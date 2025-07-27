Как технологии помогают осваивать новые профессии

Согласно комплексному анализу «The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?», проведенному Oxford Martin School, под риском сокращения находится 47% сотрудников в возрасте после 40.отчаиваться! Разберемся в том, как женщине стать востребованным специалистом после 40.
Вопрос на «засыпку»
Согласно исследованиям ВНИИ труда РФ, наименее востребованными в 2019 году оказались следующие профессии: педагоги средней школы, бухгалтеры, юристы, экономисты, HR-менеджеры, страховые агенты, государственные служащие. Последний пункт заслуживает особого внимания, поскольку в мире наблюдается тенденция к уменьшению числа чиновников и сокращение расходов из бюджета на содержание бесполезного штата служащих. Развитие электронных сервисов в конечном итоге сведет потребность в таких сотрудниках до минимума. Если ваша сфера деятельности связана с одной из указанных профессий, рекомендуем уже сейчас задуматься о том, чтобы переквалифицироваться. Иначе риск остаться без дела задолго до наступления пенсии близок к 50%.
Спрос на профессии
Согласно данным Edunews, в современном мире большой популярностью пользуются следующие ИТ-специальности: программисты, логисты, копирайтеры, SMM-специалисты, тестировщики.предъявить будущим клиентам. Это произведет положительное впечатление, но не гарантирует загрузку работой. Если вы меняете сферу деятельности кардинально, то наилучший вариант — самостоятельно воспользоваться обучающими программами, стать экспертом и только потом получать сертификаты. Разберемся, как это сделать.
Программист «бальзаковского возраста»
Согласно исследованию, проводившемуся с 1956 по 2004 годы, в 40-50 лет наступает наиболее благоприятный период для обучения, поскольку когнитивные способности находятся на пике, что теоретически должно облегчить освоение новой профессии. Вспомнить хотя бы истории Джиллиан Рейнолдс-Титко и Линды Куколич, которые после 40 остались без работы, но не ушли в депрессию, а стали успешными и обеспеченными программистами. И таких примеров не один десяток. Готовы попробовать? Не спешите, для начала возьмите детский учебник по программированию и попробуйте разобраться. Если увидите, что тематика для вас интересна, тогда стоит заняться вопросом серьезно. Посмотрите обучающее видео на Youtube, зарегистрируйтесь на форуме разработчиков github, определитесь с направлением. Популярный западный ресурс StackOverflow демонстрирует статистику, согласно которой востребованность в программистах возрастает на 2—4% в год. При этом, компаниям работодателям, абсолютно не важен ваш возраст, главное — профессиональные навыки.
Плата за тест
Согласно статистике, рынок тестировщиков составляют 37% женщин, из них около 6% — женщины после 40 лет. При этом данная профессия соответствует и темпераменту женщин данного возраста, и зарплатным ожиданиям. Уровень заработной платы таких специалистов варьируется в среднем от 30 до 150 000 тысяч в зависимости от опыта, профессиональной квалификации соискателя и режима работы. В обязанности тестировщика входит контроль качества ИТ-продуктов, обнаружение и исследование возникающих ошибок и проблем. Безусловно, необходимо получить дополнительное образования, чтобы «быть в теме». Как минимум, стоит ознакомиться с литературой, которая поможет легко втянуться в работу — «Java For Testers» (Alan Richardson), «A Practitioner's Guide to Software Test Design» (Lee Copeland), «Foundation Level Syllabus» (ISTQB).
Логистика: откройте для себя все тайны шопинга
Нет, мы не будем рассказывать о скучном процессе планирования путевых маршрутов для доставки грузов из Камбоджи в Литву. Речь пойдет о таких популярных сайтах, как AliExpress, eBay, Amazon. С их помощью можно неплохо зарабатывать на перепродаже товаров. С недавних пор у русскоязычной аудитории пользуется большой популярностью и iHerb. Эти интернет-ресурсы привлекают тем, что товар на них стоит на 20—90% дешевле, чем в магазинах. Соответственно, можно организовать перепродажу. Вы можете подумать: почему у меня что-то купят? Дело в том, что каждая площадка предлагает систему скидок, а для постоянных и оптовых клиентов предлагаются более выгодные условия. В итоге вы можете продавать товар даже дешевле, чем он стоит на официальном ресурсе. Можно воспользоваться опцией cashback и вернуть таким образом небольшой процент от суммы покупки. В рунете существуют десятки сервисов, предоставляющих такие услуги. Совершая покупки на свое имя для других людей, вы будете получать на счет до 5% потраченных средств. Проведем простой расчет: ваш оборот в месяц составил 1 000 000 рублей — 5% от суммы — это 50 000 рублей. Думаете, что продать на миллион сложно? Учитывая среднюю цену товара на уровне 600 рублей, придется продать около 1500 вещей. Но на практике многие группы в социальных сетях, которые даже не имеют официального сайта, делают такой оборот за пару дней. Чтобы стать экспертом в данном направлении, нужно изучить популярные товары, найти наиболее выгодные кэшбэк-сервисы и обрести свою аудиторию. С последним поможет реклама в Facebook, ВК, Одноклассниках.
«Пишу за деньги»
Проникновение интернета в нашу жизнь, привело к массовому распространению новых профессий — копирайтера и рерайтера. В чем отличие? В первом случае — это автор уникальных текстов с заботой о читателе, во втором — лицо, переписывающее текст другого автора синонимами с сохранением смысла с целью повышения уникальности скопированного материала. История данных профессий возникла еще задолго до создания глобальной сети: доказательство тому — издание 1932 года «Проверенные методом рекламы» Дж. Кейплза, которая стала настольной книгой по копирайтингу и рерайтингу. Но с развитием всемирной паутины авторам теперь нужно писать не просто интересные тексты, а с учетом алгоритмов поисковых роботов. Все это делает данную профессию достаточно востребованной. Стоимость 1000 знаков — в среднем от 15 до 300 рублей, заработок напрямую зависит от количества заказов в день либо от заработной платы, если человек устроен в штат. Средний доход — от 30 000 до 100 000 рублей; Если вы имеете достаточный уровень грамотности, то курсы повышения квалификации по данным интернет-профессиям позволят вам быстро стать хорошим специалистом в этой сфере.
Когда социальная сеть — профессия
SMM-специалист — это лицо, занимающийся управлением присутствия и продвижения бренда в социальных сетях. Он должен увеличивать охват аудитории, интересующейся товаром или услугой клиента, заниматься обработкой негатива. По данным Центра исследований и экспертиз Финанового университета при Правительстве РФ, в среднем за календарный месяц на популярных ресурсах поиска работы публикуются более 700 вакансий в сфере SMM. При этом конкуренция в этой сфере в два раза ниже, чем по другим интернет-профессиям. Средняя заработная плата в этой сфере составляет 50 000 рублей. Особенных технических знаний в этой сфере не требуется. Достаточно просто научиться профессии на онлайн-курсах. Из интересных книг в данной сфере можно посоветовать пособие Д. Кеннеди «Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум», Э. Серновица «Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о себе говорить», Й. Бергера «Заразительный. Психология сарафанного радио». После 40 жизнь действительно только начинается. Вы можете попробовать себя в чем угодно, стать независимой, самодостаточной и выйти на новые карьерные и финансовые вершины.
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