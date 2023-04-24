Все тренировки - в телефоне! Лучшие приложения для занятий кроссфитом

Кроссфит — это высокоинтенсивный вид спорта, который становится все более популярным среди людей, желающих улучшить свою форму и физическое здоровье. Ведение тренировочного дневника, оценка своих результатов и получение информации о новых тренировках и техниках — все это является неотъемлемой частью занятий кроссфитом.

С помощью приложений можно выстроить программу занятий кроссфитом, равно как и заниматься спортивным прогнозированием. Так, мобильный сайт Лига Ставок доступен для бесплатного скачивания по ссылке.







WOD Timer — это приложение-таймер, которое помогает вам контролировать время ваших тренировок. Оно предлагает настройку времени работы и отдыха, а также позволяет установить количество подходов и пауз между ними. Это приложение идеально подходит для кроссфитеров, которые хотят точно контролировать время своих тренировок.



Beyond the Whiteboard — это приложение для записи тренировок и отслеживания результатов. Оно предлагает возможность записи тренировок, оценки своих результатов и анализа своего прогресса. Это приложение идеально подходит для кроссфитеров, которые хотят оценить свой прогресс и увидеть свои слабые места.



MyWOD — это приложение, которое предлагает более 5.000 тренировок, которые можно выполнить в домашних условиях или в спортивном зале. Оно также предлагает возможность записи тренировок и отслеживания своих результатов. Это приложение идеально подходит для кроссфитеров, которые хотят разнообразить свои тренировки и изучить новые упражнения.