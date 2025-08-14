11 секретов, как хранить продукты, чтобы и через неделю они радовали своей свежестью

В последнее время цены на продукты сильно выросли, поэтому совсем не хочется выбрасывать из холодильника или кухонного шкафчика то, что было куплено пару дней назад. Избежать быстрой порчи овощей, фруктов, кондитерских изделий можно в том случае, если соблюдать некоторые правила их хранения. Novate.
1. Бананы
Можно подвесить бананы или замотать стебли фольгой
Бананы являются весьма полезными и питательными фруктами. Их можно есть не только в обычном виде, но также добавлять в коктейли, каши, смузи и прочие блюда. Однако в каждой бочке меда есть ложка дегтя. В случае с бананы – это маленький срок хранения. Они начинают темнеть уже через пару дней после покупки. И хотя это не является катастрофой, а некоторым людям даже больше нравятся слегка перезрелые плоды, мы поделимся лайфхаками, как сохранять первоначальный вид фруктов как можно дольше.
Итак, есть несколько вариантов:
• Храните бананы в подвешенном виде – эта японская хитрость основана на том, что фрукты весьма чувствительны к давлению, поэтому портятся гораздо быстрее, если лежат на поверхности. Плюс, в тех местах, где бананы давят друг на друга, появляется коричневая мякоть, которая также уменьшает срок хранения фруктов. Если хранить их вертикально, подобных последствий не будет.
• Заматывайте стебли – это способ от блогера Сэнди ДиТуллио. По ее словам, он проверенный и невероятно эффективный. Девушка берет бумажные полотенца или сухие салфетки, смачивает их водой, а затем заматывает стебли бананов в несколько слоев.
• Если вы уже почистили банан, но перехотели его есть, нарежьте фрукт небольшими кусочками, а затем положите в контейнер, накройте крышкой и заморозьте.
2. Печенье
Печенью будет дольше хранится в банке с рисом
Выпечка не отличается большим сроком годности. Когда она свежая, она очень вкусная, но стоит полежать в шкафчике два-три дня, как превращается в малоаппетитный сухарь. Один из кулинарных блогеров пользуется следующим лайфхаком, чтобы продлить свежесть печенья. Он берет банку, на дно насыпает рис, затем накрывает его листом пергаментной бумаги, в которой предварительно сделаны несколько отверстий, и кладет сверху печенье. Благодаря тому, что рис впитывает в себя лишнюю влагу, выпечка дольше остается вкусной и хрустящей.
3. Половинка авокадо
Авокадо можно хранить с луком или смазать мякоть лимонным соком
Очень редко в ход идет сразу весь авокадо. Дело в том, что он очень питательный, поэтому для бутербродов и салатов обычно хватает половинки. Возникает вопрос, что делать со второй частью, ведь мякоть авокадо при контакте с воздухом начинает очень быстро темнеть. Предлагаем воспользоваться следующим лайфхаком – положите половинку плода в контейнер вместе с луковицей и плотно накройте крышкой. Это позволит продлить свежесть авокадо на пару дней.
Обратите внимание: После такого хранения мякоть плода может впитать в себя аромат лука. В случае с некоторыми блюдами это даже хорошо, но если вы на дух не переносите запах овоща, тогда воспользуйтесь другим методом хранения. Например, можно не вынимать косточку, обработать авокадо по краям лимонным соком, а затем плотно завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник.
4. Кабачки
Мытые кабачки быстрее портятся
Секрет длительного хранения кабачков и цукини очень прост – нужно полностью исключить их контакт с водой. Если вы не планируете в ближайшее время готовить рулетики, запеканку и прочие блюда из кабачков, не мочите их. Лучше протрите бумажным полотенцем или сухой салфеткой, а затем положите в холодильник. На овощах не должно быть лишней влаги, даже минимальной, иначе через несколько дней они завянут и отправятся в мусорное ведро.
5. Персики
Мойте персики непосредственно перед употреблением
Здесь складывается примерно такая же ситуация, как и с кабачками. Персики не должны контактировать с водой до того самого момента, пока вы не решите их нарезать и подать на стол либо же использовать в качестве начинки для выпечки. Пыль на этих фруктах является естественным консервантом. Если плоды еще не дозрели, храните их в бумажном пакете, чтобы ускорить этот процесс. Что касается спелых персиков то срок их хранения можно увеличить до семи дней, если выложить на полку холодильника плодоножкой вниз, соблюдая небольшое расстояние.
6. Ломтики огурца
Кусочки огурца нужно положить в контейнер и залить водой. / Фото: subscribe.ru
Овощные нарезки иногда даже популярнее, чем салаты, ведь требует минимального количества времени и усилий. Если вы готовили к ужину такую закуску и у вас остались ломтики огурца, советуем не ставить их сразу в холодильник, чтобы они не потеряли свои полезные свойства и отменный вкус. Лучше наберите в контейнер воды, положите туда нарезанный овощ, а уже потом ставьте в холод. Очень важно, чтобы огурцы не контактировали с воздухом – только так они не завянут и останутся хрустящими
7. Мед
В мед нужно положить дольку лимона. / Фото: nozhnizy.ru
Несмотря на весьма большой срок хранения меда, есть у него один минус. Если он долго стоит в шкафчике, то начинает засахариваться и густеть. Конечно, это никак не отражается на качестве продукта и его полезных свойствах, однако вкус слегка меняется, а сам мед уже становится не таким аппетитным.
Если вы заметили, что лакомство начало твердеть, положите в банку несколько ломтиков лимона. В том месте, где цитрус соприкасается с медом, он будет оставаться жидким.
8. Помидоры
Помидоры, которые лежат плодоножкой вниз, дольше остаются сочными. / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Здесь мнения расходятся. Некоторые кулинары считают, что помидоры следует хранить в холодильнике, другие полагают, что этого категорически нельзя делать, так как при низких температурах они теряют свой вкус и аромат. Мы придерживаемся первого утверждения, самое главное – правильно расположить томаты.
Чтобы они дольше оставались свежими, их нужно класть на полку холодильника плодоножкой вниз. Несмотря на то, что кожура не позволяет помидорам высыхать, все равно влага постепенно выходит и них через ту область, где раньше был стебель. Согласно результатам эксперимента, томаты, которые хранятся плодоножкой вверх, через три теряют до 7% веса, а те, которые лежат плодоножкой вниз – до 2%.
9. Сыр
Сыр нужно хранить вместе с кусочками сахара
Сыру, как и многим другим продуктам, вредит контакт с воздухом, поэтому его нужно хранить в герметичной емкости. Нарежьте сыр подходящими по размеру кусочками, положите в контейнер, добавьте несколько кусочков сахара и накройте крышкой. Сахар будет впитывать в себя лишнюю жидкость, благодаря чему в емкости сохранится необходимый уровень влажности. Проверяйте кубики – когда они станут мягкими, положите в контейнер другие.
10. Бобовые
Положите в банку с фасолью пару зубчиков чеснока. / Фото: novostiifakty.mediasole.ru
Чечевица и фасоль не засохнут и не потеряют свою сочность, но в них могут завестись насекомые. Чтобы этого не произошло, следует поместить в банку с бобовыми неочищенные зубчики чеснока и хорошо перемешать содержимое.
11. Грибы
Грибы нужно хранить в бумажном, а не в полиэтиленовом пакете. / Фото: 4tololo.ru
Согласно общеизвестному правилу, грибы после покупки нужно перекладывать в бумажный пакет, чтобы они могли дышать, а затем класть в холодильник. Однако такой метод хранения не сможет уберечь их от высыхания и сморщивания. К счастью, есть решение. На грибы нужно положить влажное бумажное полотенце – так они не пересохнут.
источник
