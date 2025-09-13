Почему некоторые стрелки-профи на Диком Западе носили револьверы в кобуре задом наперед

Окунаясь в дивный мир Дикого Запада при помощи волшебной силы кинематографа или видеоигр, можно заметить одну любопытную деталь во внешнем виде американских стрелков из револьверов. Многие из них носят кобуру как бы задом наперед, таким образом, что рукоятка оружия смотрит вперед. Вопрос: зачем нужен такой стиль ношения оружия и удобно ли это?
Удобнее всего носить кобуру под правую руку на правом боку, если вы только не сидите на лошади. |Фото: firearmreview.com.
В 9 из 10 случаев короткоствольное оружие в кобуре на поясе носится на боку справой стороны рукояткой назад. Причина тому крайне проста: большинство стрелков – правши, и подобное расположение кобуры с оружием является наиболее оптимальным с точки зрения эргономики. Однако, американские ганфайтеры XIX века были другого мнения и нередко носили кобуру под револьвер с правой стороны, но при этом таким образом, чтобы рукоятка смотрела не назад, а вперед.
Другое дело американские ганфайтеры. |Фото: oper-1974.livejournal.com.
Описанный метод ношения короткоствольного оружия - не какая-то пафосная ерунда, придуманная голливудскими кинематографистами. Однако, в своем современном состоянии его можно было бы описать так: добрая традиция, эволюционировавшая из практической необходимости в обычные понты. Называется «нетрадиционный» метод ношения и выхватывания револьвера «Cavalry draw», что с заморского языка переводится как «Кавалерийское выхватывание».
Техника «Cavalry draw» появилась где-то в конце XVIII века в среде американских кавалеристов. Дело в том, что основу американской кавалерии в то время составляли именно конные стрелки – драгуны.столетии драгунов начали переводить на револьверы, которые по совершенно очевидным причинам были намного лучше первых однозарядных пистолетов. Из-за большей по сравнению с любым другим оружием того времени скорострельности, револьверы очень быстро заняли важное место в снаряжении кавалеристов.
Чернокожие драгуны даже в среде северян в годы Гражданской войны выглядят сомнительно, но нас интересует кобура. |Фото: ya.ru.
Однако, на протяжении всего XIX века револьвер был все-таки вспомогательным оружием. Главное оружие драгуна – это карабин, который возится в специальном чехле при седле, а в боевой обстановке держится в правой руке. Если драгун вступал в ближний бой, то в правой руке оказывалась уже сабля. При этом как с карабином, так и с холодным оружием в одной руке, могла появится необходимость сделать быстрый выстрел из какого-то вспомогательного оружия. И здесь на помощь приходили револьверы! Для того, чтобы при занятой правой руке, можно было легко и быстро выхватить короткоствольное оружие для выстрела, кобуру с ним вешали под левую руку на правом боку. Таким образом кобура висела как бы задом наперед. Все потому, что сидя на лошади намного удобнее вытягивать оружие движением наискосок.
Американские кавалеристы середины XIX века. Современная реконструкция. |Фото: ya.ru.
Служба в кавалерии в США в XIX веке была самой престижной в сухопутных войсках. Многие отслужившие кавалеристы в последствии становились охотниками за головами, шерифами, маршалами и прочими законниками. При этом ветераны североамериканских «горячих точек» несли на гражданку и привычку надевать кобуру с револьвером по-кавалерийски. Вот только практической необходимости в этом уже не было: даже при таком ношении оружие выхватывалось чаще всего правой рукой. Тем не менее, благодаря ветеранам сформировалась новая традиция, которая позволяла с высокой долей вероятности опознать в стрелке отставного кавалериста. Само собой, с течением времени традиция превратилась в моду и носить револьвер по-драгунски стали и многие другие стрелки, не имевшие к американской армии никакого отношения.
Свой смысл в таком ношении есть. zeit.de.
