«Парниковый эффект»: как просто и эффективно очистить микроволновку от пятен еды и неприятного запах

Как просто и эффективно очистить микроволновку от пятен еды и неприятного запаха
Любе современное жилище буквально нафаршировано техникой. При чем, независимо от дохода семьи, в нём проживающей. И хотя пальму первенства в вопросах популярности среди домочадцев всё ещё делят между собой компьютер/ноутбук и телевизор, на несуществующие пятки им стремительно наступает микроволновая печь. И ничего удивительного: с нашим ритмом жизни разогреть вчерашнюю еду или купленный по дороге домой полуфабрикат куда проще, чем каждый раз готовить свеженькое. Правда, такая востребованность не может не отражаться на состоянии микроволновки. Заметили пятна на стенках или аппетит портит неприятный запах? Значит, пора срочно чистить печку. А сделать это максимально просто, но при том эффективно поможет один «народный» лайфхак.
Как просто и эффективно очистить микроволновку от пятен еды и неприятного запаха
Даже если вы с самыми искренними намереньями решили почистить микроволновку «по старинке» (губкой или салфеткой), с большой вероятностью вас поджидают трудности. Пятна от супа или мелкие кусочки еды не так уж и просто поддаются удалению. Так же, как и неприятный запах. Потому хозяйки-блогерши советуют использовать «паровой метод» очистки. Для этого вам понадобятся:
1. Миска или глубокая тарелка, безопасные для разогрева в микроволновке (сделанные из специального пластика или керамики);
2. Уксус;
3. Зубочистка;
4. Эфирное масло лимона, лимонный сок или долька лимона (опционально);
5. Губка
Как просто и эффективно очистить микроволновку от пятен еды и неприятного запаха
В миску налейте два стакана воды и добавьте две столовые ложки уксуса. Размешайте. По желанию добавьте каплю эфирного масла лимона или его дольку для приятного запаха. Положите в миску деревянную зубочистку, чтобы снизить риск излишнего выкипания воды.
Как просто и эффективно очистить микроволновку от пятен еды и неприятного запаха
Отправляйте посуду в микроволновку на 5 минут при высоком температурном режиме. Ничем не накрывайте.
Как просто и эффективно очистить микроволновку от пятен еды и неприятного запаха
Когда время истечёт, не спешите открывать печь. Оставьте дверцу закрытой ещё на 2-3 минуты. Тем самым вы создадите необходимый «парниковый эффект», который поможет кусочкам еды и пятнам легче поддаться, а уксусу и маслу лимона – устранить неприятный запах.
Как просто и эффективно очистить микроволновку от пятен еды и неприятного запаха
Через 2-3 минуты аккуратно, используя прихватку, достаньте посуду и вылейте воду. А саму микроволновку протрите изнутри сухой губкой или салфеткой. Вы удивитесь, как легко будет удалить даже самые проблемные пятна.
Как просто и эффективно очистить микроволновку от пятен еды и неприятного запаха
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