10 популярных мифов, которые развенчала современная наука

Одна из задач науки в том числе — бороться с невежеством. В этой статье мы расскажем о десяти популярных мифах, успевших прочно укорениться в умах людей, которые тем не менее в пух и прах были разбиты современной наукой.









В космосе нет гравитации

Рост клеток мозга с возрастом прекращается

Правило пяти секунд, или быстро поднятое не считается упавшим

Генетически к человеку ближе всего свинья

Ресурсов планеты скоро не хватит, чтобы прокормить постоянно растущее население Земли

Мы используем только 10% своего мозга

Киты — самые долгоживущие позвоночные на Земле

Любые инфекции можно лечить антибиотиками

Собаки видят всё в чёрно-белом цвете

Акула чует каплю крови на расстоянии нескольких километров