Можно ли спастись от выстрелов, нырнув в воду так, как часто показывают в кино

Сотни раз нам приходилось видеть в кино, как герой боевика прыгает в воду, чтобы спастись от выстрелов огнестрельного оружия. Даже если забыть о бессмертности главных героев в кино, нельзя не забыть, как изящно и медленно скользят свинцовые малыши в воде. Насколько же увиденное на экране похоже на то, что произошло бы в реальности.
Выстрел под водой. |Фото: pikabu.ru.
Армейские водолазы не просто так используют для ведения огня под водой специальное оружие со специальными патронами. Поэтому можно с уверенностью сказать, что большинство фильмов, демонстрирующих, как герои спасаются от выстрелов в воде, не так уж далеки от истины (хотя некоторая степень художественного преувеличения все-таки есть). Оказавшись в воде, пуля сталкивается с куда большим сопротивлением, чем при движении в воздухе. Все потому, что плотность Н2О почти 800 раз выше, чем плотность воздуха. В результате, большинство винтовочных боеприпасов будет двигаться в воде примерно 1-1.5 метра со скоростью и силой, достаточной для поражения человека.
Интересный факт: в соответствии с гидродинамическим уравнением сопротивления мы знаем о том, что чем быстрее двигалась пуля при попадании в воду, тем быстрее она будет терять свою скорость.
Вот такая формула. ¦Фото: ya.ru.
Стоит также обратить внимание на такую непримечательную на первый взгляд тонкость при стрельбе по воде, как угол обстрела. Большинство людей (в нормальных условиях) летать над водой не умеет, а потому угол обстрела вряд ли составит показатель в 90 градусов. Поэтому, уже при угле обстрела в 30 градусов, даже самые мощные боеприпасы не способны пройти под водой более 1.5 метров. Более того, если угол обстрела будет менее 30 градусов, то начинает серьезно расти вероятность рикошета пули о воду.
Под водой нужный специальные пули. |Фото: dnpmag.com.
Не менее интересно и то, что многие боеприпасы при ударе о воду просто разрушаются, превратившись в кучу осколков. В первую очередь это касается пуль, которые движутся с очень большой скоростью. В свое время подобный опыт проводился на телевизионном шоу «Разрушители легенд». Команда выяснила, что при взрыве пули о воду, спасти сможет и 10-сантиметровая глубина.
А еще о вода рикошетит. ¦Фото: yandex.by.
И последнее, о чем не стоит забывать. При попадании в воду даже на относительно низкой скорости, любая пуля меняет траекторию своего движения. Это делает ведение огня по находящемуся под водой человеку делом крайне неэффективным и невероятно сложным.
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