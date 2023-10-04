Почему люди боялись разбиться вдребезги: Загадочный недуг Средневековья или дань моде

Считается, что стеклянный бред берёт своё начало в средневековый период. Это уникальное и загадочное психическое состояние, которое зачастую преследовало высшие классы средневекового и раннего современного общества. Болезнь характеризовалась верой в то, что человек сделан полностью или частично из стекла и, следовательно, может разбиться вдребезги.
Медицинская теория
Андре дю Лоран - королевский врач французского монарха Генриха IV.
Андре дю Лоран был королевским врачом французского монарха Генриха IV. В его записных книжках можно найти запись о стеклянном наваждении — недуге, которым страдал его милорд. По словам Андре, несмотря на хворь, во всех остальных смыслах этот человек был рационален и мог заниматься своей повседневной жизнью. Ему удавалось поддерживать отношения как с друзьями, так и подданным, но при этом он настоятельно просил их не приближаться к нему.
Андре, наряду с другими теоретиками медицины раннего нового времени, полагал, что главная загвоздка болезни кроется в причинах всех других болезней того периода: в четырёх гуморах. Эта теория, доминировавшая в медицине со времён древнегреческого периода, утверждала, что тело содержит четыре вида гумуса, или жидкости: кровь, мокроту, жёлтую и чёрную желчь. И если какая-либо из этих жидкостей была нарушена, то человек тут же заболевал. Для того, чтобы вылечить пациента, необходимо было восстановить баланс его гуморальных компонентов. Стеклянный бред также был связан с этой теорией. Он рассматривался как симптом меланхолии, которая, в свою очередь, была симптомом избытка чёрной желчи.
Гравюра с изображением Андре дю Лорана. \ Фото: fr.wikipedia.org.
Соответственно, по версии лекарей того времени у некоторых пациентов это проявление приняло форму иллюзии стекла. Андре утверждал, что люди, страдающие меланхолией, могут смотреть на стекло и подвергаться риску не просто отождествить себя с объектом, но и поверить, что они сделаны из него. Это заблуждение также упоминалось в работе английского учёного Роберта Бёртона. В своей книге «Анатомия меланхолии», посвящённой плохому настроению и тому, как оно способствует болезни, он согласился с тем, что иллюзия стекла была проявлением меланхолии, но заявил, что она была вызвана страхом. Бёртон предположил, что люди, страдающие меланхолией, часто испытывали такие симптомы, как паранойя, которая только усугубляла стеклянный бред.
Четыры типа темперамента, неизвестный художник, XIX век. \ Фото: iiif.wellcomecollection.org.
Помимо упоминаний в научных трудах, были также упоминания о заблуждении в художественных произведениях. Одним из самых известных является рассказ Мигеля де Сервантеса «Стеклянный выпускник». В этой сказке герой отравляется, съев айву, которая должна была стать афродизиаком. Травма от этого события проявилась в стеклянном наваждении.
Известные жертвы недуга
Группа людей, считающая, что их тела созданы из стекла. \ Фото: i.pinimg.com.
Это наваждение унесло жизни нескольких известных в истории людей, поскольку оно было наиболее распространено среди высших классов средневекового и раннего современного общества. Предполагалось, что это больше всего влияет на богатых, образованных мужчин из-за некоторых коннотаций чёрной желчи. Считалось, что чёрная желчь густая и вязкая, соответственно, когда организм вырабатывает её в избытке, тело становится тяжелым, а человек будет чувствовать себя вялым и подавленным.
Также было распространено мнение, что поэты, философы или учёные, чаще всего были склонны к меланхолическому настроению. Как правило, интеллектуалы оставляли письменные свидетельства о своих психических заболеваниях, в то время как неграмотные представители низших классов или женщины, не имевшие на это возможности, не попадали на страницы истории.
Слева направо: Карл VI в юнности. \ Коронация Карла VI. Миниатюра из «Больших французских хроник».
Что же касается знати, подвергшейся недугу, самым известным страдальцем был французский король Карл VI, который, как сообщалось, заворачивался в одеяла и носил усиленную одежду, чтобы уберечь всё своё тело от переломов. Он также запретил придворным приближаться к нему, дабы они не смогли разбить его вдребезги. Другим общественным деятелем, страдавшим стеклянным бредом был Каспар ван Барле – голландский эрудит.
Принцесса Александра Баварская.
Была также принцесса Александра Баварская, которая также страдала подобным наваждением. Женщина считала, что в детстве проглотила стеклянное пианино и очень сильно переживала, что оно разобьётся у неё внутри. Она, как и Карл, всячески пыталась уберечься от ударов и столкновений.
Модная болезнь или всё-таки недуг
Иоганн Иоахим Бехер — немецкий химик и врач.
Сложно сказать, как появился данный недуг на самом деле, но многие историки и учёные полагают, что это было связано с тем, что в XVII веке прозрачное стекло было относительно новым материалом, по крайней мере, для большинства людей. Это часто воспринималось как нечто волшебное, поскольку многие люди изо всех сил пытались понять, как из песка можно сделать стекло.
Профессор Эдвард Шортер, историк психиатрии из Университета Торонто, утверждает, что это чувство благоговения и удивления, было связано с появлением стеклянного бреда.
Увлечение стеклом также побудило немецкого алхимика Иоганна Бехера написать в «Подземной физике» о том, что человек, как и всё животные, состоит из стекла. Он утверждал, что ему удалось превратить мёртвые тела в стекло, чтобы люди могли окружать себя умершими родственниками в виде причудливых ваз.
Подавленный учёный, окружённый мифологическими фигурами, олицетворяющий меланхолический темперамент, Дж. Д. Нессенталер, 1750 год.
Иоганн предположил, что каждое растение и животное в своей стеклянной форме имеет собственный цвет. Например, как и ожидалось, растения в их стеклянной форме были зелёными, в то время как люди были сделаны из молочно-белого стекла. Психоаналитик Адам Филлипс утверждал, что бред проявился в тот самый период, когда общество было обеспокоено хрупкостью, прозрачностью и личным пространством или приватностью. Часто считается, что убеждение в том, что человек сделан из такого хрупкого материала, который так легко сломать, было ментальным проявлением этого часто непреодолимого давления.
Иллюзия и страх
Психиатрическая больница Бетлем (Бедлам), Лондон; вид с юга, с тремя людьми на переднем плане, работа Дж. Т. Смита, 1814 год. \ Фото: bing.com.
Похоже, что в 1830-х годах все случаи стеклянного бреда исчезли из записей. Многие предположили, что это произошло из-за современных достижений в понимании психических заболеваний. Однако современные учёные пришли к выводу, что это, скорее всего, не так. Голландский психиатр Энди Ламейджин исследовал современные случаи этого заболевания. Он даже нашёл случай в своей собственной больнице. Мужчина был доставлен в университетскую клинику в Лейдене в 1964 году и утверждал, что сделан из стекла. Энди ухватился за возможность поговорить с кем-то, у кого был реальный жизненный опыт борьбы с этим интересным заболеванием. Он беседовал с пациентом в течение нескольких часов, надеясь выяснить, как проявлялась болезнь, чтобы пролить некоторый свет на исторические случаи. Он обсудил с пациентом, что тот чувствует и как он считает себя сделанным из стекла.
Больница Бетлем, Лондон. Картина маслом неизвестного художника, около 1600 года.
Он также провёл дальнейшие исследования этой болезни в прошлом и обнаружил, что на самом деле она не вымерла в 1830-х годах. Энди нашёл лекцию 1883 года, которая была записана в архивах Эдинбургской психиатрической больницы и содержит ссылки на иллюзию стекла. Записи показали, что из трёхсот пациенток, страдавших каким-либо психическим заболеванием, была одна, которая была убеждена, что её ноги сделаны из стекла. Затем другой психиатр обратился к Энди с делом, которое он обнаружил в архивах голландской больницы, датируемом 1930-ми годами. Опять же, женщина была помещена в психиатрическую больницу, потому что она также считала, что её ноги сделаны из стекла. В записях говорится, что она боялась контакта с людьми настолько сильно, что медсёстры не могли заставить её переодеться. К счастью, в отчёте также было указано, что она выздоровела, но только после лечения.
P.S.
Карл VI, прикованный к постели, и его врач, в хрониках Фруассара, около 1300-х годов. \ Фото: wordpress.com.
Стеклянный бред даёт интересное представление не только о лечении и понимании психических заболеваний средневековья и раннего нового времени, но и о социальном давлении того времени. Понимаемая сейчас как возможное проявление сильного и непреодолимого давления и/или тревоги, болезнь многое говорит не только о ранней медицинской помощи, но и о том, как люди реагировали на общество, в котором они жили.
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