10 ошибок в хранении одежды, которые приводят к ее быстрой порче

Вопрос хранения одежды является весьма актуальным. Однако мало кто задумывается, как осуществлять эту процедуру правильно.

В результате нашего незнания или лени вещи портятся гораздо быстрее, чем хотелось бы. Какие же ошибки в хранении мы чаще всего допускаем?

Ошибка 1: Неправильный уход за сезонной одеждой

Пуховик нельзя стирать в стиральной машинке.

Обычно с наступлением теплых деньков мы достаем из шкафа все свитера, верхнюю одежду и убираем в другой шкаф, специально предназначенный для этих целей. И все бы ничего, только мало кто придерживается основных правил сезонного хранения вещей. Например, перед тем, как убирать ее «с глаз долой», верхнюю одежду нужно непременно сдать в химчистку. Если этого не сделать, шубы могут потускнеть и потеряют привлекательный внешний вид. Что касается кожаного пальто или куртки, то они без чистки станут менее эластичными и блестящими.

Совет: Еще один момент, о котором не стоит забывать, если вы стремитесь уберечь привлекательность и качество своих вещей – обработка одежды специальными средствами от насекомых.

Ошибка 2: Упаковывать всю одежду в вакуумные пакеты

Не все вещи можно хранить в вакуумных пакетах.

Сейчас многие люди практикуют хранение в вакуумных упаковках.

С одной стороны, это мудрое решение, так как подобные пакеты способны уменьшить объем вещей в несколько раз, а также защитить их от пыли, грязи, грибка, влаги и других негативных факторов внешней среды. Но с другой стороны, нельзя забывать, что такие упаковки подходят не для всех изделий. Например, в них нельзя хранить кожаную и меховую одежду, ведь без доступа воздуха она попросту «задохнется». По информации, изделия будут неприятно пахнуть, меховые ворсинки повредятся, а лицевые детали слипнутся.

Также вещи могут испортиться, если не соблюдать правила упаковки. Например, вещи обязательно должны быть сухими и чистыми. Молнии и заклепки следует обернуть бумагой, чтобы они не порвали пакет, либо просто вывернуть одежду наизнанку. В мешок поместится много вещей лишь в том случае, если вы будете складывать их аккуратными стопками. Но не увлекайтесь – пакет должен нормально закрываться.

Ошибка 3: Неправильно подобранные плечики

Платья лучше хранить на пластиковых плечиках, а не на деревянных.

Предмет, на котором никогда не нужно экономить – это плечики. Особенно, если у вас очень много вещей. При выборе вешалок следует придерживаться следующих правил:

покупайте плечики, исходя из размера одежды, чтобы после длительной эксплуатации на рукавах не появлялись некрасивые пузыри;

• вешалки обязаны соответствовать не только размеру, но также весу и типу изделий. То есть, не нужно нагружать крохотные и тонкие плечики тяжелыми шубами, а на громоздкой деревянной вешалке пытаться разместить легкий шифоновый сарафан или тонкую рубашку, которая время от времени будет цепляться за нее.

Ошибка 4: Хранение свитеров и трикотажа на вешалках

Свитера нельзя хранить на вешалках, их нужно складывать на полку шкафа.

Первое правило хранение свитеров и трикотажа гласит: данные изделия не предназначены для размещения на плечиках, так как из-за этого они деформируются. Поэтому постарайтесь выделить для них специальные полки: мягкие пушистые свитерочки хорошо себя будут чувствовать на подвесных тканевых полках с узкими делениями. А вот шерстяная вещь должна быть аккуратно сложена и лежать отдельно. Если сверху на нее положить тяжелую стопку другой одежды, то на свитере образуются заломы.

Ошибка 5: Хранение платьев, сарафанов и юбок в пол на плечиках

Если длинный сарафан будет висеть на плечиках его подол коснется пола.

Девушкам, в гардеробе которых есть длинные юбки и платья, достающие своим подолом до дна шкафа, нужно отказаться от плечиков и разместить одежду на перекладине. Таким образом вещи не будут собирать пыль, мяться, и вы не будете тратить время на их глажку.

Ошибка 6: Хранение брюк на перекладинах

От перекладин на брюках появляются заломы.

Перекладинами оснащены не только традиционные вешалки. Выдвижные модели имеет еще и ряд современных гардеробов. Однако не стоит радоваться раньше времени: шерсть и трикотаж нельзя хранить на подобных перекладинах, так как они деформируются в месте перегиба. Некоторые люди, зная об этом факте, пользуются вешалками с прищепками, однако это тоже неправильное решение. От прищепок на тонкой одежде остаются отметены. Учитывая все эти моменты, наиболее оптимальным вариантом хранения брюк будет вешалка, которая зажимает брючины по всей ширине.

Ошибка 8: Неправильное хранение нижнего белья

Бюстгальтеры нельзя складывать пополам.

Если изо дня в день складывать бюстгальтеры пополам, то вы добьетесь только того, что они деформируются и перестанут выполнять свою основную функцию. Лучше всего выделить для нижнего белья отдельный ящик и складывать бюстгальтеры друг за другом, чтобы чашки совпадали. Также можно приобрести специальный органайзер с отсеками под каждую вещь, или купить для нижнего белья отдельные вешалки. Однако последний вариант не подойдет, если в вашем шкафу мало свободного места.

Ошибка 9: Хранение нескольких комплектов одежды на одних плечиках

Плечики могут сломаться, если на них будет висеть много одежды.

Существует ошибочное мнение, что если повесить несколько комплектов одежды на одну вешалку, то получится сэкономить много места в шкафу. На самом деле подобные действия не приведут ни к чему хорошему. Во-первых, одежда будет мяться, то есть одна из основных функций вешалки не будет выполнена. Во-вторых, вещи не будут «дышать», а значит неприятный аромат вам обеспечен. А, в-третьих, вы рискуете сломать или погнуть плечики, если, конечно, они не деревянные. Поэтому, если вы хотите расположить в гардеробе как можно больше одежды, покупайте многоуровневые плечики. Тогда, как говорится, и волки будут сыты, и овцы целы.

Ошибка 10: Расстёгнутые молнии и пуговицы на одежде

Верхнюю одежду лучше хранить застегнутой.

Чтобы ваша вещь сохранила свою форму в период хранения, обязательно застегните все молнии и пуговицы. Также такая простая процедура предотвратить смятие одежды, а значит вам не нужно будет повторно приводить ее в порядок.

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