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15 дух захватывающих снимков, в которых природа как всегда на высоте


15 дух захватывающих снимков, в которых природа как всегда на высоте

Мир настолько удивителен и прекрасен, что порой трудно поверить в увиденное. И нет, речь вовсе не о живописных просторах и восхитительных пейзажах с бурлящими озёрами и разноцветными песками. Речь о природе, которая вопреки всему находит способ обойти цивилизацию и прорасти корнями даже там, где, казалось бы, ей не под силу.

1. От судьбы не убежишь


Правду говорят, что порой далеко не уедешь. \ Фото: pinterest.com.

Правду говорят, что порой далеко не уедешь. \ Фото: pinterest.com.

 

2. Зелёная зона


Заброшенная комната в отеле Плаза, Германия. \ Фото: pholder.com.

Заброшенная комната в отеле Плаза, Германия. \ Фото: pholder.com.

 

3. Противостояние в Гонконге


Ближе к солнцу сквозь бетонные стены. \ Фото: zhuanlan.zhihu.com.

Ближе к солнцу сквозь бетонные стены. \ Фото: zhuanlan.zhihu.com.

 

4. Цветочный путь


Заброшенная городская железная дорога в Париже. \ Фото: Заброшенная yameraktan.com.

Заброшенная городская железная дорога в Париже. \ Фото: Заброшенная yameraktan.com.

 

5. Голодное дерево


Велосипед съеден деревом, остров Вашон, Штат Вашингтон. \ Фото: zona.live.

Велосипед съеден деревом, остров Вашон, Штат Вашингтон. \ Фото: zona.live.

 

6. Нашествие рыбок


Заброшенный торговый центр захвачен рыбой, Бангкок. \ Фото: yenisafak.com.

Заброшенный торговый центр захвачен рыбой, Бангкок. \ Фото: yenisafak.com.

 

7. Безмолвие


Заброшенное колесо обозрения. \ Фото: ra2ej.com.

Заброшенное колесо обозрения. \ Фото: ra2ej.com.

 

8. Зелёный корабль


102-летний заброшенный корабль, Сидней, Австралия. \ Фото: yenisafak.com.

102-летний заброшенный корабль, Сидней, Австралия. \ Фото: yenisafak.com.

 

9. Корни


Корни деревьев, проросшие через тротуарную плитку.\ Фото: clipart-library.com.

Корни деревьев, проросшие через тротуарную плитку.\ Фото: clipart-library.com.

 

10. Место встречи изменить нельзя


Заброшенный железнодорожный вокзал, Абхазия, Грузия. \ Фото: pinterest.co.kr.

Заброшенный железнодорожный вокзал, Абхазия, Грузия. \ Фото: pinterest.co.kr.

 

11. Воронка


Заброшенная градирня, Бельгия. \ Фото: galerie-televizne-novinky-joj.

Заброшенная градирня, Бельгия. \ Фото: galerie-televizne-novinky-joj.

 

12. Лестница в никуда


Заброшенный эскалатор. \ Фото: google.com.ua.

Заброшенный эскалатор. \ Фото: google.com.ua.

 

13. Рыбацкая деревня


Заброшенная рыбацкая деревня на острове Шеньцзы, юго-восток Китая. \ Фото: pinterest.com.

Заброшенная рыбацкая деревня на острове Шеньцзы, юго-восток Китая. \ Фото: pinterest.com.

 

14. Позвони мне, позвони


Заброшенная телефонная будка. \ Фото: zhuanlan.zhihu.com.

Заброшенная телефонная будка. \ Фото: zhuanlan.zhihu.com.

 

15. Остановись


Дорожный знак. \ Фото: spaceghetto.space.

Дорожный знак. \ Фото: spaceghetto.space.

 

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15 дух захватывающих снимков, в которых природа как всегда на высоте

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15 дух захватывающих снимков, в которых природа как всегда на высотеПодписаться на мой Instagram
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