433

Смешайте порошок с небольшим количеством растопленного сливочного масла, а затем перемешайте с попкорном.

Используйте нож для нарезки яблок, чтобы приготовить жареный или печёный картофель

05-12-44-16221950581037634601

Для пущего удобства не забудьте срезать нижнюю часть картофелины, чтобы она устойчиво стояла на доске во время нарезания.

Вы можете приготовить жареный сыр в вафельнице

05-12-44-16221950611457325352

Чтобы избежать любых недопониманий: на фото не вафля, а сыр, жаренный в вафельнице.

Для разнообразия его можно макать в разные соусы.

Две замороженные пиццы и один противень? Не проблема!

05-12-44-16221950641548187258

А в центр можно положить закуски, которые вы тоже хотели бы разогреть.

Храните виноград в морозильной камере, чтобы использовать его вместо кубиков льда в вине. А когда закончите пить, то можно съесть винный виноград

05-12-44-1622195068585938647

В принципе, это работает с любыми замороженными ягодами, но в винограде много жидкости и он лучше подходит для охлаждения. После того как виноград растает он может иметь довольно мягкую консистенцию, поэтому с питьём лучше не затягивать.

Используйте канцелярский зажим для бумаги, чтобы бутылки с пивом не катались по холодильнику и не занимали много места

05-12-44-1622195071167408370

Ну или вы можете просто до конца заполнить полку бутылками с пивом 

Когда вы расправитесь с банкой горчицы, не выбрасывайте её, а приготовьте вкусную заправку для салата всего из 4-х ингредиентов: остатков горчицы, яблочного укуса, масла и варенья (или ягодной смеси)

05-12-44-162219507965872140

Способ приготовления:

В банку из-под горчицы добавляем 15 мл варенья (желательно из кислых ягод).

Заполняем банку на 25% яблочным уксусом.И на 75% растительным маслом.

Закрываем банку крышкой и энергично встряхиваем в течение 30 секунд.

Наслаждаемся вкусной заправкой, которая может храниться в холодильнике до 3 недель!

Если у вас нет варенья, то подойдет мёд или даже просто сахар.

Если вам очень хочется приготовить домашний хот-дог, но у вас нет булочек, используйте запечённый картофель, который может стать отличной альтернативой

05-12-45-16221951021500463795

Конечно, картофель не может полностью заменить хлеб, но зато вы получите другое вкусное блюдо.

Из пустых бутылок для кетчупа получаются замечательные дозаторы для жидкого теста

05-12-45-16221951061629794747

Ещё никогда приготовление блинов и оладий не было таким удобным.

Чтобы очистить кофемолку от посторонних запахов, перемелите в ней немного белого риса

05-12-45-16221951141492593331

Если вы переживаете за лезвия кофемолки, то можно использовать рис быстрого приготовления, он не такой жёсткий.

Если вы хотите, чтобы у ваших французских тостов была аппетитная золотистая корочка, добавьте немного коричневого сахара в яйцо перед тем, как обмакнуть хлеб в смеси

05-12-45-1622195117505053416

Это немного карамелизует тосты, добавив им не только цвет, но и вкус. Можно также добавить в смесь немного муки, чтобы тосты получились более пышными.

В том случае, если вам нравится рыба, приготовленная на гриле, но вы не хотите мучиться, очищая решётку, просто сделайте лимонную «подушку», положив на неё рыбу

05-12-45-16221951211617557062

Стоит понимать, что в таком виде рыба не пожарится до зажаристой корочки. Если вам нравится более зажаристый вариант, то ближе к концу приготовления рыбу нужно будет переместить на решётку.

Если ваша крышка-брызгоуловитель слишком мала для сковороды

05-12-45-1622195124951451411

Так вы сможете поджарить мясо, не только не допуская тушения, но и избежать брызг масла по всей кухне.

Используйте ложку, чтобы закрепить ситечко

05-12-45-16221951271130965228

Таким образом ситечко (или дуршлаг) случайно не упадёт в миску. Для дополнительного процеживания можно использовать кофейный фильтр или марлю.

Если вы предпочитаете варить рис в пакетиках, то этот лайфхак подскажет вам, как дать воде стечь

05-12-45-1622195154982246089

Гравитация сделает своё дело, и лишняя вода стечёт в раковину.

Можно использовать накидной гаечный ключ для удобной колки фундука

06-15-58-1622984339636202356

Больше никаких отбитых пальцев, однако мякоть от скорлупы всё равно придётся отделять. Способ также может подойти и для других орехов.

Готовите фрикадельки? Обильно смажьте руки маслом. Мясо не прилипнет к рукам, а вы получите гладкую, однородную текстуру мясных шариков

05-12-46-16221951611149892155

Обычная вода тоже работает, но не так хорошо.

Если вам необходимо приготовить яичницу идеальной формы, то используйте луковые кольца

05-12-46-1622195164458014690

Луковые кольца будут выступать в качестве формы для яиц, не позволяя белку растекаться по всей сковороде. Не стоит забывать, что перед использованием этого лайфхака надо будет подобрать луковые кольца соответственно размерам куриных яиц (или наоборот), так как в противном случае белок вытечет за пределы.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх