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Быстро и правильно: 7 шагов на пути к прозрачным окнам и белоснежным рамам


Как правильно помыть окно.

Как правильно помыть окно.

Пришла весна, совсем скоро станет тепло до безобразия, а значит наступило то самое время, когда следует взяться за мытье окон. Дело это не самое простое, однако, это только на первый взгляд. Когда знаешь, что и как делать, помыть окно не составит никакого труда. Вот что нам понадобится.

1. Окно - это не стекло


Окно не заканчивается на стекле.

Окно не заканчивается на стекле.

 

Для того, чтобы окно стало действительно чистым, нужно не забыть вымыть его раму, буквально каждый уголок и щелку. Окно – это не только стекло. Внутри окон, в укромных местах собирается огромное количество пыли. Это очень опасный груз, от которого следует избавиться.

2. Солнце долой


Солнце не нужно для мойки.

Солнце не нужно для мойки.

 

Мыть окна в солнечную погоду на самом деле не лучшая идея. Оптимально делать это, когда на улице пасмурно. Все потому, что солнечные лучи и высокая температура воздуха способствуют слишком быстрому высыханию спрея для очистки. Высыхающий спрей оставляет разводы.

3. Принцип "Пяти"


 

 
Для работы надо всего пять вещей.

Для работы надо всего пять вещей.

 

Для того, чтобы помыть окно правильно и качественно, нужно всего пять вещей в доме. К ним относятся: тряпка, кухонная губка, микрофибровая тряпка, стяжатель, любое щелочное средство. Перечисленного вполне достаточно.

4. Стяжатель


Без этой штуки никак.

Без этой штуки никак.

 

Многие используют тряпочки и газеты для очистки окон. Не самый экономичный вариант на самом деле. Куда рациональнее будет приобрести стяжатель. Во всяком случае, если в вашем доме больше одного окна (что наверняка).

5. Откуда разводы


Разводы не проблема.

Разводы не проблема.

 

Разводы на стекле появляются всего в трех случаях: была плохо смыта грязь, было плохо смыто (а
потом еще и затерто) средство для мытья, затирание окна производилось мокрой микрофиброй.

6. Скорость ни к чему


Не надо спешить.

Не надо спешить.

 

Правильное мытье окна начинается с рамы. Затем моем все резинки и ручки. Только после всего этого беремся за мытье стекла. Более того, рамы лучше промыть 2-3 раза, ведь с каждым годом они загрязняются все сильнее. Если специального средства для мытья окон нет, можно использовать то, что используется для мытья посуды.

7. Работает тщательно


Самое главное не спешить.

Самое главное не спешить.

 

Работая с самим стеклом, нужно проходиться губкой по всей его поверхности. Также помним о том, что плохо смытое средство – причина разводов. Когда все сделано, остается только просушить и отполировать. Поздравляем.

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Быстро и правильно: 7 шагов на пути к прозрачным окнам и белоснежным рамам

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Быстро и правильно: 7 шагов на пути к прозрачным окнам и белоснежным рамамПодписаться на мой Instagram
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