Какими были доисторические холодильники Ирана

Возможно ли представить себе жизнь без такой необходимой вещи, как холодильник? Для нас это удобство стало настолько обыденным, что мы даже не задумываемся о том, что холодильники существовали не всегда. Тем не менее, древние люди умели каким-то образом сохранять свежесть таких продуктов питания, как например, мясо. И даже баловали себя таким лакомством, как мороженое и пили напитки со льдом. Как им это удавалось без современных технологий к которым так привыкли мы?



До изобретения холодильника, который является относительно современным изобретением, лёд был очень ценным товаром. Его было весьма сложно получить и не менее сложно доставить и сохранить. Особенно сложно это было сделать летом. Чтобы сохранять мясо и другие продукты питания, люди доставляли огромные глыбы льда из Скандинавии, Северного полярного круга или с горных вершин. Чтобы лёд не растаял, не успев доехать до места назначения, его тщательно утепляли соломой. В США, Великобританию и другие страны Европы лёд привозили из Норвегии.Русские собирали лёд вдоль Невы, а жители Индии пользовались льдом с вершин Гималайских гор.Лёд хранили в специально построенных зданиях, называемых ледяными домами, и он сохранялся в течение года. Наиболее распространёнными были подземные пещеры, обычно искусственные, которые люди строили вблизи естественных источников льда. Обычно их выкапывали возле пресноводных озёр и рек.

Зимой лёд и снег собирали и помещали на хранение в ледяной дом. Потом строение очень тщательно утепляли глиной, опилками или соломой. Такой способ помогал сохранить лёд и снег в течение долгих месяцев. Как правило, до следующей зимы. Летом люди использовали свои ледяные запасы, чтобы насладиться холодным напитком во время летнего зноя. Также для того , чтобы иметь возможность приготовить какой-нибудь изысканный холодный десерт — мороженое или сорбет. Ещё в 17 веке до нашей эры в Иране сооружали подобные ледяные дома. Более того, иранцы их использовали вплоть до недавнего времени. Построены эти дома были в форме, похожей на яйцо, из глиняного кирпича. Иранские ледяные дома просто гигантские по сравнению с аналогичными домами, найденными историками на западе. Кроме того, эти дома по своей сути просто уникальны из-за способа получения льда. Иран - это в основном пустыня, где источники пресной воды встречаются крайне редко. Даже зимой, когда ночью температура опускается до минусовых значений, солнце в середине дня очень жаркое. Для заполнения этих огромных куполообразных колодцев понадобилось бы колоссальное количество льда. Доставить же лёд весьма проблематично. И иранцы изобрели свой собственный, просто гениальный, способ получения льда. За каждым таким ледяным домиком расположено множество длинных неглубоких каналов, по которым зимой льётся вода. Днём эти каналы защищены от жары специальным образом выстроенными толстыми стенами. Ночью же, на поверхности образуется толстый слой льда. Этот лёд нужно успеть расколоть и собрать до восхода солнца. Собранный лёд хранят в ледяном доме. Поступая так каждую ночь, иранцы собирают весьма внушительные запасы.Очень разумна и продуманна архитектура самого ледяного дома. Она состоит из стен, создающих глубокую тень , глубоких колодцев и умно спроектированного купола. Всё это не даёт жаре ни единого шанса проникнуть внутрь. На территории Ирана к настоящему времени сохранилось немногим больше сотни ледяных домов. Очень небольшое количество этих строений сохранили свой первоначальный вид. Печально, что эти уникальные архитектурные памятники разрушаются. Некоторые из них местные жители и попросту превратили в мусорные свалки. Если не будут предприняты все усилия для того, чтобы восстановить и отреставрировать эти необычные сооружения, то скорее всего, от них не останется в скором времени даже следа.