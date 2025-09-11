5 деталей внешности, которые ещё десять лет назад многие прятали, а сейчас считаются нормой

Быть недовольным своей внешностью - тема без времени. Стоя перед зеркалом, мы часто ищем то, что общество непременно сочтёт недостатком и попытаемся это откорректировать, иногда в ущерб здоровью. Данный материал собрал пять деталей внешности, которые стали обыденностью, в то время как 10-15 лет назад могли очень порицаться гласом толпы в постсоветских странах.
1. Татуировки
Недопустимо в госучреждениях 10 лет назад, но не сейчас. / Фото: pxhere.com
В нулевых годах была популярна такая вот картинка на стенах лицензионных тату-салонов - девушка надевает комбинезон и текст внизу: «Идя на работу, татухи скрываешь? Ты нашу культуру не продвигаешь!» Ваша покорная слуга носила рубашки с длинным рукавом даже летом, работая в госучреждении с 2010 по 2015 годы. Сейчас же мы видим тату на предплечьях, шеях и кистях у сотрудников банков, салонов связи и т.п.
2. Бреккеты
Признак достатка и заботы о своем здоровье. / Фото: kornident.ru
Согласно сюжету российского сериала «Не родись красивой» 2005 года, бреккеты считались чем-то ужасным, вызывающим рвотный рефлекс и рождающим полное нежелание вступить в интимные отношения с их носителем. Сейчас даже странно, что так могло быть ещё совсем недавно. Самый оплачиваемый блогер России Даня Милохин улыбается во весь рот, демонстрируя дорогие бреккеты. К слову, и 15 лет назад бреккеты были так же дороги и демонстрировали скорее высокий достаток, чем что-то непотребное. Вот только тогда их носители старались не улыбаться на публике. Невероятно, но исторический факт! К счастью, канувший в лету.
3. Греческая стопа
Греческая стопа: указательный - самый длинный, большой - короче указательного, а средний, безымянный и мизинец каждый короче предыдущего.
Прошли те времена, когда обладательницы греческой стопы спрашивали на форумах, уместно или не очень носить открытую обувь. Хотя такие вопросы периодически всплывают на форумах. И совершенно напрасно, ведь греческая стопа, например, считалась идеальной в античном мире, а намного позже Боттичелли и Микеланджело часто наделяли своих персонажей такой физиологической особенностью.
4. Вьющиеся от природы волосы
Вьющиеся от природы волосы. / Фото: avon-061.ru
Почти невозможно представить, но кудри когда-то высмеивали, а их обладательницы проводили часы наперевес с утюжком, чтобы добиться идеальной гладкости волос. К счастью, в этом больше необходимости нет, и кудрявым девушкам можно только позавидовать.
5. Высокий/низкий рост
Больше не проблема! / Фото: @sur.amura
Обидные прозвища к людям высокого роста прилипают еще в детском саду. К счастью, ситуация меняется. Сегодня девушка высокого роста — это модель, а не «шпала». Те же, кто низкого роста, более не рискуют переломать себе ноги или что похуже, нося платформу в 15 см. Буллинг по принципу роста действительно решительно ушёл в прошлое.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии