7 рецептов аппетитной домашней колбасы, которая гораздо полезнее магазинной

Иногда так и хочется вкусной колбаски – ароматной и нежной, которую достаточно нарезать под любое блюдо или гарнир. А когда не хочется покупать магазинную, не соответствующую вашим ожиданиям и понятиям о натуральности, можно приготовить её дома, используя следующие семь рецептов.
1. Мраморная
Мягкая, нежная и сытная, свиная колбаска, приготовленная дома с любовью, ничуть не уступает магазинным вариантам, которые порой так и хочется положить на хлеб.
Ингредиенты:
• Мясо свиное – 1 кг;
• Вода – 105 мл;
• Соль – щепотка;
• Мускатный орех – щепотка;
• Перец молотый – на кончике ножа;
• Чеснок порошком – на кончике ножа;
• Кардамон – 1 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Пищевой фосфат;
• Оболочка пищевая.
Невозможно устоять! \ Фото: mybookrecipes.com.
Способ приготовления:
• Мясо промыть;
• Удалить слои жира;
• Просушить;
• Разделить на равные полоски;
• Засыпать солью;
• Перемешать до появления белковых ниток;
• Завернуть в пленку;
• Отправить остывать на двое суток;
• Специи перемешать между собой;
• Фосфат растворить в воде;
• Достать мясо;
• Всыпать специи;
• Залить фосфатом;
• Быстро перемешать;
• Замочить оболочку в воде на двенадцать минут;
• Наполнить фаршем, плотно утрамбовывая вилкой;
• Завязать шнуром с двух сторон;
• Отправить в холодное место ещё на полдня;
• Прогреть духовку до ста градусов;
• Выложить палочки колбасы на решетку;
• Запечь в течение двух часов;
• На дно печки поставить плошку с водой;
• После готовить ещё два часа;
• Вытащить;
• Опустить в тарелку с холодной водой;
• Вытереть полотенцем;
• Вернуть в холодное место.
2. Сыровяленая
Такие колбаски нравятся всем, и не удивительно, ведь их можно не только употреблять на завтрак, обед и ужин, но и формировать с ними сэндвичи и бутерброды на работу.
Ингредиенты:
• Мясо говяжье – 455 г;
• Жирная свинина – 1455 г;
• Сало – 75 г;
• Коньяк – 75 мл;
• Сахар – 1 ч.л;
• Соль – 2 ст.л;
• Травы прованские – по вкусу;
• Мускатный орех – ¼ ч.л;
• Перец молотый черный – 2 ч.л;
• Семена кориандра – 2 ст.л;
• Оболочка пищевая.
Сыровяленая колбаска. \ Фото: smartcaptchasolve.top.
Способ приготовления:
• Семена кориандра высыпать на сковородку;
• Обжарить до появления запаха;
• Выложить в ступку;
• Измельчить;
• Соединить с перцем, травами и орехом;
• Мясо промыть под водой;
• Обтереть полотенцами;
• Удалить у говядины пленки и жилы;
• Нарезать крупными, равномерными кусками;
• Следом повторить процедуру со свининой;
• Смешать два вида мяса;
• Засыпать солью и сахаром;
• Сдобрить половиной специй;
• Вымесить;
• Залить коньяком;
• Вымесить;
• Накрыть пленкой;
• Убрать в холод на два дня;
• Оболочку замочить в воде на полчаса-час;
• Мясо пропустить через мясорубку;
• Накрошить сало;
• Засыпать следом;
• Всыпать остатки специй;
• Вымесить до однородности;
• Начинить оболочку с помощью полученного фарша;
• Оба края перевязать шнуром;
• Пройтись по колбаскам иголкой, создавая отверстия;
• Повесить в любое теплое место на три-шесть дней до готовности.
3. Гречневая
Гречневая домашняя колбаса. \ Фото: barriohumedo.com.
Классическая колбаска, которая понравится всем гурманам. Созданная из гречки и печени, она хорошо подходит как на перекус, так и непосредственно как основное мясное блюдо к гарниру.
Ингредиенты:
• Гречневая крупа – 105 г;
• Куриная печень – 605 г;
• Сало – 205 г;
• Лук – 2 шт;
• Молоко – 55 мл;
• Соль, перец;
• Оболочка.
Домашняя колбаса из гречки. \ Фото: bizhizu.cn.
Способ приготовления:
• Отварить гречку до полной готовности;
• Дать остыть;
• Очистить лук;
• Накрошить мелким кубиком;
• Сало также накрошить;
• Обжарить вместе с луком до мягкости;
• Перебить печень с помощью блендера;
• Всыпать кашу и зажарку с салом;
• Залить молоком;
• Сдобрить специями;
• Тщательно перемешать;
• Довести до сметанной консистенции;
• Оболочку предварительно вымочить в воде;
• Начинить с помощью печени с кашей;
• Завязать с двух сторон;
• Сделать небольшие дырочки иголкой;
• Выложить колбаски в кастрюлю;
• Наполнить водой, слегка посолить;
• Отварить в течение двадцати минут;
• Забросить в воду лавр и душистый перец для аромата;
• Вытащить из воды;
• Дать немного остыть;
• Обжарить до корочки с двух сторон.
4. Сливочная
Сливочная домашняя колбаса. \ Фото: google.com.
Такой вариант оптимален для детишек, которые любят вкусные колбаски и сосиски. А чтобы они были действительно вкусные и натуральные – приготовьте их дома из куриного филе!
Ингредиенты:
• Филе курицы – 1 кг;
• Сливки жирные – 155 мл;
• Соль – 25 г;
• Специи – по вкусу;
• Лимонная кислота.
Куриная домашняя колбаса. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Мясо промыть водой;
• Накрошить на кусочки;
• Пропустить через мясорубку;
• Засыпать солью;
• Перемешать;
• Вымесить до густоты и однородности;
• Завернуть в пленку;
• Отправить в морозильную камеру на сорок минут;
• Вытащить и дать немного полежать;
• Перебить блендером;
• Всыпать лимонную кислоту, погашенную содой;
• Ввести сливки;
• Снова взбить;
• Замочить оболочку согласно инструкции на упаковке;
• Нафаршировать колбасу;
• Перевязать шнурком;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить кипятком;
• Выдержать около двенадцати минут;
• Затем еще раз залить кипятком;
• Подержать ещё столько же.
5. Чоризо
Домашняя Чоризо. \ Фото: anzalimarket.com.
Хотя бы раз, но вы обращали внимание на салями чоризо в супермаркете, которое аппетитно манит к себе. Так почему бы не приготовить колбаску дома, вооружившись этим рецептом?
Ингредиенты:
• Свинина жирная – 1 кг;
• Паприка – 1,5 ст.л;
• Перец молотый черный – 2 ч.л;
• Семена фенхеля – 1,5 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Красное вино – 105 мл;
• Оболочка.
Вкуснейшая домашняя чоризо. \ Фото: barcelonadeli.co.nz.
Способ приготовления:
• Промыть мясо под водой;
• Нарезать крупными кусками;
• Отправить в холод на полчаса;
• Накрошить сало;
• Пропустить с мясом через мясорубку;
• Сухие специи соединить;
• Всыпать соль;
• Высыпать в фарш;
• Перемешать;
• Натереть или измельчить чеснок;
• Добавить следом;
• Залить вином;
• Вымесить до однородности;
• Отправить в холод на полдня;
• Замочить оболочку;
• Нафаршировать мясом;
• Перевязать шнурком;
• Аккуратно сделать отверстия иглой;
• Вывесить в сухом и холодном месте;
• Дать приготовиться в течение двух-трёх недель.
6. Куриная
Куриная колбаска. \ Фото: in.pinterest.com.
А вот такой вариант не только вкусный, но и очень полезный. Хотя бы потому, что имеет в своём составе постное куриное филе и нежные овощи, что так и тают на языке.
Ингредиенты:
• Куриное мясо – 2 кг;
• Горошек замороженный – 105 г;
• Вяленые томаты – 95 г;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Перец черный, соль;
• Куриная шкура.
Нежная, сочная и ароматная куриная колбаса. \ Фото: geekrobocook.com.
Способ приготовления:
•Мясо промыть под водой;
•Удалить жировой слой и косточки;
•Измельчить в блендере до однородности;
•Разморозить овощи;
•Помидоры накрошить кубиком;
•Очистить и измельчить чеснок;
•Всыпать вместе с горохом в мясо;
•Сдобрить солью и специями;
•Перемешать;
•Разровнять шкурку от курицы;
•Выложить по центру начинку;
•Сформировать колбаску;
•Плотно завернуть;
•Обернуть фольгой;
•Отправить печься на час при 150 градусах;
•Дать остыть;
•Отправить в холод на час-два.
7. Индюшиная
Домашняя индюшиная колбаса. \ Фото:
Если вам нравятся колбаски, и вы хотите приготовить их для гриля – попробуйте этот рецепт. Нежная, мягкая, созданная из индюшиного мяса, она очень легка в приготовлении и имеет яркий вкус.
Ингредиенты:
• Филе индюшки – 2 кг;
• Сало – 305 г;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Коньяк – 105 мл;
• Мускатный орех – 1 ч.л;
• Кориандр – 1 ч.л;
• Перец горошек – 1 ч.л;
• Соль;
• Тимьян;
• Оболочка.
Колбаса из индюшки. \ Фото: nateghan.ir.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть;
• Вместе с салом нарезать на куски;
• Всыпать соль;
• Перемешать;
• Сдобрить сухими специями;
• Вымесить;
• Влить коньяк;
• Пропустить чеснок через пресс;
• Добавить следом;
• Вымесить до однородности;
• Дать постоять около четырех часов;
• Вымыть и замочить оболочку в воде;
• Начинить мясом;
• Плотно завязать шнурком с двух концов;
• Отправить в холод на полчаса;
• Разогреть духовку;
• Поставить под решетку противень;
• Выложить колбаски на решетку;
• Проткнуть по всей поверхности иголкой;
• Печь около десяти минут при 200 градусах;
• Перевернуть;
• Печь ещё двадцать минут при 180 градусах;
• Готовить до образования корочки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии