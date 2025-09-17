Какими были доисторические холодильники Ирана

Возможно ли представить себе жизнь без такой необходимой вещи, как холодильник? Для нас это удобство стало настолько обыденным, что мы даже не задумываемся о том, что холодильники существовали не всегда. Тем не менее, древние люди умели каким-то образом сохранять свежесть таких продуктов питания, как например, мясо. И даже баловали себя таким лакомством, как мороженое и пили напитки со льдом. Как им это удавалось без современных технологий к которым так привыкли мы?
До изобретения холодильника, который является относительно современным изобретением, лёд был очень ценным товаром. Его было весьма сложно получить и не менее сложно доставить и сохранить. Особенно сложно это было сделать летом. Чтобы сохранять мясо и другие продукты питания, люди доставляли огромные глыбы льда из Скандинавии, Северного полярного круга или с горных вершин. Чтобы лёд не растаял, не успев доехать до места назначения, его тщательно утепляли соломой. В США, Великобританию и другие страны Европы лёд привозили из Норвегии.Русские собирали лёд вдоль Невы, а жители Индии пользовались льдом с вершин Гималайских гор.Лёд хранили в специально построенных зданиях, называемых ледяными домами, и он сохранялся в течение года. Наиболее распространёнными были подземные пещеры, обычно искусственные, которые люди строили вблизи естественных источников льда. Обычно их выкапывали возле пресноводных озёр и рек.
Очень разумна и продуманна архитектура самого ледяного дома. Она состоит из стен, создающих глубокую тень, глубоких колодцев и умно спроектированного купола. Всё это не даёт жаре ни единого шанса проникнуть внутрь. На территории Ирана к настоящему времени сохранилось немногим больше сотни ледяных домов. Очень небольшое количество этих строений сохранили свой первоначальный вид. Печально, что эти уникальные архитектурные памятники разрушаются. Некоторые из них местные жители и попросту превратили в мусорные свалки. Если не будут предприняты все усилия для того, чтобы восстановить и отреставрировать эти необычные сооружения, то скорее всего, от них не останется в скором времени даже следа.
