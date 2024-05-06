Назад в СССР: колоритные фотографии из жизни советских людей в 1964 году

Интересная подборка колоритных фотографий, снятых в 1964 году.
В историю СССР 1960-е годы вошли как период "хрущёвской оттепели". Советские граждане на волне политических перемен наконец смогли вздохнуть полной грудью, появилась уверенность в завтрашнем дне и казалось, что "светлое коммунистическое будущее" уже не за горами.В этом обзоре фотографии советских людей из далёких 1960-х.
1. Пересечение двух улиц
Перекресток улиц Ленина и Карла Маркса. СССР, Иркутск, 1964 год.
2. Пешеходный переход
Переход улицы Ленина от нархозу. Фото Харрисона Формана. СССР, Иркутск, 1964 год.
3. Трамвайная остановка
Остановка трамвая на перекрестке Ленина и Тимирязева. Фото Харрисона Формана. СССР, Иркутск, 1964 год.
4. Занятия скрипкой
Занятия музыкой во Дворце культуры НТМК. Фото Семёна Фридлянда. СССР, Нижний Тагил, 1954 год.
5. Спасская церковь
Храм Спаса Нерукотворного Образа. СССР, Иркутск, 1964 год.
6. Автоматы по продаже газированной воды
Торговые автоматы по приготовлению и продаже газированных напитков.
7. Фонтан на сквере Кирова
Фонтан на сквере Кирова был привезен в Иркутск специально к приезду американского президента Эйзенхауэра. СССР, Иркутск, 1964 год.
8. Центральный рынок
Центральный рынок в Иркутске. СССР, Иркутск, 1964 год.
9. Уличная торговля
Торговля газетами и журналами. СССР, 1964 год.
10. Книжная торговля
В условиях начавшейся научно-технической революции поддержка науки становится условием сохранения за СССР статуса великой державы.
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