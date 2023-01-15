Как человечеству явилось сверкающее чудо: история появления бриллиантов

Красота бриллиантов завораживает, а история возникновения этих камней окутана тайнами, над разгадкой которых многие годы трудятся ученые/Фото:brillianty.info
Бриллианты – это не что иное, как обработанные алмазы. Потому, рассказывая про историю открытия человечеством «лучших друзей девушек», мы будем называть эти драгоценные камни именно алмазами. Когда, как и где впервые люди увидели эту красоту?
1.Когда и как мир узнал про алмазы
Человечество познало ценность алмазов еще в глубокой древности/фото:daladno.me
На самом деле, алмазы были обнаружены человеком довольно давно - еще в четвертом тысячелетии до нашей эры. Они были замечены в Индии. Согласно историческим данным, эти камни считали ценными древние римляне. А вот европейцам красота алмазов была открыта уже позднее – в 5-6 веках до нашей эры.
О том, что алмазы приобретают очень красивый вид после обработки, люди узнали в 13-м столетии. Но все же эти камни старались не подвергать обработке, поскольку полагали, что так утратится магическое воздействие, которым, как ложно полагали люди того времени, якобы наделены алмазы. Обрабатывать их начали гораздо позднее. А к драгоценным камням алмазы начали относить примерно 5 столетий назад.
Как гласит история, первый бриллиант изготовил Луи де Бернел в 1454 году. Искусный мастер сделал его для Карла Смелого (бургундского герцога). Последний был в полном восторге от такой красоты. Сияние камня так поразило его, что он решил украсить бриллиантами свои доспехи. Герцог Бургундский был первой особой, вошедшей в высший свет в бриллиантовых украшениях. С его блестящим выходом на светские мероприятия началась мода на алмазы.
Крупные алмазные месторождения были найдены на территории Индии и Индонезии, а позднее - в Африке/Фото:brillianty.info
Сначала богатые алмазами месторождения были обнаружены в Индии и в Индонезии. Но с годами их запасы значительно уменьшились, и сегодня добыча драгоценных камней с этих мест не приносит высоких результатов. Уже позднее, во второй половине 19 века, ключевым поставщиком алмазов станет Африканское государство.
В 1876 году в Филадельфии миру был представлен новый метод обработки алмазов с применением специального оборудования – камнерезной машины. А используемая современными ювелирами в работе шлифовка драгоценных камней начала практиковаться лишь начиная с 1910 года. В первой половине прошлого столетия было обнаружено еще одно алмазное месторождение. Оно располагается на атлантическом побережье. Сверкающие драгоценные камни позднее (с 1961 года) люди начали находить не только в недрах земли, но и на морском дне.
2.Когда алмазы были найдены в России
В недрах русских земель также были обнаружены алмазы/Фото:brillianty.info
Следует отметить, что месторождения этих драгоценных камней есть и на территории России. Но, к сожалению, они незначительны. Так, первый уральский алмаз обнаружили в 1829 году в местности, расположенной в Пермской губернии. Известна даже личность человека, нашедшего этот драгоценный камень. Уральский алмаз заметил крепостной Павел Попов. Он выполнял работы на Крестовоздвиженском золотом прииске.
На закате 19 века на территории Сибири на реке Мельничной, которая располагается неподалеку от Енисейска, также был обнаружен алмаз. Позднее (примерно в середине прошлого столетия) люди узнали про месторождения алмазов, расположенные в республике Якутия, на реке Вилюй. После этих событий в Советском Союзе начали функционировать фабрики по обработке алмазов. Так, в 1963 году в Смоленске работу начал самый крупный завод по огранке бриллиантов. Следует отметить, что предприятие успешно функционирует и сегодня. Ближе к концу прошлого столетия на территории Российской Федерации обнаружены еще два месторождения. Оба располагаются в Архангельской области.
3.Как образуются алмазы: тайны зарождения драгоценного камня
До сих пор среди ученых нет единого мнения по поводу возникновения алмазов в природе/Фото:Pinterest
Несмотря на многочисленные исследования, ученым и археологам так и не удалось представить миру однозначный и исчерпывающий ответ относительно вопроса о том, как появляются алмазы. Ключевой особенностью этих камней является невероятно высокая твердость. Пожалуй, в этом отношении с алмазами не сопоставим никакой другой камень. Правда, это удивительно, ведь они выглядят такими прозрачными, невесомыми и хрупкими?
Поскольку бриллианты – это настоящая роскошь, которая стоит очень дорого, мошенники наловчились изготавливать подделки этих камней. Кстати, внешне они практически неотличимы от драгоценных оригиналов. Потому без знаний о том, как распознать поддельный бриллиант от настоящего, можно ошибиться и купить не то что нужно.
Но вернемся к теме появления алмазов. Как мы уже сказали выше, на сегодняшний день не существует точной версии возникновения этих камней. Однако имеются данные относительно времени их появления на свет. Как считают ученые, зарождение алмазов произошло очень давно. Периоды, называемые специалистами, различные - от 100 миллионов до 2,5 миллиарда лет назад. Драгоценные камни возникают из углерода под воздействием высоких температур и давления. Этими факторами можно объяснить существенную глубину залежей – от 200 километров и больше.
Каждая из версий выглядит правдоподобно и вполне обоснованно/Фото:brillianty.info
После продолжительных исследований учеными было выдвинуто несколько теорий появления алмазов. Согласно первой версии, эти камни образуются на поверхности земли. Ученые, придерживающиеся данной точки зрения, считают, что драгоценный минерал зарождается в результате контакта вырвавшейся застывшей магмы и углеводорода. Такое контактирование становится причиной формирования кристаллической решетки, характеризующейся высокой плотностью.
Подавляющая часть исследователей придерживается другой версии, согласно которой образование этих драгоценных камней имеет связь с ультраосновной породой. Ученые считают, что в процессе вулканического извержения выходящая лава выбрасывает мелкие камешки на земную поверхность. Так выглядят алмазы в естественном, природном виде, - убеждены исследователи.
4.Откуда в метеоритах драгоценные минералы
Согласно метеоритовой версии, алмазы возникают в результате соударений частиц в астероидном поясе/Фото:ufonews.su
Версия ученых о метеоритном происхождении алмазов стала причиной жарких дискуссий. Стоит отметить, что на сегодняшний день большая часть исследователей сходится в мнении, что ценные минералы в метеоритах образовывались в результате соударений в астероидном поясе. В тех маленьких частицах, которые участвуют в этих ударах, содержится углерод. Под давлением, равным 40-50 ГПа и температурой в 2-3 тысячи градусов Цельсия возможно его преобразование в алмаз.
5.Как добыть алмазы
Добыча алмазов - трудный процесс, требующий привлечения специальной техники/фото:brillianty.info
Извлечение алмазов с нуля – это невероятно сложное и трудоемкое дело, которое предполагает несколько стадий. В первую очередь необходимо найти месторождение ценных минералов и выполнить его разработку. Следует понимать, что не любое месторождение может содержать пригодные для извлечения ценные камни. После полного завершения предварительного этапа начинается добыча руды.
Данная операция выполняется с привлечением специального оборудования. После извлечения руда подвергается измельчению. Только так возможно извлечь из нее кимберлитовую породу. Впоследствии кимберлит поставляется на производство, где выполняется его сортировка в соответствии с несколькими параметрами. Такой подход позволяет с точностью определить класс и размер камня. Немаловажное значение имеет пригодность последнего для ювелирного дела либо различных устройств.
Хотя запасы кимберлитовой руды имеются практически во всех уголках планеты, в самых больших объемах она содержится в месторождениях, расположенных на территории России, Канады и Ботсвана. Следует отметить, что предпринятые еще в 17 столетии попытки извлечения ценных камней имели успешный исход.
6.Как отличить алмаз от кварца
Алмаз и кварц внешне весьма похожи/Фото:mystonemeaning.com
Земля богата многими минералами. Среди них немало видов, внешне очень похожих на ценные алмазы. К сожалению, эту схожесть нередко используют мошенники для того, чтобы обманным путем заработать большие деньги. Пуская в ход сладкие речи и эффективную рекламу презентуемого товара, они способны продать изделие, украшенное дешевыми минералами, за цену настоящего бриллианта. Покупатель, ослепленный этой словесной «пылью», с чувством морального удовлетворения смотрит на сверкающую красоту, наивно полагая, что перед ним драгоценный камень. Беглого взгляда для того, чтобы отличить настоящий алмаз от подделки, достаточно лишь искусному ювелиру. А покупатели, неравнодушные к драгоценным камням, должны иметь представление об основных различиях между настоящими бриллиантами и их дешевыми аналогами.
Обычная вода поможет определить, алмаз перед вами или кварц/Фото:2housewives.ru
Итак, как понять, что перед вами настоящий алмаз? Проще всего выполнить проверку абсолютно прозрачного камня. С этой целью минерал необходимо поместить в стакан с чистой водой и внимательно его рассмотреть. Если камень является кварцем, то такая проверка превратит его в нечто невидимое, потерявшееся в воде. Настоящий алмаз – очень плотный минерал, поэтому он сохраняет в воде свои очертания. Правда, для цветных камней такая проверка не подходит.
Если сравнивать кварц и алмаз по твердости, то показатели последнего значительно выше. Посредством давления на камень можно легко выявить его принадлежность к тому или другому виду. Кварц под сильным давлением деформируется. Достаточно, к примеру, сжать камушек между двумя монетами, а еще провести ими в стороны. На драгоценном алмазе после такой проверки не останется даже царапины.
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