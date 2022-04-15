Как повысить иммунитет у растений

Иммунитет – способность живого организма успешно сопротивляться болезнетворным факторам извне, продолжать успешно функционировать при их атаках и хорошо восстанавливаться после них.
Фитоиммунитет (иммунитет растений) может варьироваться в очень широких пределах – от почти полной устойчивости до почти полной восприимчивости. От чего это зависит и как помочь растениям?
Как растения сопротивляются болезнетворным факторам? Они могут в ответ на атаку вырабатывать особые защитные вещества, токсичные для патогенов (фитонциды, фитоалексины) либо «включать» специальные защитные реакции, губительные для патогенов (образование новых белков, окислительно-восстановительные процессы, изменения в реакциях энергетического обмена и др.). За эти реакции отвечают в растении определенные гены.
Иммунитет растений принято делить на врожденный и приобретенный, а первый тип еще условно делится на активный (защитные реакции в ответ на внедрение паразита) и пассивный (свойства, обеспечивающие жизнедеятельность растения вне зависимости от наличия патогена).
Но как повысить эту сопротивляемость растительных организмов в благоприятных для заражения условиях? Если о способах повышения иммунитета человека мы уже подробно говорили, то как поднять иммунитет растениям?
Что касается фитоиммунитета врожденного (естественного), который передается по наследству, то тут у садовода-огородника приемов его повысить практически нет. Этой сферой занимаются ученые селекционеры, которые год за годом на генетическом уровне пытаются вывести иммунные или устойчивые к болезням сорта тех или иных сельскохозяйственных культур. Условно говоря, если вы хотите иметь на участке томаты, устойчивые к фитофторе или к засухе, то вы изначально покупаете специально выведенные сорта этих растений, где указано, что они уже более-менее устойчивы именно к этому заболеванию или этому фактору внешней среды.
А вот на иммунитет искусственный, приобретенный растениями в процессе роста и развития, может повлиять и обычный дачник. Как? С помощью грамотных агроприемов, позволяющих укрепить общее здоровье и самочувствие растений. И методы тут вполне сопоставимы с теми, которые применяются для поднятия иммунитета человека – полноценное питание, закаливание, иммунизация, использование правильных «лекарств».
Агроприемы, способствующие повышению иммунитета растений
Соблюдение агротехники выращивания не зря стоит во всех учебниках и методичках «во главе угла». Эти системы оптимальных приемов возделывания тех или иных культурных растений вырабатывались огородниками столетиями – и не зря!
Посев и посадка огородных, цветочных и садовых культур, уход за посевами в течение всего времени вегетации и межсезонного отдыха, уборка урожая – все эти манипуляции должны быть выполнены своевременно и по правилам.
Любым растениям в любом возрасте для нормального развития и самочувствия нужны определенные условия – правильное место для посадки, длина светового дня, густота и глубина посадок, определенное время для развития, температура и влажность воздуха, нормы полива, установленные сроки для обрезки… Если вы с этими манипуляциями опоздали, поспешили, пере- или недоделали, забыли, пренебрегли – растения в лучшем случае «одичают», бросив все силы на выживание и «забыв» про урожай, а в худшем просто зачахнут, так как неоткуда взять сил на полноценное развитие. Даже банальное несоблюдение севооборота (что после чего сажать на грядках) способно максимально подкосить здоровье растений, наградив их всеми болезнями и вредителями, которые остались на предыдущем месте от неподходящего предшественника.
Нет, в большинстве случаев растения выживут, но говорить о их высокой урожайности или крепком иммунитете в случае пренебрежения агротехникой не приходится. Примеры – рододендрон на кислой почве будет гораздо лучше расти и цвести, а на щелочной просто зачахнет. Значительно повысить устойчивость яровых зерновых культур к корневым гнилям можно, высевая их в оптимально ранние сроки. Пекинская капуста – растение короткого светового дня, и если вы высадите ее в начале лета, вместо формирования кочанов она вся уйдет в стрелку. Старый и загущенный куст смородины будет плодоносить гораздо хуже, чем то, которому регулярно производят санитарную и омолаживающую обрезку. И так далее. И все это вполне объяснимо – о каком уж тут сопротивлении болезням идет речь, когда все силы растений, чьи хозяева пренебрегают агротехникой, уходят просто на выживание.
Правильное питание растений
Да, точно так же, как и у людей, у растений существует свой оптимальный рацион, включающий все необходимые макро- и микроэлементы, позволяющий культурам полноценно развиваться, быть крепкими, здоровыми и не болеть. Но даже самый богатый по составу грунт не способен обеспечить растения питательными веществами на протяжении всего периода роста. Поэтому грамотно подобранные удобрения вполне полноценно могут выступать в роли иммунизаторов.
Напомним, что дозы, составы и сроки внесения тех или иных удобрений различны для разных растений, зависят также от их возраста и самочувствия, а еще – от нюансов вашего климата и почвы. Но, тем не менее, растениям нужны и минеральные, и органические подкормки в сбалансированном виде. Первые содержат повышенное количество питательных веществ, что позволяет сельскохозяйственным культурам быстро наращивать зеленую массу, обильно цвести и плодоносить. Вторые, хоть и менее «концентрированы» в плане содержания полезностей, безопасны для экологии, бюджетны и дополнительно улучшают свойства почвы. К тому же внесение органических удобрений повышает эффективность минеральных, поэтому их можно и нужно использовать в комплексе.
Закаливание растений для повышения их иммунитета
И здесь можно провести параллели с иммунитетом человека. Допустим, вы привыкли кутать малыша в любую погоду, «чтобы не простудился», в толстые кофты, платки и шапки. Что с ним будет, появись он на улице внезапно без десяти слоев одежды? Правильно – скорее всего, серьезно простудится. Чтобы этого не случилось, перебарщивать с утеплением не нужно, организм мало-помалу сам должен научиться активировать свои защитные силы, чтобы «противостоять» негативным условиям внешней среды.
С растениями то же самое – если любовно выращенную в домашних условиях рассаду (при регулируемой температуре, освещении, влажности и т.п.) однажды вы просто вынесете из квартиры и переселите на грядки, у незакаленных растений может случиться настоящий шок. Тут вдруг и перепады дневных и ночных температур, и ветер, и яркое солнце, и дождь временами – вы не только урожая можете не дождаться, но и сами молодые растеньица потерять.
Чтобы уменьшить стресс от такого будущего переезда, сеянцы заранее нужно закаливать. За одну-две недели до предстоящей высадки рассады в грунт начинают ежедневно на пару часов открывать форточки окна, на котором размещается рассада. Постепенно это время увеличивают до 6-8 часов, а за три-пять дней до переноса и вовсе начинают выносить емкости с рассадой на улицу (желательно в тихую безветренную погоду), чтобы та привыкала к открытому воздуху.
Благодаря закаливанию корневая система становится сильнее, утолщается стебель, а листья приобретают интенсивную зеленую окраску. Постепенное понижение температуры, воздействие прямых солнечных лучей и ветра приводят к перестройке физиологических процессов, и у растений повышается иммунитет. Закаленная рассада хорошо приживается и легко переносит неблагоприятные погодные условия.
Закаливать можно не только рассаду, но даже семена перед посевом. Замотайте посевной материал во влажную марлю, положите на тарелочку и оставьте на пару суток в помещении, а после переложите в холодильник на 8 часов. Повторяйте контрастное содержание на протяжении 2 недель, пока семена не проклюнутся.
Обработка растений для повышения их иммунитета
Замачивание и протравливание семян, клубней и луковиц перед посевом и посадкой; обработка почвы «под рассаду»; профилактическое опрыскивание молодых и взрослых растений; внесение определенных веществ под корень и по листве в процессе вегетации – все эти меры призваны не только бороться с инфекциями или вредителями или увеличивать урожайность, но в том числе и укреплять иммунитет садово-огородных культур.
И помогать стимулировать фитоиммунитет в данном случае помогают особые активные вещества. Чаще всего в составе таких препаратов можно встретить фитогормоны или биоактивные растительные экстракты и их синтетические аналоги, а также средства, полученные из различных природных источников (грибы, животные, микроорганизмы и т.д.) или их аналоги, синтезированные методами биотехнологии.
Одни их них обладают выраженной активностью против болезней и вредителей растений, работа других заключается в воздействии на метаболические процессы сельскохозяйственных культур (стрессовые адаптогены-брассиностероиды, стимуляторы и регуляторы роста и развития растений).
Помните, что забота об иммунитете растений – задача комплексная. При этом каждая культура требует индивидуализированного подхода, особых условий выращивания и обработок. Поэтому, если хотите получить действительно хороший результат и выращивать здоровые растения с крепким иммунитетом, не пренебрегайте нашими советами и полученной информацией.
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