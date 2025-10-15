Австрийские горки для автомобиля за 10 млн

Лишь один из десяти владельцев огромных люксовых SUV отваживается протестировать свой автомобиль в экстремальных условиях – подсознательный или сознательный страх за рулем авто за 10+ миллионов рублей не дает загнать Range Rover или Mercedes в грязь или на каменистую возвышенность. Поэтому большинство водителей так никогда и не узнает, на что на самом деле способен их автомобиль.
Чтобы познакомить клиентов со всеми возможностями своих внедорожников, компании строят специальные полигоны, где автомобили можно тестировать на пределе возможностей под зорким присмотром опытных инструкторов. В непосредственной близости к Москве есть две таких тест-площадки — Jeep Territory и Jaguar Land Rover Experience. А в этом году в честь 40-летия своего G-Класса Mercedes-Benz открывает в Австрии собственный полигон. Причем их площадка существенно отличается от конкурентов. Во-первых, Mercedes-Benz G-Class Experience Center создан исключительно для самых дорогих и мощных внедорожников Mercedes G-Класса, хотя на открытие площадки и позвали легендарные грузовики Unimog. В основном для атмосферы, ведь все же возможности рабочих лошадок Unimog куда выше, чем у любого автомобиля, для управления которым достаточно прав категории B. Впрочем, во время показательных заездов гелендвагены убедили, что если они и уступают Unimog, то ненамного. Во-вторых, полигон Mercedes-Benz создан прямо на родине G-Класса — в австрийском Граце. Гелендвагены тут производятся с 1979 года, и здесь же они проходили и продолжают проходить испытания. Сам завод находится в 10 км от площадки, и в тестовый день для всех желающих там организовывается экскурсия.центр самым большим полигоном в мире. Главный аттракцион Шокля для посетителей — скоростной спуск с горы, во время которого и становится понятно, зачем в G-Классе ручка на торпеде для переднего пассажира. Скорость спуска просто умопомрачительная, при этом надо учитывать, что под колесами не ровное покрытие, а ямы, валуны и коряги. Уклоны достигают 60%, а углы крена — до 40%. Дух, признаться, захватывает. В остальном полигон похож на площадки конкурентов. На территории бывшей военной авиабазы и близлежащего леса построены искусственные преграды, которые призваны испытать на прочность G-Класс и его системы. К примеру, броды глубиной до 70 см. Как отмечают в Mercedes, рама лестничного типа, три дифференциала со 100-процентной блокировкой и понижающая передача помогают G-Классу пройти почти по любому маршруту с любым покрытием. Автомобиль способен даже на невозможное — преодолеть подъем предельной крутизной до 100%. Всего у G-Class Experience Center четыре тестовых модуля: естественный и искусственно созданный участок для бездорожья, G-Rock с различными рампами въезда с тем самым уклоном до 100%, а также асфальтированный участок на бывших самолетных рулежных дорожках, где водители могут протестировать экстремальное торможение и движение слаломом. Mercedes-Benz G-Class Experience Center откроется для посетителей в ноябре. В холле G-Class Experience Center можно увидеть гигантскую инсталляцию из синтетической смолы. В честь 40-летия модели в нее поместили G-Класс 1979 года. Арт-объект, напоминающий кусок янтаря, символизирует «неподвластность времени». Для заливки формы потребовалось 708 литров эпоксидной смолы и 90 дней работы. Подъем по лестнице — легкий вызов для G-Класса. G-Rock — это 45-градусный уклон с мокрыми валунами разной высоты. Спускаться лучше на первой передаче. После дня тестов разобрать цвет кузова Mercedes бывает нелегко. Брод глубиной до 70 см — не проблема. Для Unimog на заднем фоне тем более. Все участники открытия центра в одном кадре.
