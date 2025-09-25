4 грозные банды в СССР, за которыми милиция гонялась в годы войны

Коммунисты были убеждены в том, что по мере развития социализма и строительства коммунистического общества всеобщей справедливости и равенства организованная преступность исчезнет как пережиток прошлого, а бытовая и «медицинская» преступность снизойдет до минимальных значений. Увы, на страну Советов свалилось немало испытаний, и воспитать «нового человека» так и не удалось.
1. Банда Васьки Графа
Опасные были люди. |Фото: gp.by.
Банда появилась и орудовала в так называемой «запасной столице СССР», а именно в городе Куйбышев (Самара). Возглавлял ОПГ криминальный авторитет Васька Граф, в миру Василий Аграфенин. Еще до Великой Отечественной войны банда начала с квартирных краж. Когда же полыхнула война, ОПГ «переквалифицировалась» на разбойные нападения и грабежи. Вооруженные налеты совершались на магазины и склады. В ходе атак бандиты не чурались убивать солдат, милиционеров, мирных граждан. Состояла банда из 12 человек. Накрыли ОПГ еще во время войны. Двоих разбойников, включая самого Аграфенина убили сотрудники НКВД во время штурма. Еще 4-х суд в последствии приговорил в высшей мере. Оставшиеся пошли в лагеря с разными сроками.
2. Банда Герасима Окунева
Подделка продуктовых карточек - серьезное преступление. |Фото: pravmir.ru.
В тылу жилось тяжело. В 1941 году 45-летний инженер московского оборонного завода Герасим Окунев принялся подделывать продуктовые карточки. Сначала для себя и своей семьи.бизнес развернулся еще шире: поддельные пропуска, паспорта, военные билеты, свидетельства об отсрочке от призыва. На подпольной типографии помимо Окунева трудилось еще четверо: его сын, жена и двое коллег с работы. Нужно ли говорить, что подделка документов оставила многих москвичей без еды? В итоге ОПГ накрыла милиция. Окунева и двух подельников суд приговорил к расстрелу. Супруге дали 25 лет тюрьмы, 14-летнему сыну – 10 лет.
3. Банда Фогеля и Козловой
Поезд спекуляции. |Фото: ya.ru.
На протяжении всей блокады Ленинграда по фронту ездил санитарный поезд 51. Главный врач Козлова и завхоз Фогель организовали ОПГ, в которую пошло еще 5 сотрудников санитарного поезда. В итоге преступники обменивали тушенку, сгущенку, сладости, сахар и медикаменты, предназначенные для раненых, на картошку, крупу, хлеб и мясо у крестьян в Ленинградской области. Оказавшись в блокадном городе, члены ОПГ продавали всю эту еду местным жителями по спекулятивному курсу. В итоге вся банда пошла в лагеря. На момент обыска в поезде нашли 3 тонны неучтенных продуктов и более 500 тысяч рублей.
4. Банда «Зигзаг»
Спекуляция едой - прибыльное дельце. |Фото: 78.мвд.рф.
Еще одна ленинградская банда, орудовавшая во время блокады. Накрыли преступников только в 1942 году. За год своей криминальной деятельности «Зигзаг» похитила почти 17 тонн продуктов питания. Спектр «занятий» у банды был весьма широк: грабежи, воровство, спекуляция продуктами питания, подделка продуктовых карточек. Всего в банду входило 15 человек. Возглавлял ее Виталий Кошарный – 25-летний уголовник, сидевший за подделку платежного поручения в особо крупном размере и бежавший из тюрьмы после немецкого авианалета.
Поймали бандитов только после того, как одна честная заведующая магазина сообщила куда надо после визита гражданки, принесшей ей 550 талонов на сахар и 176 талонов на хлеб и пообещавшей за «помощь» 8 кг хлеба и 1.5 кг сахара. Сначала милиция взяла эту гражданку, а потом и всю банду, устроив засаду в доме задержанной. Дальнейшее расследование показало, что несколько членов банды, включая самого Кошарнина занималась распространением антисоветских листовок. Наказание для всех было одинаково суровым – расстрел.
источник
