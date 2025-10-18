Пистолет «Кевин» - субкомпактное оружие из Чехии

Чешский пистолет Kevin ZP98 примечателен уже только тем, что его хорошо знают в России, правда, многие в действительности даже не догадывается, что пистолет так называется. Примечателен «Кевин» и тем, что является представителем не слишком популярного в наше время семейства короткоствольного оружия – пистолетов-жилетников.
Интересный чешский пистолет. |Фото: zonwar.ru.
Компактные пистолеты сегодня пользуются большой популярностью как на в гражданском сегменте в США, так и среди представителей силовых структур. А вот классические пистолеты-жилетники переживают не лучшие времена. В том числе потому, что жилеты сегодня не носят! Шутка, конечно. Так или иначе разработан чешский пистолет был в 1990-е годы. К его созданию приложил руку достаточно известный чешский конструктор Антонин Зендль.
Компактный пистолет. |Фото: guns.allzip.org.
Выпуском новинки занялась чешская компания Zbrojovka Vsetín — Indet (ZVI Inc.), для которой производство субкомпактного оружия было прямо экзотикой. Сегодня компания уже не существует, однако в прежние времена она отметилась, например, выпуском снайперской винтовки калибра 12.7 мм Falcon и спаренной авиационной пушки ZPL-20 калибра 20 мм. Планы на пистолет ZP98 у производители были большие. Предполагалось, что новый продукт позволит окучить ранее недоступные предприятию участки оружейного рынка.
В США выпускают до сих пор. |Фото: anthonysfirearmwarehouse.com.
И надо признать, что если бы компания в конечном итоге не закрылась в 2013 году, то ZP98 могло бы быть на рынке куда больше.Чешский ZP98 был очень легким и компактным. Весил пистолет всего 400 грамм без патронов, а его габариты составляли 116х23х95 мм. Боепитание осуществлялось от магазина на 6 патронов, а огонь велся боеприпасами калибра 9х18 мм.
Есть травматическая версия. |Фото: guns.allzip.org.
При этом конструкторы одновременно смотрели как на Запад, так и на Восток. Еще в 2008 году в Америке было запущено производство этих чешских пистолетов под маркой Micro Desert Eagle на мощностях небезызвестной компании Magnum Research. Для американского рынка пистолет перевели на патрон 9х17 mm K. За год до этого в 2007 была сделана и версия пистолета для России. Ей стал пистолет ZP06 «Kevin M», который стрелял патронами 9х18 мм ПМ. Впрочем, наибольшая известность к пистолету на отечественных просторах пришла благодаря его ипостаси WASP R. Это был травматический пистолет, который хлынул на российский рынок в 2008 году.
На просторах необъятного отечества оружие было сразу же сертифицировано в качестве гражданского. Стрелял «травмат» патронами 9 мм РА. Правда, слава была недолгой, так как уже в 2011 году импорт травматического оружия в Россию был запрещен. Впрочем, представительное количество этих пистолетов все еще остается на руках и на рынке.
Пользуются по сей день. ¦Фото: guns.allzip.org.
