12 гениальных идей для создания полезных вещей из шлакоблоков!

Этот сравнительно дешевый строительный материал прочен, универсален и может быть использован для создания большого количества готовых изделий — от садовых оград до современной мебели.



А всё из-за того, что шлакоблоки серого цвета, который подходит для любой обстановки. Также они имеют отверстия, отлично подходящие для посадки растений и монтажа с другими материалами, например деревянными балками.

СОВЕТ

Этот универсальный строительный материал может быть основой скульптурных элементов.Просто великолепно, не правда ли?А это отличная идея для тех, кто ценит порядок в доме и за его пределами. Вот оно — удобное место для хранения дров, для которого потребуется всего два шлакоблока и 4 деревянные доски.Меня вдохновили и эти простые идеи создания кофейных столиков. Справа — столик из шлакоблоков со столешницей из ореха. А слева — стильный кофейный столик кубовидной формы из восьми шлакоблоков.Замечательная идея для бюджетной скамейки. Тебе понадобятся 48 шлакоблоков, сложенные в два ряда, деревянные доски, сиденье из поролона и подушки.Как тебе такая идея кровати для современной спальни в стиле минимализма? Автор этой находки — китайский изобретатель Чау Трунг.Еще две кровати из шлакоблоков. Слева кровать дизайнеров Рейчел Бин и Бена Брауна. Кровать располагается на шлакоблоках, которые являются еще и местом хранения обуви.В шлакоблоках кровати справа также есть возможность хранить обувь.А как тебе такие полки из шлакоблоков? Это изобретение прекрасно подойдет и для создания мебели для зимнего сада.Вот что значит изобретательность… Как тебе эта мебель для домашнего кинотеатра?Мне очень нравятся подставки для вазонов из шлакоблоков на фоне кирпичных стен.Здесь собраны все оттенки серого цвета.Украсить шлакоблоки тоже не составит труда. Для этого потребуется всего лишь малярный скотч, аэрозольная краска и немного фантазии.Эти вазоны изготовлены из бетона, а не из шлакоблоков, но идея декора та же. Бетон еще никогда не выглядел столь элегантно! А добиться такого эффекта можно при использовании аэрозольной краски.Ты только посмотри, даже стойка для аппаратуры может быть изготовлена из шлакоблоков!Предлагаю тебе также ознакомиться с интересным способом создания кровати из поддонов, реализовав который ты станешь владельцем эксклюзивного и практичного предмета интерьера. Вдохновившись идеями поделок из поддонов, можно при желании полностью обустроить квартиру или дом, не покупая при этом никакой другой мебели.