Советы по посадке лилии в грунт

Красавицы лилии могут сравниться разве что с розами и пионами. Это чудесные цветы, которые замечательно украсят ваш сад! Узнайте все секреты правильной посадки луковиц лилии весной.







Первая рекомендация включает в себя замачивание луковиц лилии в крепком, тёмном растворе марганцовки на полчаса. Эта простая, но важная процедура обеззаразит посадочный материал. После этого следует правильно выбрать место посадки. Для лилии лучше всего подходит лёгкая полутень.







При этом почва не должна быть подтоплена, а вода не должна задерживаться надолго в грунте. При посадке рекомендуется добавить дренаж (керамзит), чтобы гарантированно обезопасить корни лилии от застоя воды. Сама почва на выбранной грядке должна быть рыхлой, плодородной (органические удобрения), влагопроницаемой, нейтральной. Если у вас почва глинистая, то в неё следует добавить песок или другой разрыхлитель.







Грядку для лилии перед высадкой следует подготовить. Обязательно прополите, взрыхлите почву, удалив многолетние, старые корешки. В противном случае, сорняки переплетутся корнями с лилиями, и растение будет угнетено. Высадка лилии также должна соответствовать определённым правилам. Расстояние между луковицами (и рядами) — 20-30 см.

Всего на грядке должно быть не более 3 рядов. Глубина посадки лилии — примерно 3 высоты самой луковицы.При посадке будьте аккуратны и случайно не поломайте молодые росточки. Корешки расправьте вдоль луковиц. После этого лилии следует полить. Полить можно как чистой водой, так и водой с добавлением какого-либо стимулятора укоренения (например, гумат калия). В течение лета подкармливайте лилию комплексным удобрением, чтобы она радовала вас красивыми цветами!Подробнее о том, как посадить лилию весной, смотрите в видео ниже: