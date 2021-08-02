Клад под ногами: Античная находка на участке обогатила его владельца

Уникальная находка. / Фото: www.welt.de
Ещё в 2009 году немецкий немецкие археологи обнаружили на месте бывшего древнеримского поселения Вальдгирмес уникальную находку. Сегодня её стоимость оценена почти в 1,6 миллиона евро. Это значит, что владелец участка, на котором проводились раскопки, получит денежное вознаграждение в 773 тысячи евро. А ведь на протяжении многих веков клад просто был зарыт в землю.
Уникальная находка
Римская империя. / Фото: www.legko.com
Эпоха правления римских императоров овеяна мифами и легендами. Наверное, именно поэтому не ослабевает интерес потомков к тем временам. Постоянно ведутся раскопки, которые помогли бы заглянуть в прошлое и показать, как жили люди в огромной римской империи, в которую некогда входила и часть Германии. Иногда учёным удается найти по-настоящему бесценные предметы.
В землях Гессен на территории современной Германии некогда существовало древнеримское поселение Вальдгирмес. На этом месте археологи вели свои раскопки, начиная с 1993 года. В начале августа 2009 года им, наконец, улыбнулась удача: была обнаружена по-настоящему уникальная находка.
Октавиан Август в образе Юпитера. Музей Эрмитаж Фото Планета. / Фото: www.foto-planeta.com
Учёные нашли разрозненные фрагменты величественной конной статуи императора Октавиана Августа, предположительно изготовленную примерно в 9 году нашей эры. Октавиан Август, внучатый племянник самого Цезаря, происходил из небогатой семьи и был усыновлён императором по завещанию. Именно поэтому Октавиана Августа впоследствии поддерживали сторонники императора.
Голова лошади весит 14 килограмм. / Фото: www.nevsedoma.com.ua
От конного монумента сохранились лишь мелкие части, большая голова коня и остатки обуви всадника. Бронзовая голова покрыта позолотой. Учёные университета Йены предположили, что изваяние было сброшено и разбито после битвы в Тевтобургском лесу.
Вместе с головой лошади была найдена обувь всадника. / Фото: www.welt.de
Она произошла в 9 году нашей эры, когда войска римлян пытались подавить восстание племён херусков. Однако те яростно бились четыре дня, уничтожив три вражеских легиона. Именно в то время и могла быть уничтожена статуя, остатки которой нашли в 2009 году.
Долгие споры
Эта часть статуи была на реставрации 2 года. / Фото: www.welt.de
Согласно законодательства Германии, владельцу участка, на котором найден клад, выплачивается 50% его стоимость. Но в данном случае разбирательства по поводу суммы вознаграждения велись в течение нескольких лет.
Учёные долго не могли определить реальную стоимость находки. / Фото: www.archaeologie-online.de
Находки подобного плана встречаются не так уж часто, поэтому оценить стоимость найденного артефакта было достаточно сложно. Археологический институт признал: в Германии впервые обнаружен настолько древний и ценный экземпляр. Лошадиная голова была оценена, как памятник мирового масштаба.
После реставрации элемент античной статуи представили к показу на музейной выставке парка Заальбург среди других древнеримских экспонатов.
Предложение по реконструкции конной статуи компании Waldgirmes с учётом найденных фрагментов. / Фото: www.archaeologie-online.de
Спор по поводу выплаты награды за найденный клад осложнялся ещё и тем, что формально находка принадлежала всё же федеральной земле Гессен. В своё время власти предлагали владельцу участка выплатить ему 48 тысяч евро, однако фермер был категорически не согласен с этой суммой и решил добиваться через суд причитающейся ему суммы от реальной стоимости артефакта.
Вид вершины конной статуи всадника. / Фото: www.archaeologie-online.de
Суд в Лимбурге, в производстве которого находилось дело, принял решение в пользу фермера. Для того, чтобы принять справедливое и обоснованное решение, суду пришлось провести экспертную оценку находки с привлечением специалистов. В результате оценочная стоимость позолоченной бронзовой головы весом 14 килограмм составила 1,6 миллиона евро, а причитающаяся сумма вознаграждения владельцу участка – 773 тысячи евро соответственно.
Ученые представляют найденный артефакт комиссии. / Фото: www.welt.de
Теперь небогатому ранее фермеру необходимо только дождаться банковского перевода на весьма внушительную сумму. Правда, министерство науки Гессена вряд ли сдастся так просто, тем более, что у него есть право на оспаривание решения в суде высшей инстанции во Франкфурте.
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