С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Не принимает Земля Русская прах либерды....Керенский: послед...
  • Ингерман Ланская
    "История советской парфюмерии начиналась задолго до смены политического устройства 1917 года...... О КАК!!! совдепии ...Чем пах Советский...
  • Астон Мартин
    Одеколон Миф фабрики Дзинтарс ...👍Чем пах Советский...

Назад в СССР: колоритные фотографии из жизни советских людей в 1964 году


Интересная подборка колоритных фотографий, снятых в 1964 году.

Интересная подборка колоритных фотографий, снятых в 1964 году.

В историю СССР 1960-е годы вошли как период "хрущёвской оттепели". Советские граждане на волне политических перемен наконец смогли вздохнуть полной грудью, появилась уверенность в завтрашнем дне и казалось, что "светлое коммунистическое будущее" уже не за горами.В этом обзоре фотографии советских людей из далёких 1960-х.

1. Пересечение двух улиц


Перекресток улиц Ленина и Карла Маркса. СССР, Иркутск, 1964 год.

Перекресток улиц Ленина и Карла Маркса. СССР, Иркутск, 1964 год.

 

2. Пешеходный переход


Переход улицы Ленина от нархозу. Фото Харрисона Формана. СССР, Иркутск, 1964 год.

Переход улицы Ленина от нархозу. Фото Харрисона Формана. СССР, Иркутск, 1964 год.

 

3. Трамвайная остановка


Остановка трамвая на перекрестке Ленина и Тимирязева. Фото Харрисона Формана. СССР, Иркутск, 1964 год.

Остановка трамвая на перекрестке Ленина и Тимирязева. Фото Харрисона Формана. СССР, Иркутск, 1964 год.

 

4. Занятия скрипкой


Занятия музыкой во Дворце культуры НТМК. Фото Семёна Фридлянда. СССР, Нижний Тагил, 1954 год.

Занятия музыкой во Дворце культуры НТМК. Фото Семёна Фридлянда. СССР, Нижний Тагил, 1954 год.

 

5. Спасская церковь


Храм Спаса Нерукотворного Образа. СССР, Иркутск, 1964 год.

Храм Спаса Нерукотворного Образа. СССР, Иркутск, 1964 год.

 

6. Автоматы по продаже газированной воды


Торговые автоматы по приготовлению и продаже газированных напитков.

Торговые автоматы по приготовлению и продаже газированных напитков.

 

7. Фонтан на сквере Кирова


Фонтан на сквере Кирова был привезен в Иркутск специально к приезду американского президента Эйзенхауэра. СССР, Иркутск, 1964 год.

Фонтан на сквере Кирова был привезен в Иркутск специально к приезду американского президента Эйзенхауэра. СССР, Иркутск, 1964 год.

 

8. Центральный рынок


Центральный рынок в Иркутске. СССР, Иркутск, 1964 год.

Центральный рынок в Иркутске. СССР, Иркутск, 1964 год.

 

9. Уличная торговля


Торговля газетами и журналами. СССР, 1964 год.

Торговля газетами и журналами. СССР, 1964 год.

 

10. Книжная торговля


В условиях начавшейся научно-технической революции поддержка науки становится условием сохранения за СССР статуса великой державы.

В условиях начавшейся научно-технической революции поддержка науки становится условием сохранения за СССР статуса великой державы.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
г. Нижний Тагил

Картина дня

наверх