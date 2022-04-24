10 малоизвестных фактов о контроле рождаемости в Древней Греции

Факты о контроле рождаемости в Древней Греции.
Демография Древней Греции всегда была очень непростой для исследований. Поскольку древние источники не дают достоверных статистических данных о рождаемости, смертности, продолжительности жизни, а также о других связанных с ними показателях, сегодня ученые знают совсем немного о вопросах, касающихся контроля населения.
1. Сильфий
Сильфий - исчезнувший древнегреческий контрацептив.
Существует множество доказательств того, что греки были знакомы с контрацептивными свойствами небольшого растения рода ферула, известного под названием сильфий. Это растение было обнаружено и стало предметом торговли греческих колонистов в Киренах, древнегреческом городе на побережье Северной Африки около современного Шаххата, Ливия. Все попытки пересадить и культивировать сильфий вне Кирен не увенчались успехом. Сверхэксплуатация сильфия привела к его исчезновению. Последняя историческая справка об этом растении датируется четвертым веком нашей эры. Клинические испытания, проведенные с экстрактами из растений родственных видов, показали, что они могут быть эффективными противозачаточными средствами у животных при условии, что экстракт вводят в течение трех дней после спаривания.
2. Магические процедуры
Отвары, заклинания, обереги и заговоры как средство контрацепции.
В Древней Греции, магические отвары, заклинания, обереги и заговоры, как полагают, помогали как воспроизводству, так и контрацепции. По какой-то причине древние греки считали, что яички горностая действенны в обеих ситуациях. Согласно древнегреческому тексту, известному как «Кираниды» (2.7), правое яичко горностая нужно перетереть с золой и смешать в пасту с миррой. Эту смесь нужно было наносить на небольшой клубок шерсти, который вводить во влагалище женщины перед интимом. Это якобы помогало зачатию. В то же время для контрацепции использовали левое яичко, завернутое в кожу мула, которое женщина носила, как амулет.
3. Мужская контрацепция
Целомудренное дерево периклименон.
В некоторых древних источниках вспоминается о растении по названию периклименон, которое якобы действовало как мужской контрацептив. Все современные попытки идентифицировать это растение потерпели неудачу. Известный греческий врач Гален сообщал, что это дерево используется спортсменами для предотвращения эрекции. Есть другие ссылки, утверждающие , что листья «целомудренного» дерева жевали священники, чтобы уменьшить сексуальное влечение.
4. Прерывание беременности
Аборт - широко практикуемая процедура в Древней Греции.
Аборт был хорошо известной процедурой в древней Греции. Хотя древние греки знали хирургические и химические процедуры, для прерывания беременности, литературные данные свидетельствуют о том, что предпочтение отдавали лекарственным препаратам и заклинаниям. В древнегреческой медицинской литературе встречаются названия нескольких растений, в том числе мирра и можжевельник), которые использовали для прерывания беременности на раннем сроке возрасте. Древнегреческие медицинские тексты свидетельствуют о том, что аборты часто практиковали проститутки.
5. Детоубийство
Детоубийство как способ планирования семьи.
Детоубийство было хорошо известным методом планирования семьи. С юридической точки зрения, ребенок был почти беззащитен, пока не была проведена процедура «амфидромии» - церемонии, во время которой отец называл своего ребенка. До этого же ребенка могли убить безнаказанно и без угрызений совести в любой момент. Сохранившиеся литературное данные свидетельствуют о том, что детоубийство, вероятно, было широко распространенным методом ограничения размера семьи.
6. Изуродованные младенцы
У подножия горы Тайгет погибли тысячи младенцев.
В древней Греции существовала очень специфическая форма детоубийства, которая была тесно связана со Спартой. По словам Плутарха, каждого новорожденного спартанца относили на осмотр к старейшинам. Если младенец был стройный и крепкий, то его отдавали отцу, но если дитя родилось слабым и деформированным, то его приказывали сбросить в так называемую Апотете — бездну у подножия горы Тайгет.
7. Гомосексуализм
Узаконенная педерастия.
Американский ученый Уильям Перси утверждал , что поощрение полового акта между людьми одного и того же пола в Древней Греции, в частности, узаконенная педерастия в Афинах, была направлена на контроль уровня населения. Интерпретация этой же схемы была также высказана Аристотелем, который утверждал , что целью узаконенной педерастии критского общества является сдерживание демографического роста.
8. Правовое регулирование
Законы на страже семьи.
Некоторые аспекты контроля населения имели правовое регулирование в древней Греции. В городе Гортина (центральный Крит) была найдена подробная информация о различных законах, датирующаяся примерно 450 г. до н.э. В частности были оговорены случаи развода и тому, кому должны «достаться» дети, даже еще не рожденные. Также любопытным фактом является то, что в городе Фивы закон не позволял детоубийство. Тем не менее, бедным родителям разрешали продавать своих детей.
9. Смертность и продолжительность жизни
Смертность и рождаемость.
Война была, возможно, самым важным фактором смертности взрослых мужчин, хотя смертность матерей, новорожденных и младенцев была также высокой. К сожалению, достоверных данных по демографической статистике не сохранилось до наших дней, но некоторые ученые попробовали просчитать реальные цифры. На основании данных судебно-медицинской антропологии из классических кладбищ Греции, детская смертность была оценена примерно в 30 процентов.
1. Иные методы контроля рождаемости
Сомнительная контрацепция по-древне-гречески.
В древней литературе были записаны ряд методов контрацепции, которые трудно классифицировать и эффективность которых сомнительна. В первом веке нашей эры греческий врач Диоскорид рекомендовал мазать мужские половые органы кедровой камедью, а женские — квасцами. Это якобы являлось эффективным противозачаточным. Другие методы включали в себя использование суппозиториев из мяты и меда перед половым актом.
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