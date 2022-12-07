15 дух захватывающих снимков, в которых природа как всегда на высоте

Мир настолько удивителен и прекрасен, что порой трудно поверить в увиденное. И нет, речь вовсе не о живописных просторах и восхитительных пейзажах с бурлящими озёрами и разноцветными песками. Речь о природе, которая вопреки всему находит способ обойти цивилизацию и прорасти корнями даже там, где, казалось бы, ей не под силу.
1. От судьбы не убежишь
Правду говорят, что порой далеко не уедешь. \ Фото: pinterest.com.
2. Зелёная зона
Заброшенная комната в отеле Плаза, Германия. \ Фото: pholder.com.
3. Противостояние в Гонконге
Ближе к солнцу сквозь бетонные стены. \ Фото: zhuanlan.zhihu.com.
4. Цветочный путь
Заброшенная городская железная дорога в Париже. \ Фото: Заброшенная yameraktan.com.
5. Голодное дерево
Велосипед съеден деревом, остров Вашон, Штат Вашингтон. \ Фото: zona.live.
6. Нашествие рыбок
Заброшенный торговый центр захвачен рыбой, Бангкок. \ Фото: yenisafak.com.
7. Безмолвие
Заброшенное колесо обозрения. \ Фото: ra2ej.com.
8. Зелёный корабль
102-летний заброшенный корабль, Сидней, Австралия. \ Фото: yenisafak.com.
9. Корни
Корни деревьев, проросшие через тротуарную плитку.\ Фото: clipart-library.com.
10. Место встречи изменить нельзя
Заброшенный железнодорожный вокзал, Абхазия, Грузия. \ Фото: pinterest.co.kr.
11. Воронка
Заброшенная градирня, Бельгия. \ Фото: galerie-televizne-novinky-joj.
12. Лестница в никуда
Заброшенный эскалатор. \ Фото: google.com.ua.
13. Рыбацкая деревня
Заброшенная рыбацкая деревня на острове Шеньцзы, юго-восток Китая. \ Фото: pinterest.com.
14. Позвони мне, позвони
Заброшенная телефонная будка. \ Фото: zhuanlan.zhihu.com.
15. Остановись
Дорожный знак. \ Фото: spaceghetto.space.
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