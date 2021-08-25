Советские цеховики на роллс-ройсах и рабы-инвалиды в психбольнице: Как жили миллионеры в СССР

Несмотря на строгость законов и менталитета, в Советском Союзе встречались аферисты, умудрявшиеся под носом у власти сколачивать миллионные состояния. Подпольные предприниматели штамповали липовые документы, промышляли пошивом неучтенной одежды, жонглировали валютой на черном рынке. В погоне за деньгами махинаторы не чурались даже использования рабского труда. Однако исход у всех этих историй в большинстве случаев был печальным.
Липовая стройорганизация и миллионы в чемоданах
Небывалый аферист Павленко./Фото: nstarikov.ru
В 1952 году военная прокуратура открывает дело по военчасти УВС-1, командиром которой значится полковник Павленко. Велико было удивление следователей, когда выяснилось, что ни один реестр не содержит ни такого имени, ни самой части. Зато по документам проходил лейтенант Павленко - фронтовой дезертир, смело воспользовавшийся бюрократическими проволочками военных лет.
Выяснилось, что еще в 41-м предприимчивый Павленко собрал вокруг себя криминальных специалистов. На подельника Рудниченко была возложена подделка бумаг и печатей. Когда пакет липовых документов был сформирован, появился участок военного строительства под командованием военного инженера Павленко.
Изначально коллектив УВС состоял из дезертиров численностью до 200 человек. Невероятным путем отчаянных махинаций и многочисленных взяток организация начинает получать крупные стройподряды, дойдя под прикрытием едва ли не до Берлина. К концу ВОВ прибыль от проведенных работ превышала миллион рублей, а Павленко передвигался на высококлассных немецких авто.
Орудуя на территории Польши и Германии, банда Павленко вагонами вывозит награбленное добро, позже распродавая добычу на черном рынке. По привычным схемам отмыты сотни тысяч рублей уже в послевоенные годы. Разоблачают «фронтовика» лишь в 1948-м после заявления в прокуратуру обманутого сотрудника. Расследование небывалой аферы передается в МГБ МССР. В 1952 году силовики накрывают штаб конторы и берут Павленко, в квартире которого находят несколько чемоданов с 34 млн рублей. В 1955-м Павленко предсказуемо расстреляли.
Фарцовщик, сдававший своих же сотрудников
Валютный король Рокотов./Фото: image2.thematicnews.com
В 1950-е в Москве набирают обороты фарцовка и валютные махинации. В этой доходной теневой сфере появляются свои «киты», одним из которых был Ян Рокотов. Начав свою деятельность со скупки товаров и валюты у иностранцев, за два года он становится подпольным миллионером. Прикрывая свое дело, Рокотов выполняет роль милицейского осведомителя, регулярно сдающего даже своих сотрудников с низших фарцовых ступеней.
Злую шутку с налаженной империей предприимчивого махинатора сыграла большая политика. Во время выступления Хрущева в Берлине его упрекнули в разветвленной московской черной бирже, после чего разъяренный правитель дал команду уничтожить фарцовку. Под показательный процесс в 1961 году попал Рокотов и его ближайшие соратники. Обыском у него обнаружили более 1,5 млн долларов в различной валюте и золотом. За подобные махинации закон предполагал тюремное заключение до 15 лет, однако Хрущев распорядился вынести высшую меру наказания, скорректировав на ходу Уголовный кодекс.
Трикотажники на Роллс-ройсе
Цеховики на дефицитной советской волне становились миллионерами в считанные месяцы./Фото: pics2.pokazuha.ru
В середине 50-х годов на столичной трикотажно-ткацкой фабрике Киргизской ССР трудился Зигфрид Газенфранц. Видя неудовлетворенную потребность советского гражданина модно одеваться, предприимчивый молодой человек решил наладить свое дело в дуэте с мастером другой ткацкой фабрики Исааком Зингером. На имеющиеся средства были закуплены прядильные станки, размещенные для работы в фабричном автобусном гараже при содействии подкупленного начальника цеха.
Трудились на предпринимателей сверх официального графика доверенные специалисты фабрики, а произведенные вещи сбывались на «прикормленных» торговых точках. Спустя пару лет подельники заработали первый миллион чистой прибыли, приняв решение расширять бизнес. На зарплаты руководители не скупились, поэтому рабочих рук всегда хватало. Зигфрид Газенфранц поселился в добротном доме с прислугой, баловал их бриллиантовыми украшениями, а сам обзавелся подержанным Роллс-ройсом. Ни в чем себе не отказывал и Зингер, летая на выходные к морю и купая любовниц в шампанском.
Но жизнь на широкую ногу закончилась сразу, как только до центральных властей дошли слухи об успешных киргизских бизнесменах. Январской ночью 1962-го их буквально вытянули из постелей, увезя в неизвестном направлении. Громкое дело стартовало в суде 5 марта 1962 года в присутствии выездной сессии Верховного суда СССР, что исключало возможность обжалования приговора. В итоге подсудимым вынесли высшую меру наказания вопреки отмененной еще при Сталине «вышке» за экономические преступления.
Подпольный швейных цех в «психушке»
Некоторые цеховики на оплату подпольного труда не скупились./Фото: img.anews.com
В конце 50-х Борис Ройфман наладил производство неучтенной одежды в обществе глухонемых в Калинине (Тверь). Сколотив на труде инвалидов начальный капитал, предприниматель направился покорять столицу. Быстро осмотревшись в Москве, он организует бизнес на бесплатном труде душевнобольных одного из психоневрологических диспансеров.
Реализация продукции ложится на плечи афериста Шакермана, сведущего в московском подполье. Пациенты работали в 3 смены в тяжелых подвальных условиях, переработав за годы деятельности диспансерной артели более 450 тонн шерсти. Погорели подельники на глупости: муж любовницы Шакермана состряпал на него детальный донос в КГБ со слов информированной о подпольной деятельности супруги. Далее последовал обыск чекистов, обнаруженные богатства и показания свидетелей. Сотрудничая с правоохранителями, Шакерман сдал Ройфмана со всеми его тайниками. Дело предпринимателей едва умещалось в 77 томов, где параллельно проходили и сотрудники клиники для душевнобольных. Последние отделались приличными сроками, а подпольных миллионеров вскоре расстреляли.
Первый официальный богач, увернувшийся от расправы
Первый открытый советский миллионер./Фото: s15.stc.all.kpcdn.net
Свой стартовый кооператив «Прогресс» Артем Тарасов основал в 1987 -м. Спустя два года он сумел занять пост вице-президента Союза кооперативов СССР, параллельно возглавляя внешнеэкономическую ассоциацию «Исток». Популярность Тарасов приобрел в качестве первого публично зарегистрированного советского миллионера, получившего в 1989 году официальную зарплату в размере 3 млн кооперативных рублей.
Были выплачены небывалые на то время налоги: 180 тысяч на бездетность с тарасовской получки и еще 90 тысяч членских взносов с зарплаты его зама. Опасаясь расправы со стороны властей, Артем Тарасов заявляет о себе в эфире программы «Взгляд». После этого минфин СССР конфисковал капиталы кооператива, по причине чего Тарасов инициировал судебные тяжбы на высшем уровне. Дело в Верховном Арбитражном суде он выиграл, однако назначенные 100 млн рублей из бюджета СССР так и не были возвращены.
Скандальная популярность открыла перед лихим предпринимателем двери Верховного Совета РСФСР. В качестве избранного депутата Тарасов занялся обличением деятельности Горбачева, но избегая преследования вынужденно эмигрировал в Лондон. Позже снова вернулся в Москву депутатом Госдумы, посвящая себя продвижению законов об экономических амнистиях, фактически выпуская на свободу предпринимателей, осужденных за хозяйственные преступления при СССР. Пробовал себя кандидатом в президенты, губернаторы, и даже снимался в кино, после чего занялся отечественными инновационными технологиями. Умер Тарасов в одиночестве в 2017 году.
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