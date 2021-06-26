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10 ошибок в хранении одежды, которые приводят к ее быстрой порче

10 ошибок в хранении одежды, которые приводят к ее быстрой порче

Вопрос хранения одежды является весьма актуальным. Однако мало кто задумывается, как осуществлять эту процедуру правильно.

В результате нашего незнания или лени вещи портятся гораздо быстрее, чем хотелось бы. Какие же ошибки в хранении мы чаще всего допускаем?

10 ошибок в хранении одежды, которые приводят к ее быстрой порче

Ошибка 1: Неправильный уход за сезонной одеждой

Пуховик нельзя стирать в стиральной машинке. / Фото: travel-dom.ru

Пуховик нельзя стирать в стиральной машинке.

Обычно с наступлением теплых деньков мы достаем из шкафа все свитера, верхнюю одежду и убираем в другой шкаф, специально предназначенный для этих целей. И все бы ничего, только мало кто придерживается основных правил сезонного хранения вещей. Например, перед тем, как убирать ее «с глаз долой», верхнюю одежду нужно непременно сдать в химчистку. Если этого не сделать, шубы могут потускнеть и потеряют привлекательный внешний вид. Что касается кожаного пальто или куртки, то они без чистки станут менее эластичными и блестящими.

Совет: Еще один момент, о котором не стоит забывать, если вы стремитесь уберечь привлекательность и качество своих вещей – обработка одежды специальными средствами от насекомых.

Ошибка 2: Упаковывать всю одежду в вакуумные пакеты

Не все вещи можно хранить в вакуумных пакетах. / Фото: ideal-garderob.ru

Не все вещи можно хранить в вакуумных пакетах.

Сейчас многие люди практикуют хранение в вакуумных упаковках.

С одной стороны, это мудрое решение, так как подобные пакеты способны уменьшить объем вещей в несколько раз, а также защитить их от пыли, грязи, грибка, влаги и других негативных факторов внешней среды. Но с другой стороны, нельзя забывать, что такие упаковки подходят не для всех изделий. Например, в них нельзя хранить кожаную и меховую одежду, ведь без доступа воздуха она попросту «задохнется». По информации, изделия будут неприятно пахнуть, меховые ворсинки повредятся, а лицевые детали слипнутся.

Также вещи могут испортиться, если не соблюдать правила упаковки. Например, вещи обязательно должны быть сухими и чистыми. Молнии и заклепки следует обернуть бумагой, чтобы они не порвали пакет, либо просто вывернуть одежду наизнанку. В мешок поместится много вещей лишь в том случае, если вы будете складывать их аккуратными стопками. Но не увлекайтесь – пакет должен нормально закрываться.

Ошибка 3: Неправильно подобранные плечики

Платья лучше хранить на пластиковых плечиках, а не на деревянных. / Фото: tvoimebli.com.ua

Платья лучше хранить на пластиковых плечиках, а не на деревянных.

Предмет, на котором никогда не нужно экономить – это плечики. Особенно, если у вас очень много вещей. При выборе вешалок следует придерживаться следующих правил:

покупайте плечики, исходя из размера одежды, чтобы после длительной эксплуатации на рукавах не появлялись некрасивые пузыри;
• вешалки обязаны соответствовать не только размеру, но также весу и типу изделий. То есть, не нужно нагружать крохотные и тонкие плечики тяжелыми шубами, а на громоздкой деревянной вешалке пытаться разместить легкий шифоновый сарафан или тонкую рубашку, которая время от времени будет цепляться за нее.

Ошибка 4: Хранение свитеров и трикотажа на вешалках

Свитера нельзя хранить на вешалках, их нужно складывать на полку шкафа. / Фото: natasha-lav.livejournal.com

Свитера нельзя хранить на вешалках, их нужно складывать на полку шкафа.

Первое правило хранение свитеров и трикотажа гласит: данные изделия не предназначены для размещения на плечиках, так как из-за этого они деформируются. Поэтому постарайтесь выделить для них специальные полки: мягкие пушистые свитерочки хорошо себя будут чувствовать на подвесных тканевых полках с узкими делениями. А вот шерстяная вещь должна быть аккуратно сложена и лежать отдельно. Если сверху на нее положить тяжелую стопку другой одежды, то на свитере образуются заломы.

Ошибка 5: Хранение платьев, сарафанов и юбок в пол на плечиках

Если длинный сарафан будет висеть на плечиках его подол коснется пола. / Фото: moidom.boltai.com

Если длинный сарафан будет висеть на плечиках его подол коснется пола.

Девушкам, в гардеробе которых есть длинные юбки и платья, достающие своим подолом до дна шкафа, нужно отказаться от плечиков и разместить одежду на перекладине. Таким образом вещи не будут собирать пыль, мяться, и вы не будете тратить время на их глажку.

Ошибка 6: Хранение брюк на перекладинах

От перекладин на брюках появляются заломы. / Фото: obustroeno.com

От перекладин на брюках появляются заломы.

Перекладинами оснащены не только традиционные вешалки. Выдвижные модели имеет еще и ряд современных гардеробов. Однако не стоит радоваться раньше времени: шерсть и трикотаж нельзя хранить на подобных перекладинах, так как они деформируются в месте перегиба. Некоторые люди, зная об этом факте, пользуются вешалками с прищепками, однако это тоже неправильное решение. От прищепок на тонкой одежде остаются отметены. Учитывая все эти моменты, наиболее оптимальным вариантом хранения брюк будет вешалка, которая зажимает брючины по всей ширине.

Ошибка 8: Неправильное хранение нижнего белья

Бюстгальтеры нельзя складывать пополам. / Фото: mirtesen.ru

Бюстгальтеры нельзя складывать пополам.

Если изо дня в день складывать бюстгальтеры пополам, то вы добьетесь только того, что они деформируются и перестанут выполнять свою основную функцию. Лучше всего выделить для нижнего белья отдельный ящик и складывать бюстгальтеры друг за другом, чтобы чашки совпадали. Также можно приобрести специальный органайзер с отсеками под каждую вещь, или купить для нижнего белья отдельные вешалки. Однако последний вариант не подойдет, если в вашем шкафу мало свободного места.

Ошибка 9: Хранение нескольких комплектов одежды на одних плечиках

Плечики могут сломаться, если на них будет висеть много одежды. / Фото: dekoriko.ru

Плечики могут сломаться, если на них будет висеть много одежды.

Существует ошибочное мнение, что если повесить несколько комплектов одежды на одну вешалку, то получится сэкономить много места в шкафу. На самом деле подобные действия не приведут ни к чему хорошему. Во-первых, одежда будет мяться, то есть одна из основных функций вешалки не будет выполнена. Во-вторых, вещи не будут «дышать», а значит неприятный аромат вам обеспечен. А, в-третьих, вы рискуете сломать или погнуть плечики, если, конечно, они не деревянные. Поэтому, если вы хотите расположить в гардеробе как можно больше одежды, покупайте многоуровневые плечики. Тогда, как говорится, и волки будут сыты, и овцы целы.

Ошибка 10: Расстёгнутые молнии и пуговицы на одежде

Верхнюю одежду лучше хранить застегнутой. / Фото:tvjam.ru

Верхнюю одежду лучше хранить застегнутой.

Чтобы ваша вещь сохранила свою форму в период хранения, обязательно застегните все молнии и пуговицы. Также такая простая процедура предотвратить смятие одежды, а значит вам не нужно будет повторно приводить ее в порядок.

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