Растения, к которым опасно прикасаться, и способы их распознать

Некоторые растения на первый взгляд могут показаться привлекательными, но не каждое из них можно трогать. Иногда растения оказываются ядовитыми и могут вызвать раздражение на коже, которое может длиться вплоть до нескольких месяцев, несмотря на то, что с виду их плоды кажутся съедобными и даже вкусными.



Мы заботимся о здоровье наших читателей, поэтому подготовили несколько советов о том, как распознать 8 растений, которые не стоит трогать. В конце статьи также есть бонус, не забудьте с ним ознакомиться.



1. Гигантский борщевик

2. Манцинелловое дерево

3. Ядовитый дуб

4. Ядовитый сумах

5. Книдосколус жгучеволосый

6. Жалящее дерево

7. Жгучая крапива

8. Ядовитый плющ

У гигантского борщевика глубоколопастные и резные листья, достигающие 1,5 м в ширину. Его стебель ярко-зеленого цвета с ворсинками, окруженными темно-красными пятнами. Цветки могут быть белыми или зеленовато-белыми, а соцветие напоминает зонтик.Если сок листьев гигантского борщевика попадет на кожу, а затем она подвергнется воздействию солнечного света, это может привести как к легкому покраснению, так и к появлению волдырей и ожогов. Попадание сока в глаза может привести к раздражению слизистой и даже повреждению органа зрения. Цветки борщевика можно легко спутать с дикой морковью, они очень похожи. Поэтому вы должны соблюсти все предосторожности, если вам нужно прикоснуться к этому растению.Манцинелла, также известная, как «пляжное яблоко», имеет блестящие зеленые листья, мелкие зеленовато-желтые цветки и красновато-серую кору. Плоды могут быть зелеными или зеленовато-желтыми. Они очень похожи на яблоки. Все части растения содержат токсины, и при попадании его сока на кожу он может вызвать аллергический дерматит.Ядовитый дуб содержит маслянистое вещество под названием урушиол, легко передающееся людям и животным. При контакте с соком напрямую через растение или через другие предметы на коже могут появиться зудящие волдыри.Это растение относится к кустарникам, а его листья густо покрыты ворсинками. Обычно они имеют лопастную или округлую форму. Листья ядовитого дуба можно принять за листья белого дуба (неядовитое растение). Листья обоих растений очень похожи, но у белого дуба они одиночные, а у ядовитого дуба они растут по 3 штуки.Прикосновение к ядовитому сумаху может вызвать сыпь, которая не проходит в течение нескольких дней или даже недель. Его вы можете идентифицировать по красноватому стеблю, на котором находится от 7 до 13 листьев, расположенных попарно.Существует также неядовитый сумах, отличить его можно по ягодам: у ядовитого растут грозди зеленых ягод, а у безобидного — красных.Контакт с этой безобидной с виду травкой может вызвать сильный зуд и покалывание. Это растение можно распознать по чередующимся листьям, состоящим из 3–5 зубчатых долей. У него белые цветы с 5 лепестками, распускающиеся весной и летом.Это растение можно распознать по крупным листьям в форме сердца с широкими зубцами по краям. Кроме того, стебель, плоды, ветви, листва и черешки жалящего дерева покрыты обжигающими волосками. Прикоснувшись к этому растению, человек мгновенно почувствует сильное покалывание и жжение, которое может длиться несколько дней или даже месяцев.Листья и стебель крапивы покрыты небольшими волосками, которые при прикосновении выделяют раздражители, вызывающие болезненное покалывание. Ее листья мягкие и зеленые, цветки небольшие, коричневатые или зеленоватые, в густых пазушных соцветиях.Листья, стебли и корни ядовитого плюща выделяют маслянистый сок. Он вызывает сильный зуд, покраснение и воспаление на коже, которое может выглядеть как бугорки или волдыри. Ядовитый плющ бывает похож на лозу или кустарник с листьями, сгруппированными по 3 штуки.Иногда можно встретить ядовитый плющ, растущий среди ежевики, что может быть одной из причин, по которой вы можете случайно до него дотронуться — его листья имеют очень похожую форму. Вы можете отличить их по шипам, растущим на стебле ежевики, а у ядовитого плюща их нет.Хотя не существует универсального способа определить, является ли растение опасным, есть несколько общих признаков, которые помогут отличить потенциально опасные виды.У растения блестящие листья.Оно выделяет молочный сок.У растения желтые или белые ягоды.Растение имеет цветы или листья в форме зонта, либо все соцветие напоминает зонтик.Имейте в виду, что эти характеристики относятся не ко всем токсичным растениям, но, безусловно, помогут вам избежать контакта с большим их количеством.