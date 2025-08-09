Как в СССР появилось «Птичье молоко», и почему все были в восторге от этого лакомства

«Птичье молоко» — это одни из самых популярных конфет в нашей стране. Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни пробовал данный десерт. Это лакомство представляет собой вкусный воздушный десерт, который состоит из очень мягкого шоколадного бисквита, а внутри находится нежный крем, придающий этому лакомству особый шарм.. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как появилось это лакомство и почему все люди просто без ума от него?
Оказывается, что «Птичье молоко» приобрело былую славу ещё в Советское время. Многие граждане настолько полюбили данный десерт, что он дошел до наших дней и до сих пор пользуется большой популярностью. В СССР его можно было приобрести практически в любом магазине. Лишь в редких случаях эти конфеты продавались из-под полы.
Птичье молоко пришлось по вкусу многим советским гражданам / Фото:novochag.ru
Многие люди думали о том, что «Птичье молоко» — это советское изобретение, но как оказалось, это не совсем так. Впервые данное лакомство было создано в Польше. Его придумал кондитер Ян Ведель, который родился в династии кулинаров.
Ещё в далёком 19 веке дед Яна, которого звали Карл Ведель, обладал огромным опытом в этой сфере и решил открыть собственную шоколадную фабрику в Варшаве. В то время было сложно приобрести шоколад хорошего качества, но в фирменном магазине Карла всегда присутствовали отличные десерты. Покупатели шли в этот магазин, потому что знали, что нигде нет такого вкусного шоколада.
Ян основательно подошёл к этому вопросу. Он решил расширить ассортимент собственной компании. Впоследствии он придумал конфеты, которые назывались «Птичье молоко». Многим людям они пришлись по вкусу. Кроме того, стоили данные конфеты достаточно дёшево.
Изначально конфеты привезли из другой страны / Фото:mixyfotos.ru
Но в Советском Союзе об этом лакомстве узнали лишь в 60-х годах. Причем новый вкус для граждан открыл Василий Зотов, являющийся министром пищевой промышленности. Однажды он решил посетить Чехословакию и там попробовал необычайно вкусный десерт. Вкус «Птичьего молока» настолько понравился ему, что он решил привести в столицу несколько коробок этих конфет. Позже он решил, что советским людям точно придется по вкусу это лакомство.
Он собрал лучших специалистов фабрики «Рот фронт» и попросил повторить данный вкус. Кондитер Анна Чулкова смогла не только повторить вкус, но и превзошла все ожидания. Анна угадала все компоненты «Птичьего молока», а некоторые и вовсе решила заменить, чтобы придать десерту более нежный вкус. Когда министр опробовал данные конфеты, он тут же поручил заняться производством этого лакомства. Так и появились легендарные конфеты «Птичье молоко». В свою очередь, советское граждане оценили их по достоинству.
Фабрика на которой изготавливались конфеты / Фото:devsday.ru
А позже в СССР решили заняться разработкой торта «Птичье молоко». Кондитер Владимир Гуральник распробовав новый вкус, принял решение о создании нового лакомства. Гуральник и его коллеги разрабатывали новый десерт полтора года. Работу над ним завершили лишь в 1978 году. Изначально этот нежный десерт подавали лишь в ресторане «Прага». В данное заведение могли попасть далеко не все, именно поэтому в СССР решили заняться расширением производства.
Владимир Гуральник / Фото: moslenta.ru
Впоследствии данный торт обрёл мировую популярность. Его готовили во многих советских заведениях и обычные люди могли с лёгкостью его приобрести. У многих ресторанов образовывалась огромная очередь. Все советские граждане хотели приобрести этот вкусный и нежный десерт.
Кроме того, «Птичье молоко было достаточно удобно транспортировать. Он имел прямоугольную форму и люди не беспокоились за то, что он может не доехать до нужного места. А ещё советские граждане полюбили этот торт из-за того, что он мог храниться очень долго. Даже при комнатной температуре он мог простоять около 4 дней. Поэтому перед какими-либо праздниками многие заранее покупали это лакомство, а позже подавали к столу.
Сейчас существует огромное количество вариантов этого лакомства / Фото: gulivani.ru
Сегодня «Птичье молоко» не менее популярно среди современных людей. Это лакомство можно найти практически в любом магазине, причем по приемлемой цене. Взрослые и дети с удовольствием лакомятся этим десертом. Некоторые хозяйки и вовсе готовят его дома самостоятельно.
Стоит отметить, что «Птичье молоко» - это настоящая легенда, которая смогла дойти до наших дней. Но даже несмотря на это, многие кондитеры экспериментируют над составом этого торта. Сейчас на прилавках магазинов можно найти не только классическую версию этого лакомства, но и более усовершенствованную. Кондитеры не только меняют состав, но и работают над внешним видом изделия. Иногда можно встретить торты, которые обильно украшены свежими ягодами или кремом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии