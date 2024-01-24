Поэтичный портрет Австралии: Фотографии на грани вымысла и реальности

Экстремальные игры. Австралия, Новый Южный Уэльс, 2001 год.

1. Офисный работник

Офисный работник спешит на работу ранним утром. Австралия, Сидней, 2001 год.

2. В центре Сиднея

Город, в котором все куда-то спешат. Австралия, Сидней, 2002 год.

3. На грани вымысла и реальности

Летний дождь в центре Сиднея. Австралия, 1998 год.

4. Участницы конкурса «Королева красоты»

Парад участниц конкурса «Королева красоты», который проходил в Квинсленде.

5. Экстремалы

Экстремальные игры. Австралия, Новый Южный Уэльс, 2001 год.

6. Чемпионат мира по ралли в Западной Австралии

30-й сезон чемпионата мира, который проводился под эгидой Международной федерации автоспорта.

7. Бассейн в пустыне

Бассейн, который помогает путникам пережить летний зной. Аутбэк, Квинсленд, 2003 год.

8. Нимбин

Небольшой город на севере Нового Южного Уэльса. Австралия, 2003 год.

9. Маунт-Айза

Город в северо-западной части австралийского штата Квинсленд, 2004 год.

10. «Минута до полуночи»

Фонарь, который облепили мошки и комары. Австралия, Запад Квинсленда, 2003 год.

11. «Адская вечеринка»

Перед началом костюмированной вечеринки в Уотсонс Бэй. Австралия, Сидней, 1998 год.

12. Шторм над Сиднеем

Панорама Сиднея перед началом урагана. Австралия, 2002 год.

13. Уникальный Сидней

Круговая набережная, которая является одной из главных туристических достопримечательностей Сиднея

14. Незрячая женщина просит подаяния

Слепая женщина, просящая милостыню. Австралия, Сидней, Круговая набережная, 1999 год.

15. Уличная фотография