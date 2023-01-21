Ужасная мода прошлого

С нами не соскучишься!

Спустя годы некоторые модные тренды могут вызвать настоящий ужас. Мы решили вспомнить самые жуткие тенденции XX века: «хромающую» юбку, булавки в щеках, мужские комбинезоны, разноцветные гетры и еще 18 ужасных трендов каждого десятилетия прошлого века.









1900-е: корсеты

1910-е: «хромающая» юбка

1920-е: платье для купания

1940-е: микрошляпки

1950-е: белые перчатки

1960-е: колготки с принтом и платья беби-долл

1970-е: вязаные жилеты, мужские комбинезоны и булавки в щеках

1980-е: трикотажные гетры, повязки на голову, штаны в стиле MC Hammer и свитеры на плечах

1990-е: цветные очки, шляпы с цветами, футболки с длинными рукавами и топ «попкорн»

2000-е: плюшевые костюмы, джинсы с низкой посадкой, угги с мини-юбкой, бейсболки и собачка-аксессуар