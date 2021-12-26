Быстро и правильно: 7 шагов на пути к прозрачным окнам и белоснежным рамам

Как правильно помыть окно.

1. Окно - это не стекло

Окно не заканчивается на стекле.

2. Солнце долой

Солнце не нужно для мойки.

3. Принцип "Пяти"

Для работы надо всего пять вещей.

4. Стяжатель

Без этой штуки никак.

5. Откуда разводы

Разводы не проблема.

6. Скорость ни к чему

Не надо спешить.

7. Работает тщательно

Самое главное не спешить.