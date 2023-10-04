Почему люди боялись разбиться вдребезги: Загадочный недуг Средневековья или дань моде

Медицинская теория

Андре дю Лоран - королевский врач французского монарха Генриха IV.

Гравюра с изображением Андре дю Лорана. \ Фото: fr.wikipedia.org.

Четыры типа темперамента, неизвестный художник, XIX век. \ Фото: iiif.wellcomecollection.org.

Известные жертвы недуга

Группа людей, считающая, что их тела созданы из стекла. \ Фото: i.pinimg.com.

Слева направо: Карл VI в юнности. \ Коронация Карла VI. Миниатюра из «Больших французских хроник».

Принцесса Александра Баварская.

Модная болезнь или всё-таки недуг

Иоганн Иоахим Бехер — немецкий химик и врач.

Подавленный учёный, окружённый мифологическими фигурами, олицетворяющий меланхолический темперамент, Дж. Д. Нессенталер, 1750 год.

Иллюзия и страх

Психиатрическая больница Бетлем (Бедлам), Лондон; вид с юга, с тремя людьми на переднем плане, работа Дж. Т. Смита, 1814 год. \ Фото: bing.com.

Больница Бетлем, Лондон. Картина маслом неизвестного художника, около 1600 года.

P.S.

Карл VI, прикованный к постели, и его врач, в хрониках Фруассара, около 1300-х годов. \ Фото: wordpress.com.