Австрийские горки для автомобиля за 10 млн



Лишь один из десяти владельцев огромных люксовых SUV отваживается протестировать свой автомобиль в экстремальных условиях – подсознательный или сознательный страх за рулем авто за 10+ миллионов рублей не дает загнать Range Rover или Mercedes в грязь или на каменистую возвышенность. Поэтому большинство водителей так никогда и не узнает, на что на самом деле способен их автомобиль.
К счастью, для них есть выход

Чтобы познакомить клиентов со всеми возможностями своих внедорожников, компании строят специальные полигоны, где автомобили можно тестировать на пределе возможностей под зорким присмотром опытных инструкторов. В непосредственной близости к Москве есть две таких тест-площадки — Jeep Territory и Jaguar Land Rover Experience. А в этом году в честь 40-летия своего G-Класса Mercedes-Benz открывает в Австрии собственный полигон. Причем их площадка существенно отличается от конкурентов. Во-первых, Mercedes-Benz G-Class Experience Center создан исключительно для самых дорогих и мощных внедорожников Mercedes G-Класса, хотя на открытие площадки и позвали легендарные грузовики Unimog. В основном для атмосферы, ведь все же возможности рабочих лошадок Unimog куда выше, чем у любого автомобиля, для управления которым достаточно прав категории B. Впрочем, во время показательных заездов гелендвагены убедили, что если они и уступают Unimog, то ненамного. Во-вторых, полигон Mercedes-Benz создан прямо на родине G-Класса — в австрийском Граце. Гелендвагены тут производятся с 1979 года, и здесь же они проходили и продолжают проходить испытания. Сам завод находится в 10 км от площадки, и в тестовый день для всех желающих там организовывается экскурсия.
Еще одна точка притяжения — 1445-метровая гора Шокль, по склонам которой новое поколение G-Класса во время предсерийных испытаний намотало более 2000 км. Часть программы в Experience Center проходит как раз по горе, что делает центр самым большим полигоном в мире. Главный аттракцион Шокля для посетителей — скоростной спуск с горы, во время которого и становится понятно, зачем в G-Классе ручка на торпеде для переднего пассажира. Скорость спуска просто умопомрачительная, при этом надо учитывать, что под колесами не ровное покрытие, а ямы, валуны и коряги. Уклоны достигают 60%, а углы крена — до 40%. Дух, признаться, захватывает. В остальном полигон похож на площадки конкурентов. На территории бывшей военной авиабазы и близлежащего леса построены искусственные преграды, которые призваны испытать на прочность G-Класс и его системы. К примеру, броды глубиной до 70 см. Как отмечают в Mercedes, рама лестничного типа, три дифференциала со 100-процентной блокировкой и понижающая передача помогают G-Классу пройти почти по любому маршруту с любым покрытием. Автомобиль способен даже на невозможное — преодолеть подъем предельной крутизной до 100%. Всего у G-Class Experience Center четыре тестовых модуля: естественный и искусственно созданный участок для бездорожья, G-Rock с различными рампами въезда с тем самым уклоном до 100%, а также асфальтированный участок на бывших самолетных рулежных дорожках, где водители могут протестировать экстремальное торможение и движение слаломом. Mercedes-Benz G-Class Experience Center откроется для посетителей в ноябре. В холле G-Class Experience Center можно увидеть гигантскую инсталляцию из синтетической смолы. В честь 40-летия модели в нее поместили G-Класс 1979 года. Арт-объект, напоминающий кусок янтаря, символизирует «неподвластность времени». Для заливки формы потребовалось 708 литров эпоксидной смолы и 90 дней работы. Подъем по лестнице — легкий вызов для G-Класса. G-Rock — это 45-градусный уклон с мокрыми валунами разной высоты. Спускаться лучше на первой передаче. После дня тестов разобрать цвет кузова Mercedes бывает нелегко. Брод глубиной до 70 см — не проблема. Для Unimog на заднем фоне тем более. Все участники открытия центра в одном кадре.


