Свадебное платье королевы Виктории, кардинально изменившее свадебную моду

Подавляющее большинство людей знают Королеву Викторию, как прародительницу правящего сегодня в Великобритании Дома Виндзоров. Но при этом многие даже не подозревают, что именно она может по праву считаться родоначальницей свадебной моды. Кроме этого, многие европейские свадебные традиции (да и российские тоже) берут начало с одной из самых громких свадеб 19-го века – королевы Великобритании Виктории и принца Альберта.



Королева Виктория для своей свадьбы с принцем Альбертом Саксен-Кобург-Готским 10 февраля 1840 года одела белое платье, что являлось необычным выбором на то время, ведь большинство девушек предпочитали красные или черные платья из тяжелого шелка или атласа. Именно королеве Виктории приписывают начало традиции белых свадебных платьев, хотя на самом деле она не была первой венценосной особой, которая выходила замуж «в белом цвете».











10 февраля 1840 года: королева Виктория (1819 – 1901) и принц Альберт (1819 – 1861), возвращающиеся с церемонии бракосочетания во Дворце Сент – Джеймс.



Викторианское кремовое атласное платье было сделано из ткани, сотканной в Спиталфилдсе, восточной части Лондона, а кружева для него были специально сделаны вручную в Девоне (причем, чтобы создать кусок кружева размером 137х76 см, более сотни кружевниц трудились в течение целых полугода).

Также вместо традиционной короны на голове невесты красовались венок и вуаль, переброшенная как фата.Пара белых атласных туфель, которые одела королева Виктории в день своей свадьбы.Королева Виктория описала свой выбор одежды в дневнике так: «Я была одета в белое атласное платье с кружевами, имитирующими старые модели. Драгоценности были минимальными: мое турецкое бриллиантовое ожерелье и серьги , а также красивая сапфировая брошь, которую мне подарил мой дорогой Альберт».Портрет королевы Виктории в свадебном платье и вуали, который был написан в 1847 году в качестве подарка для ее мужа, принца Альберта Виктория со свадебным веером, позирующая для юбилейного портрета, 1897 год.Это платье надевали для крещения всех последующих королевских детей вплоть до крещения Джеймса , виконта Северн в 2008 году , когда впервые была использована реплика.Виктория также одевала свои свадебные кружева на крестины всех своих девяти детей и во время свадеб двух своих детей, старшей дочери Виктории в 1858 году и младшего сына Леопольда в 1882 году. А ее младшей дочери, принцессе Беатрис, было разрешено одеть платье матери на собственную свадьбу в 1885 году.Когда Виктория умерла, она была похоронена со своей венчальной вуалью на ее лице. Ныне ее платье как реликвия хранится в Кенсингтонском дворце.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)