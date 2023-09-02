Как безобразная дочь французского короля Людовика XI стала святой

Принцессы – это воплощенная мечта. Они всегда красивы, богаты и в конце сказки счастливы. Однако зачастую жизнь кардинально отличается от мечты. Пример тому – принцесса Жанна Французская, дочь Людовика XI. Некрасивая и нелюбимая, она всю жизнь несла бремя своего физического несовершенства. Однако эта женщина смогла найти в себе душевные силы для создания собственного мира, далекого от корон и престолов.
В старину даже короли не были защищены от болезней, выкашивающих целые города и уносящих жизни каждого четвертого новорожденного. Поэтому в семье Людовика XI, правящего Францией во второй половине XV века, после трех невыживших младенцев и первой дочери королевская чета страстно ждала наследника, однако родилась… Жанна. Фатально некрасивая и слабая здоровьем девочка, как и многие дети в те времена, страдала от рахита. Правила ухода за детьми тогда не предусматривали живительного воздействия солнечного света, поэтому рахит был очень распространенным недугом. Принцесса выросла хромой, сутулой и явно не смогла бы в дальнейшем стать матерью здоровых наследников.
Сохранившийся портрет принцессы Жанны не поражает красотой, несмотря на всю лояльность художника
Людовика XI и сам не отличался красотой, поэтому недостатки внешности дочь унаследовала от него, однако это не мешало «любящему отцу» относиться к своему второму ребенку, как к мелкой разменной монете. Милую и здоровую принцессу, способную в будущем к деторождению, можно было бы гораздо более выгодно использовать в династических играх, однако рациональное мышление не подвело мудрого правителя и в этот раз. Он все-таки придумал, как максимально эффективно использовать то, что подсунула ему природа. Он обручил малолетнюю дочь с ее троюродным братом - наследником герцога Орлеанского Людовиком. Дело в том, что эта ветвь его семьи давно вызывала опасения. Близкая родня вполне могла претендовать на трон (что, кстати, в дальнейшем и произошло). А такой брак, в котором вероятность рождения здорового потомства была невелика, позволял надеяться на ослабление их рода.
Людовик XI Благоразумный, отец принцессы Жанны
Монарх, не стесняясь, пояснял свое решение приближенным: «Этот будет очень тихий брак. Вряд ли он будет обременен детьми». Подобное отношение к своему собственному ребенку становится более объяснимо, если вспомнить другое высказывание Людовика XI. Делая комплимент уму своей старшей дочери Анны де Божё, которую он, кстати, гораздо больше ценил, король сказал: «Она — наименее глупая из всех женщин Франции, ибо судьбе не было угодно познакомить меня ни с одной умной». Так что вторая дочь, не только не красивая, но и по половому признаку не умная, годилась только в качестве обманного дара конкурентам.
Свадьбу сыграли, как только принцессе исполнилось 12 лет. Ее 14-летний жених был вне себя от ярости, прекрасно понимая цену этой королевской милости. А Жанна во время пира плакала от унижения. Сразу после свадьбы юный муж сослал ее в дальний замок, не желая выполнять ни одну из супружеских обязанностей. Однако заботливый и дальновидный король приказал ему относиться к принцессе, как к своей жене, и герцогу Орлеанскому пришлось подчиниться. Этот брак продлился больше 20 лет! Супруг, продолжавший ненавидеть свою жену, навещал ее изредка и выполнял супружеский долг по принуждению, однако Жанна, похоже, все эти годы искренне любила его.
Людовик Орлеанский, будущий король Людовик XII
Когда молодой герцог заболел оспой, большинство приближенных просто разбежались, опасаясь смертельной заразы, однако супруга-принцесса самоотверженно ухаживала за ним. Казалось бы, что это могло стать переломным моментом в их отношениях, однако чуда не произошло. Людовик по-прежнему Жанну не выносил и благодарности к ней за заботу не испытывал. Так прошли 20 лет – больше в горе, чем в радости. В 1498 году, после смерти младшего брата Жанны короля Карла VIII случилось то, чего так опасался Людовик XI – Орлеанская ветвь пришла к власти. Муж Жанны был коронован и начал править под именем Людовика XII. А сама некрасивая принцесса ненадолго стала королевой Франции.
Буквально сразу после восшествия на престол Людовик начал бракоразводный процесс со своей нелюбимой женой. В обращении к Папе Римскому указывались сразу несколько причин: близкое родство, принуждение к браку и бесплодие Жанны. Впрочем, последний пункт Людовик объяснил особенно – брак-де не был свершен окончательно, т.е. физической близости у супругов не было. Это поразило любящее сердце Жанны, однако она смогла простить своему мужу даже такое предательство. Брак был очень быстро аннулирован, и Людовик XII сразу же после этого женился на вдове бывшего короля Анне Бретонской. Жанна, меньше года называясь королевой, стала герцогиней Беррийской и поселилась подальше от Парижа, в Бурже.
Жанна Французская
Женщина смогла найти в себе душевные силы и не превратилась в затворницу, обиженную на весь свет, хотя у нее действительно были для этого основания. Всю жизнь с ее судьбой другие люди делали, что хотели. Получив свободу, она использовала ее по максимуму. Жанна стала основательницей ордена аннунциаток, посвященному чуду Непорочного зачатия. Искренняя вера помогла бывшей королеве найти для себя путь, давший ей, во всяком случае, душевное спокойствие и независимость, максимально возможную для женщины в Средневековье. Всю оставшуюся жизнь она провела, помогая бедным и больным. Скончалась Жанна в 1505 году, прожив чуть больше сорока лет.
Витраж с изображением святой Жанны
Как ни странной, но на этом история несчастной принцессы не заканчивается, хотя дальнейшая ее часть относит нас уже к области религиозных взглядов, которые, как известно, у каждого свои. Легенда гласит, что через пятьдесят с лишним лет после захоронения Жанны Французской, монастырская усыпальница была разграблена гугенотами – над страной в это время бушевала очередная гражданская война. Погромщики, осквернив могилу, увидели, что останки основательницы ордена нетленны. Испугавшись, они сожгли тело, однако память об этом событии сохранила людская молва. Люди не забывали несчастную женщину, сделавшую для них много добра, и церковь через несколько столетий оценила деяния Жанны Французской по заслугам. В XVIII веке папа Бенедикт XIV признал ее блаженной, а в 1950 году было принято решении о канонизации.
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