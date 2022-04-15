Как повысить иммунитет у растений

Иммунитет – способность живого организма успешно сопротивляться болезнетворным факторам извне, продолжать успешно функционировать при их атаках и хорошо восстанавливаться после них.

Фитоиммунитет (иммунитет растений) может варьироваться в очень широких пределах – от почти полной устойчивости до почти полной восприимчивости. От чего это зависит и как помочь растениям?

Как растения сопротивляются болезнетворным факторам? Они могут в ответ на атаку вырабатывать особые защитные вещества, токсичные для патогенов (фитонциды, фитоалексины) либо «включать» специальные защитные реакции, губительные для патогенов (образование новых белков, окислительно-восстановительные процессы, изменения в реакциях энергетического обмена и др.). За эти реакции отвечают в растении определенные гены.

Иммунитет растений принято делить на врожденный и приобретенный, а первый тип еще условно делится на активный (защитные реакции в ответ на внедрение паразита) и пассивный (свойства, обеспечивающие жизнедеятельность растения вне зависимости от наличия патогена).

Но как повысить эту сопротивляемость растительных организмов в благоприятных для заражения условиях? Если о способах повышения иммунитета человека мы уже подробно говорили, то как поднять иммунитет растениям?

Агроприемы, способствующие повышению иммунитета растений

Правильное питание растений

Закаливание растений для повышения их иммунитета

Обработка растений для повышения их иммунитета

Их же не будешь заставлять высыпаться и делать зарядку по утрам. Давайте разбираться.Что касается фитоиммунитета врожденного (естественного), который передается по наследству, то тут у садовода-огородника приемов его повысить практически нет. Этой сферой занимаются ученые селекционеры, которые год за годом на генетическом уровне пытаются вывести иммунные или устойчивые к болезням сорта тех или иных сельскохозяйственных культур. Условно говоря, если вы хотите иметь на участке томаты, устойчивые к фитофторе или к засухе, то вы изначально покупаете специально выведенные сорта этих растений, где указано, что они уже более-менее устойчивы именно к этому заболеванию или этому фактору внешней среды.А вот на иммунитет искусственный, приобретенный растениями в процессе роста и развития, может повлиять и обычный дачник. Как? С помощью грамотных агроприемов, позволяющих укрепить общее здоровье и самочувствие растений. И методы тут вполне сопоставимы с теми, которые применяются для поднятия иммунитета человека – полноценное питание, закаливание, иммунизация, использование правильных «лекарств».Соблюдение агротехники выращивания не зря стоит во всех учебниках и методичках «во главе угла». Эти системы оптимальных приемов возделывания тех или иных культурных растений вырабатывались огородниками столетиями – и не зря!Посев и посадка огородных, цветочных и садовых культур, уход за посевами в течение всего времени вегетации и межсезонного отдыха, уборка урожая – все эти манипуляции должны быть выполнены своевременно и по правилам.Любым растениям в любом возрасте для нормального развития и самочувствия нужны определенные условия – правильное место для посадки, длина светового дня, густота и глубина посадок, определенное время для развития, температура и влажность воздуха, нормы полива, установленные сроки для обрезки… Если вы с этими манипуляциями опоздали, поспешили, пере- или недоделали, забыли, пренебрегли – растения в лучшем случае «одичают», бросив все силы на выживание и «забыв» про урожай, а в худшем просто зачахнут, так как неоткуда взять сил на полноценное развитие. Даже банальное несоблюдение севооборота (что после чего сажать на грядках) способно максимально подкосить здоровье растений, наградив их всеми болезнями и вредителями, которые остались на предыдущем месте от неподходящего предшественника.Нет, в большинстве случаев растения выживут, но говорить о их высокой урожайности или крепком иммунитете в случае пренебрежения агротехникой не приходится. Примеры – рододендрон на кислой почве будет гораздо лучше расти и цвести, а на щелочной просто зачахнет. Значительно повысить устойчивость яровых зерновых культур к корневым гнилям можно, высевая их в оптимально ранние сроки. Пекинская капуста – растение короткого светового дня, и если вы высадите ее в начале лета, вместо формирования кочанов она вся уйдет в стрелку. Старый и загущенный куст смородины будет плодоносить гораздо хуже, чем то, которому регулярно производят санитарную и омолаживающую обрезку. И так далее. И все это вполне объяснимо – о каком уж тут сопротивлении болезням идет речь, когда все силы растений, чьи хозяева пренебрегают агротехникой, уходят просто на выживание.Да, точно так же, как и у людей, у растений существует свой оптимальный рацион, включающий все необходимые макро- и микроэлементы, позволяющий культурам полноценно развиваться, быть крепкими, здоровыми и не болеть. Но даже самый богатый по составу грунт не способен обеспечить растения питательными веществами на протяжении всего периода роста. Поэтому грамотно подобранные удобрения вполне полноценно могут выступать в роли иммунизаторов.Напомним, что дозы, составы и сроки внесения тех или иных удобрений различны для разных растений, зависят также от их возраста и самочувствия, а еще – от нюансов вашего климата и почвы. Но, тем не менее, растениям нужны и минеральные, и органические подкормки в сбалансированном виде. Первые содержат повышенное количество питательных веществ, что позволяет сельскохозяйственным культурам быстро наращивать зеленую массу, обильно цвести и плодоносить. Вторые, хоть и менее «концентрированы» в плане содержания полезностей, безопасны для экологии, бюджетны и дополнительно улучшают свойства почвы. К тому же внесение органических удобрений повышает эффективность минеральных, поэтому их можно и нужно использовать в комплексе.И здесь можно провести параллели с иммунитетом человека. Допустим, вы привыкли кутать малыша в любую погоду, «чтобы не простудился», в толстые кофты, платки и шапки. Что с ним будет, появись он на улице внезапно без десяти слоев одежды? Правильно – скорее всего, серьезно простудится. Чтобы этого не случилось, перебарщивать с утеплением не нужно, организм мало-помалу сам должен научиться активировать свои защитные силы, чтобы «противостоять» негативным условиям внешней среды.С растениями то же самое – если любовно выращенную в домашних условиях рассаду (при регулируемой температуре, освещении, влажности и т.п.) однажды вы просто вынесете из квартиры и переселите на грядки, у незакаленных растений может случиться настоящий шок. Тут вдруг и перепады дневных и ночных температур, и ветер, и яркое солнце, и дождь временами – вы не только урожая можете не дождаться, но и сами молодые растеньица потерять.Чтобы уменьшить стресс от такого будущего переезда, сеянцы заранее нужно закаливать. За одну-две недели до предстоящей высадки рассады в грунт начинают ежедневно на пару часов открывать форточки окна, на котором размещается рассада. Постепенно это время увеличивают до 6-8 часов, а за три-пять дней до переноса и вовсе начинают выносить емкости с рассадой на улицу (желательно в тихую безветренную погоду), чтобы та привыкала к открытому воздуху.Благодаря закаливанию корневая система становится сильнее, утолщается стебель, а листья приобретают интенсивную зеленую окраску. Постепенное понижение температуры, воздействие прямых солнечных лучей и ветра приводят к перестройке физиологических процессов, и у растений повышается иммунитет. Закаленная рассада хорошо приживается и легко переносит неблагоприятные погодные условия.Закаливать можно не только рассаду, но даже семена перед посевом. Замотайте посевной материал во влажную марлю, положите на тарелочку и оставьте на пару суток в помещении, а после переложите в холодильник на 8 часов. Повторяйте контрастное содержание на протяжении 2 недель, пока семена не проклюнутся.Замачивание и протравливание семян, клубней и луковиц перед посевом и посадкой; обработка почвы «под рассаду»; профилактическое опрыскивание молодых и взрослых растений; внесение определенных веществ под корень и по листве в процессе вегетации – все эти меры призваны не только бороться с инфекциями или вредителями или увеличивать урожайность, но в том числе и укреплять иммунитет садово-огородных культур.И помогать стимулировать фитоиммунитет в данном случае помогают особые активные вещества. Чаще всего в составе таких препаратов можно встретить фитогормоны или биоактивные растительные экстракты и их синтетические аналоги, а также средства, полученные из различных природных источников (грибы, животные, микроорганизмы и т.д.) или их аналоги, синтезированные методами биотехнологии.Одни их них обладают выраженной активностью против болезней и вредителей растений, работа других заключается в воздействии на метаболические процессы сельскохозяйственных культур (стрессовые адаптогены-брассиностероиды, стимуляторы и регуляторы роста и развития растений).Помните, что забота об иммунитете растений – задача комплексная. При этом каждая культура требует индивидуализированного подхода, особых условий выращивания и обработок. Поэтому, если хотите получить действительно хороший результат и выращивать здоровые растения с крепким иммунитетом, не пренебрегайте нашими советами и полученной информацией.