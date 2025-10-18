С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Каратеева
    Все правильно сказано.7 ошибок, которые...
  • Александр Данилов
    Ещё забыли ОРЛЕНОК, КАМА, ДЕСНА7 добротных совет...
  • Grandad
    С другом в 1965 быстро соорудили передатчик на основе радиолы, подключив через ламповую панельку питание методом "вис...Радиохулиганы в СССР

Пистолет «Кевин» - субкомпактное оружие из Чехии



Чешский пистолет Kevin ZP98 примечателен уже только тем, что его хорошо знают в России, правда, многие в действительности даже не догадывается, что пистолет так называется. Примечателен «Кевин» и тем, что является представителем не слишком популярного в наше время семейства короткоствольного оружия – пистолетов-жилетников.
Самое время познакомиться с ним поближе.

Интересный чешский пистолет. |Фото: zonwar.ru.

Интересный чешский пистолет. |Фото: zonwar.ru.

 

Компактные пистолеты сегодня пользуются большой популярностью как на в гражданском сегменте в США, так и среди представителей силовых структур. А вот классические пистолеты-жилетники переживают не лучшие времена. В том числе потому, что жилеты сегодня не носят! Шутка, конечно. Так или иначе разработан чешский пистолет был в 1990-е годы. К его созданию приложил руку достаточно известный чешский конструктор Антонин Зендль.
Компактный пистолет. |Фото: guns.allzip.org.

Компактный пистолет. |Фото: guns.allzip.org.


 

Выпуском новинки занялась чешская компания Zbrojovka Vsetín — Indet (ZVI Inc.), для которой производство субкомпактного оружия было прямо экзотикой. Сегодня компания уже не существует, однако в прежние времена она отметилась, например, выпуском снайперской винтовки калибра 12.7 мм Falcon и спаренной авиационной пушки ZPL-20 калибра 20 мм. Планы на пистолет ZP98 у производители были большие. Предполагалось, что новый продукт позволит окучить ранее недоступные предприятию участки оружейного рынка.
В США выпускают до сих пор. |Фото: anthonysfirearmwarehouse.com.

В США выпускают до сих пор. |Фото: anthonysfirearmwarehouse.com.

 

И надо признать, что если бы компания в конечном итоге не закрылась в 2013 году, то ZP98 могло бы быть на рынке куда больше.
В производство пистолет относительно момента разработки был запущен достаточно поздно – в 2007 году. Чешский ZP98 был очень легким и компактным. Весил пистолет всего 400 грамм без патронов, а его габариты составляли 116х23х95 мм. Боепитание осуществлялось от магазина на 6 патронов, а огонь велся боеприпасами калибра 9х18 мм.

 
Есть травматическая версия. |Фото: guns.allzip.org.

Есть травматическая версия. |Фото: guns.allzip.org.


 

При этом конструкторы одновременно смотрели как на Запад, так и на Восток. Еще в 2008 году в Америке было запущено производство этих чешских пистолетов под маркой Micro Desert Eagle на мощностях небезызвестной компании Magnum Research. Для американского рынка пистолет перевели на патрон 9х17 mm K. За год до этого в 2007 была сделана и версия пистолета для России. Ей стал пистолет ZP06 «Kevin M», который стрелял патронами 9х18 мм ПМ. Впрочем, наибольшая известность к пистолету на отечественных просторах пришла благодаря его ипостаси WASP R. Это был травматический пистолет, который хлынул на российский рынок в 2008 году.

На просторах необъятного отечества оружие было сразу же сертифицировано в качестве гражданского. Стрелял «травмат» патронами 9 мм РА. Правда, слава была недолгой, так как уже в 2011 году импорт травматического оружия в Россию был запрещен. Впрочем, представительное количество этих пистолетов все еще остается на руках и на рынке.

 
Пользуются по сей день. ¦Фото: guns.allzip.org.

Пользуются по сей день. ¦Фото: guns.allzip.org.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх