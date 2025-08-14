11 секретов, как хранить продукты, чтобы и через неделю они радовали своей свежестью

1. Бананы

Можно подвесить бананы или замотать стебли фольгой

2. Печенье

Печенью будет дольше хранится в банке с рисом

3. Половинка авокадо

Авокадо можно хранить с луком или смазать мякоть лимонным соком

4. Кабачки

Мытые кабачки быстрее портятся

5. Персики

Мойте персики непосредственно перед употреблением

6. Ломтики огурца

Кусочки огурца нужно положить в контейнер и залить водой. / Фото: subscribe.ru

7. Мед

В мед нужно положить дольку лимона. / Фото: nozhnizy.ru

8. Помидоры

Помидоры, которые лежат плодоножкой вниз, дольше остаются сочными. / Фото: sdelai-lestnicu.ru

9. Сыр

Сыр нужно хранить вместе с кусочками сахара

10. Бобовые

Положите в банку с фасолью пару зубчиков чеснока. / Фото: novostiifakty.mediasole.ru

11. Грибы

Грибы нужно хранить в бумажном, а не в полиэтиленовом пакете. / Фото: 4tololo.ru