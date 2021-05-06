Из двоечников – в звезды: Знаменитые актеры, которые плохо учились в школе

Звезды, которые плохо учились в школе | Фото: teleprogramma.pro
1 сентября для кого-то праздник, а для кого-то – день, вызывающий не очень приятные воспоминания. «Школьные годы чудесные» были такими не для всех. Сегодня они – популярные актеры и телеведущие, а в детстве были хулиганами, двоечниками и злостными прогульщиками. Кто из знаменитостей в детстве изрядно потрепал нервы родителям и учителям – далее в обзоре.
Павел Прилучный
Павел Прилучный в наши дни и в школьные годы | Фото: teleprogramma.pro
Наверное, никого не удивит тот факт, что Павел Прилучный в детстве был хулиганом и часто дрался – это вполне соответствует тому образу, который он создал на экранах. Он родился в Казахстане, а вырос в Бердске и Новосибирске. Его мать была хореографом, а отец – боксером, что и сформировало его увлечения: в школьные годы Павел занимался танцами и боксом. Остальное его мало увлекало. Как и большинство мальчишек, много времени проводил на улице, хулиганил и мастерил самодельные взрывчатки. Родители старались его максимально загрузить, чтобы он не попал в плохую компанию.
Павел Прилучный в юности | Фото: kino-teatr.ru
Школу он не любил и учился плохо. Позже актер рассказывал: «Я часто убегал во двор, но меня находили и отправляли заниматься. Отец был достаточно жестким человеком, и не подчиниться ему было невозможно. Но я все равно боролся… Тогда я ненавидел все, чем занимался. Я не понимал, зачем мне это нужно. Я даже физкультуру не переваривал. Приходил на занятия и дрался. Во всех маленьких городах есть такое правило: если ты сразу себя не поставишь и не будешь каждый день доказывать свою силу, тебя запинают и забьют». В 13 лет Павел потерял отца. У него был старший брат, но он рано женился и переехал. И Павел почувствовал себя единственным мужчиной в семье. Тогда ему пришлось повзрослеть и стать серьезней. В 14 лет Прилучный стал кандидатом в мастера спорта по боксу, но после 10 сотрясений мозга с ринга пришлось уйти. Тогда Павел окончил 2 последних класса экстерном и поступил в Новосибирское театральное училище. Так началась его успешная актерская карьера.
Мария Аронова
Мария Аронова в наши дни и в школьные годы | Фото: teleprogramma.pro
Мария Аронова родилась и выросла в подмосковном городе Долгопрудный. В школе она «дружила» только с русским языком и литературой, другие предметы давались ей с трудом. Родители лояльно относились к ее «двойкам» – они считали, что главное – вырастить дочь порядочным человеком, а не заставлять ее корпеть над учебниками. Позже Аронова рассказывала: «Я была несносным ребенком – жутко орала, ругалась, не хотела учиться, ревновала родителей к брату, требовала постоянного внимания и не признавала никаких авторитетов».
Мария Аронова в юности | Фото: stuki-druki.com
Зато во всем, что не касалось учебы, она была в первых рядах: устраивала домашние спектакли, участвовала в самодеятельности, выступала на сцене в школьных постановках и конкурсах чтецов. Педагоги закрывали глаза на ее плохую успеваемость, ведь она часто защищала честь школы на подобных мероприятиях. В ее аттестате было 2 пустых графы – вместо положенных «двоек» по физике и физкультуре.
Марат Башаров
Марат Башаров в наши дни и в школьные годы | Фото: teleprogramma.pro
Не был прилежным учеником и Марат Башаров – за плохое поведение его едва не исключили из школы. Успеваемость тоже хромала, только на уроки трудов и физкультуры он ходил с удовольствием. Актер вспоминал: «В школе я вырывал листочки с двойками из дневника. Да что листочки: у меня второй дневник был! А в старших классах у нас даже был второй журнал. Положено, чтобы журнал хранился у учителей. Но иногда его отдавали старосте. Так вот мы иногда старосте подсовывали наш журнал. И когда об этом узнали педагоги, меня чуть не выгнали, потому что эту шутку со вторым журналом придумал я».
Марат Башаров в юности | Фото: kino-teatr.ru
В старших классах пришлось взяться за ум – родители возлагали на него большие надежды. Марат мыл полы в столовой, а на полученные деньги занимался с репетитором по русскому и английскому языкам. Усилия оказались не напрасными – после школы Башаров поступил на юридический факультет МГУ, но вскоре понял, что выбрал не тот путь, забрал документы и отнес их в Щепкинское училище.
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева в наши дни и в школьные годы | Фото: teleprogramma.pro
Лариса Гузеева в детстве и юности доставляла немало проблем и родителям, и учителям. Своего родного отца она не знала, ее воспитывали отчим и мать, которая работала учительницей истории. И ей постоянно приходилось краснеть за свою дочь – Лариса с ранних лет отличалась своенравным и бунтарским характером, была хулиганкой, в знак протеста против школьных запретов и строгостей наряжалась в мини-юбки, пользовалась косметикой, курила и ругалась матом. Правда, ее учительница русского языка рассказывала, что актерские способности у нее появились еще в детстве. И ее дебют состоялся в «Божественной комедии» на сцене Нежинского клуба.
Лариса Гузеева в детстве | Фото: uznayvse.ru
Актриса и телеведущая вспоминает: «Бедная мама… Она периодически просила: «Дочь, пожалей меня! Не могу в учительскую зайти: только порог перешагиваю, а мне со всех сторон: «А ваша Лариса!» При этом добавляла: «Когда ты окончишь школу, я буду самой счастливой учительницей на свете». А на выпускном мама вручила ей букет со словами: «Слава тебе, Господи!»
Михаил Державин
Михаил Державин в зрелые годы и в юности | Фото: teleprogramma.pro
Актер Михаил Державин в школе был отпетым двоечником, он не был аттестован сразу по нескольким предметам. Он рано потерял отца и вынужден был подрабатывать, чтобы помочь семье. Поэтому среднее образование ему пришлось заканчивать в вечерней школе.
Михаил Державин родился и вырос в Москве, на улице Вахтангова, в доме, где жили актеры, художники и музыканты, а по соседству находилось Щукинское училище. И все игры дворовой детворы были связаны с театром: мальчишки играли роли в импровизированных спектаклях и придумывали декорации. Державин рассказывал: «В нашей школе учились актерские дети и будущие актеры Театра им. Вахтангова. Рядом со школой были театральное училище имени Щукина и мой дом. Мне ничего не оставалось, кроме как перейти в соседний подъезд и выучиться на артиста. Правда, отец хотел, чтобы я был художником. Я иногда брал кисти в руки, и ему нравились мои работы. Я даже ходил в художественную школу. Эти занятия мне потом помогли – я делал смешные гримы».
Михаил Державин в молодости | Фото: kino-teatr.ru
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