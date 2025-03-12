Когда идёт этап планирования участка, то выбирая калитку, все представляют себе обычные, стандартные конструкции. Калитки могут быть выполнены из дерева или металла и иногда даже украшены каким-то незамысловатым декором.







К ним нет особых требований, потому что их основная функция всего лишь закрыть вход на участок.

А в связи с модой на полностью глухие заборы, калитки делают в соответствии им. Однако в последнее время ландшафтные дизайнеры стали всё больше уделять внимание калиткам, придумывать для них нестандартные и новые решения. Необычные решения для калиток могут преобразить весь внешний вид участка и сделать входную зону не менее привлекательной.Круглая калиткаНеобычные и нестандартные калитки могут значительно изменить облик всего участка как с внешней, так и с внутренней стороны. Он станет более привлекательным и индивидуальным. Стоит лишь понять, какой именно стиль и вид калитки подходит и соответствует конкретным предпочтениям. Ведь правильный выбор калитки не просто практическое решение, а способ с самого входа отразить индивидуальность хозяев участка. Именно калитка одна из важнейших частей ограждения, она первое, что видят гости приходящие в дом. Дизайн входной группы в совокупности формирует первое впечатление обо всём жилье. На сегодняшний день идей, как преобразить уже сделанную калитку, или какую можно выбрать если её ещё нет — огромное множество. Её можно купить или изготовить самостоятельно — главное продуманная идея.Сейчас все дачники стараются строить вокруг участков высокие, сплошные заборы, и часто совсем не задумываются о том, как эти заборы выглядят с улицы, уделяя внимание лишь тому, что находится внутри участка. А материал, который используется чаще всего— это металл, дерево, стекло, пластик или профнастил. За редким исключением это бывают габион или кованые заборы.Для того, чтобы украсить не только сплошной забор, но и сделать что-то, что порадует глаз, можно изначально выбрать другую форму для калитки. Например, арочную. Именно такая форма будет смотреться наиболее эффектно, конструкция может быть сделана из кованого железа, дерева, а иногда и бетона, который применяется для создания столбов или иных опор. Но несмотря на тяжелые материалы арочная форма подарит лёгкость и воздушность. Позже калитку можно будет обвить лианой или посадить рядом яркие цветущие растения или кустарники, чтобы создать ещё более привлекательный вид. Кроме арочной формы можно также поэкспериментировать и сделать круглую, ромбовидную или даже овальную форму калитки.Кованый вариантМожно найти множество способов сделать что-то уникальное даже из самых простых материалов. Выбрать нестандартную форму калитки, а можно сразу и ворот, окрасить её в яркие цвета или добавить декора, в качестве него может выступать навес или дополнительная арка для цветов из плетущейся розы или дикого винограда. Навес же защитит калитку от негативного влияния влаги, поможете ей прослужить дольше без замены или ремонта. Также в качестве декора отлично подойдут живописные коряги причудливой формы, их можно найти в лесу. Из таких коряг будет здорово собрать целую композицию. А если рядом высадить мох на больших валунах, получится настоящий вход в сказочный лес. Коряги можно закрепить прямо на калитке, главное сделать это как можно прочнее. И обязательно покрыть их лаком, чтобы предотвратить гниение дерева.Калитка из бамбука будет смотреться наиболее экологично, а также гармонично впишется в ландшафт. Бамбук можно и просто прикрепить к уже имеющейся калитки, добавить ветки или листья камыша, тем самым украсив её.ДекоративнаяДля того, чтобы сделать из деревянной калитки что-то оригинальное, не затрачивая при этом много средств, стоит использовать несколько оттенков краски. Можно разрисовать её хаотично, либо создать картину. А можно сделать красивый плавный переходи из более светлого цвета к тёмному. В качестве декора подойдёт также и резьба по дереву. Невероятно будет смотреться поверхность такой калитки с вырезанными листьями или цветами. Деревянные столбы калитки также привлекут много внимания, особенно если они будут вырезаны в виде воинов, на них будут кружевные узоры или даже плетущиеся растения. Сделать такие композиции сложно, но похожей калитки точно будет не найти ни у кого из соседей.Есть и интересный вариант для тех, кто не боится экспериментов — калитки из стекла. Не самый надёжный вариант на холодную зиму или если местность с сильными ветрами. Конечно, калитка не должна быть полностью стеклянной, обычно стекло вставляется в раму небольшими кусками или вовсе выкладывается цветной мозаикой. Благодаря этому получается создать уникальные визуальные эффекты игры света. Стекло может быть матовым, цветным, с уже заранее готовым рисунком или просто сделано отдельными вставками. Особенно хорошо такие композиции смотрятся на дереве.Потрясающий деревянный вариантКалитку можно как сделать самому, так и заказать нестандартный вариант. Но конечно же, больше креативности и фантазии можно применить если сделать её самому, ограничения могут быть лишь в бюджете, но и тут можно найти идеальные варианты для замены. Любая самодельная калитка не обязательно должна быть дорогой.Когда дело касается камня и кирпича, как в качестве забора, так и опорных столбов, к нему лучше всего подойдёт калитка оформленная под старинную дверь. К деревянной или железной калитке необходимо добавить фурнитуру, также металлическую или даже врезать в неё виражи. Они придадут конструкции уникальность.С витражамиДля тех же, кто хочет чего-то необычного, можно интегрировать в саму раму калитки настоящий велосипед, на котором уже никто не ездит. Так железная калитка точно заиграет новыми красками. Металлические части велосипеда стоит покрыть специальными растворами против коррозии. Для этих же целей подойдут и любые неиспользуемые предметы садового инвентаря. Это могут быть вилы, грабли и лопаты. Если прикрепить их к доскам или разобрать на части и сделать необычную картину, то получится очень оригинально.А при желании сделать что-то более спокойное и художественное — идеальным решением станут кованые калитки. Тут простор для творчества ничем не ограничен, весь рисунок полностью на усмотрение хозяев. Декоративные кованые элементы могут быть как в форме листьев, так и витиеватых узорах, а также цветах. Они отлично будут смотреться как с камнем, так и с кирпичным ограждением, а также профнастилом.Вход в волшебный лесКроме самой конструкции важно не забывать и о ручках. Среди них также множество вариантов оформления, которые могут идти сразу в комплекте с защёлками. К металлической калитке подойдёт ручка из такого же материала, а вот к деревянной уже намного больше вариантов, но кованая щеколда будет смотреться наиболее выигрышно на фоне остальных.Форма опорных столбов также может быть разной: круглой, квадратной или прямоугольной. Наиболее эффектно будут смотреться каменные или кирпичные конструкции, на вершинах которых установлены светильники (накопительные, работающие на солнечных батареях, от сети) или высажены цветы в горшках, вазонах. Светильники выполняют не только декоративную функцию, но и создают вместе с остальными источниками света на участке важный элемент ландшафта.Кроме оригинальности при выборе калитки важно учитывать и то, как она сочетается с домом и дизайном всего участка. Например, если всё выполнено в викторианском стиле, точно не подойдёт конструкция из профнастила или умная калитка, полностью в сером тоне, открывающаяся автоматически. А вот винтажное или кованое изделие будет смотреться великолепно.Ручка тоже важная часть калитки