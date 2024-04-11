Как бы вы ни любили море, прекраснее всего оно было, когда вы впервые его увидели. Ни один прыжок с парашютом не сравнится с первым. Неповторимы ощущения от первого фейерверка. В такие моменты практически невозможно сдержать эмоции. И здорово, если рядом оказывается человек с камерой наготове.
Арабы впервые в жизни летят на самолете.
Первый фейерверк.
Спортсмены из Руанды и снег.
1948 год. Мальчик увидел работающий телевизор в витрине магазина.
Бабушка, никогда прежде не пробовавшая пиво.
Малыш впервые пробует лимон.
Девочкам показывают новорожденную сестренку.
Когда бабушка обнаружила тату на ноге внучки.
Карапуз озадачен при первой встрече с братом-близнецом своего отца.
Старушка впервые в жизни стреляет из пистолета.
Африканские дети повстречали белого человека.
Чудесное преображение мира.
96-летняя женщина впервые очутилась в виртуальной реальности.
Когда-то дождь был восхитителен.
Первое катание на качелях.
Знакомство с Санта-Клаусом пошло не по плану.
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Все когда-то бывает впервые
Как бы вы ни любили море, прекраснее всего оно было, когда вы впервые его увидели. Ни один прыжок с парашютом не сравнится с первым. Неповторимы ощущения от первого фейерверка. В такие моменты практически невозможно сдержать эмоции. И здорово, если рядом оказывается человек с камерой наготове.
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