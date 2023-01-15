Как человечеству явилось сверкающее чудо: история появления бриллиантов

Красота бриллиантов завораживает, а история возникновения этих камней окутана тайнами , над разгадкой которых многие годы трудятся ученые/Фото:brillianty.info

1.Когда и как мир узнал про алмазы

Человечество познало ценность алмазов еще в глубокой древности/фото:daladno.me

Крупные алмазные месторождения были найдены на территории Индии и Индонезии, а позднее - в Африке/Фото:brillianty.info

2.Когда алмазы были найдены в России

В недрах русских земель также были обнаружены алмазы/Фото:brillianty.info

3.Как образуются алмазы: тайны зарождения драгоценного камня

До сих пор среди ученых нет единого мнения по поводу возникновения алмазов в природе/Фото:Pinterest

Каждая из версий выглядит правдоподобно и вполне обоснованно/Фото:brillianty.info

4.Откуда в метеоритах драгоценные минералы

Согласно метеоритовой версии, алмазы возникают в результате соударений частиц в астероидном поясе/Фото:ufonews.su

5.Как добыть алмазы

Добыча алмазов - трудный процесс, требующий привлечения специальной техники/фото:brillianty.info

6.Как отличить алмаз от кварца

Алмаз и кварц внешне весьма похожи/Фото:mystonemeaning.com

Обычная вода поможет определить, алмаз перед вами или кварц/Фото:2housewives.ru