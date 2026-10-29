Как правильно стирать кроссовки, чтобы не испортить любимую пару

Белые кроссовки давно потеряли цвет, любимые кеды покрылись пятнами, а после дождливой прогулки обувь выглядит так, будто вы участвовали в забеге по болотам. Первая мысль — отправить все это в стиральную машину. Но выдержит ли обувь такое испытание?







Машинная стирка действительно может почистить кроссовки, вот только иногда вместе с грязью исчезают форма, цвет и даже подошва.

Какую обувь можно стирать в машинке

Как подготовить кроссовки к стирке

При какой температуре и на каком режиме стирать обувь

Как высушить обувь и не испортить ее

Чем заменить машинную стирку: способы для разных материалов

Разбираемся, какую обувь можно стирать, как это делать правильно и чем заменить машинку, если рисковать любимой парой не хочется.Далеко не все кроссовки готовы к водным процедурам. Лучше всего стирку обычно переносят простые текстильные кеды и некоторые модели спортивной обуви из синтетических материалов. Но даже в этом случае сначала стоит проверить рекомендации производителя.А вот кожаные и замшевые туфли, ботинки из нубука, обувь с меховой подкладкой и декоративными элементами лучше держать подальше от барабана. Вода и моющие средства могут испортить материал, а длительное вращение — повредить швы и клеевые соединения.Особенно осторожно нужно обращаться с дорогими беговыми кроссовками. Их амортизирующая подошва и сложная конструкция не всегда рассчитаны на машинную стирку. Даже если внешне пара выглядит после процедуры целой, ее свойства могут пострадать.Не стоит отправлять обувь в машинку прямо после прогулки по грязным лужам. Сначала дайте налипшей земле высохнуть, затем удалите ее щеткой. Камешки из протектора тоже лучше вытащить заранее.Шнурки и съемные стельки нужно вынуть. Шнурки можно постирать отдельно, а стельки лучше почистить вручную: при длительном намокании они иногда деформируются и начинают расслаиваться.Сами кроссовки положите в специальный мешок для стирки обуви, если его нет, подойдет старая наволочка, которую можно надежно закрыть. Добавьте пару ненужных полотенец, чтобы обувь меньше билась о барабан. Только не перегружайте машинку, она может не пережить такого потрясения, тогда у вас будет болеть голова не только о грязной обуви, но и о явно недешевой сломанной технике.Если производитель разрешает машинную стирку, выбирайте деликатную программу с минимальным механическим воздействием. Обычно достаточно температуры 20-30 градусов. Горячая вода повышает риск деформации и повреждения клеевых соединений.Лучше использовать небольшое количество жидкого средства для стирки. Порошок может плохо выполаскиваться из плотной ткани и оставлять белесые разводы. Интенсивный отжим желательно отключить, как и машинную сушку. Чем меньше обувь подвергается ударам и сильному нагреву, тем больше шансов сохранить ее форму.И еще один момент: не стоит стирать кроссовки каждую неделю, даже разрешенная производителем машинная стирка постепенно изнашивает материалы. Для обычной повседневной грязи чаще всего достаточно локальной чистки.Вот где легко свести на нет все старания. Желание поскорее надеть любимые кроссовки вполне понятно, но ставить их на батарею или сушить горячим феном — плохая идея: высокая температура может деформировать подошву, повредить клей и сделать материал жестким.После стирки промокните обувь полотенцем и набейте белой бумагой без типографской краски. Она впитает лишнюю влагу и поможет сохранить форму, по мере намокания бумагу нужно менять. Сушить обувь лучше при комнатной температуре в хорошо проветриваемом месте, вдали от прямого солнца.Если есть специальная сушилка для обуви с бережным низкотемпературным режимом, можно воспользоваться ею, если это допускает производитель. Не торопитесь надевать кроссовки, пока они полностью не высохнут внутри. Остаточная влага может стать причиной неприятного запаха.Для большинства повседневных загрязнений существуют более щадящие варианты.Текстильные кроссовки и кеды. Смешайте немного мягкого моющего средства с водой, нанесите пену мягкой щеткой или губкой и аккуратно обработайте загрязненные участки. Остатки средства уберите влажной тканью.Кожаная обувь. Протрите поверхность слегка влажной салфеткой, затем используйте средство для ухода за кожей. Сильно мочить материал не нужно, иначе он может потерять мягкость и форму.Замша и нубук. Дождитесь, пока грязь высохнет, и воспользуйтесь специальной щеткой или ластиком для замши. Для стойких пятен существуют очищающие пенки, предназначенные именно для этих материалов.Белая подошва. Потемневшие края можно очистить мягкой щеткой с мыльным раствором. Для гладкой резиновой поверхности иногда подходит меламиновая губка, но тереть ею окрашенные и деликатные детали не стоит.Неприятный запах. Начните с просушивания и очистки стелек. Если проблема остается, поможет специальный дезодорирующий спрей для обуви. А чтобы запах не возвращался, давайте каждой паре полностью просохнуть между выходами.Главное правило простое: чем дороже и сложнее обувь, тем осторожнее стоит обращаться с водой. Иногда десять минут с мягкой щеткой продлевают жизнь любимым кроссовкам лучше, чем самая современная стиральная машина.