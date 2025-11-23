С нами не соску...
Лучшие способы для удаления запаха с одежды

Одежда помогает окружающим составить впечатление о нас. Поэтому так важно следить за состоянием ткани и отсутствием неприятного запаха. Есть проверенные домашние рецепты по поддержанию свежести ваших вещей. Лучшие способы для удаления запаха с одежды

Ткань хорошо впитывает запахи — это может нравиться, если вы надушились любимым парфюмом. Но такое свойство одежды играет против вас в случае с душком пота, табака или сырости.

Мы собрали лучшие советы, как избавиться от запаха на одежде.

Как избавиться от запаха пота на одежде


Запах пота — неприятная, но частая проблема. Несмотря на то что выделения человеческого тела абсолютно естественны, вряд ли кому-то понравится ощущать крепкий аромат пота от себя, близких или коллег. Как вывести запах пота с одежды хозяйственным мылом Мы предлагаем вспомнить славную традицию и всегда держать дома брусок хозяйственного мыла. Это универсальное средство для решения многих бытовых задач. В частности, оно поможет отстирать с одежды запах пота. 1. Намочите водой пахнущие участки и намыльте хозяйственным мылом с изнанки. 2. Оставьте одежду в таком виде на полчаса, а затем постирайте привычным способом. 3. Хозяйственное мыло не подходит для ярких тканей. Цвет может потускнеть. Как вывести запах пота с одежды уксусом с содой Запах несвежей одежды может быть очень стойким, особенно если вы носили её много дней подряд, не меняя. Против въевшегося запах пота поможет смесь соды с уксусом. 1. Добавьте в тёплую воду 100−150 мл уксуса и поместите в него грязную одежду. 2. Оставьте одежду замачиваться на несколько часов, а затем постирайте в стиральной машине, подмешав в стиральный порошок несколько чайных ложек соды.
Как вывести запах пота с одежды солью Соль является универсальным домашним средством против различных видов загрязнений. Она поможет справиться и с запахом пота на одежде. 1. Растворите в стакане воды 2 столовые ложки соли и нанесите на пятна. 2. Оставьте на 1−2 часа, а затем постирайте одежду привычным способом. Как убрать запах пота с одежды без стирки Самый очевидный способ убрать запах пота с одежды под мышками — постирать её. Но есть некоторые хитрости, которые позволят вам справиться с этой проблемой без стирки. Вот несколько способов: - Попробуйте положить одежду в морозилку на несколько часов. - На загрязненные участки насыпьте соду и вотрите в ткань. Оставьте на ночь. Утром стряхните соду. - Нанесите на пятна уксус. Высушите одежду.

Как убрать запах сырости с одежды


Затхлый запах от одежды часто появляется в результате неправильного хранения. Рекомендуется периодически проветривать вещи, которые вы повесили в шкаф до следующего сезона. Не следует хранить вместе постиранные вещи с несвежими. Если вы обнаружили запах сырости, поместите вещь в морозилку. Обычно этого бывает достаточно. Но в более проблемных случаях можно использовать уксус, соду, нашатырь, лимонную кислоту. Лучшие способы для удаления запаха с одежды

Как убрать запах плесени с одежды


Неприятный сырой запах может появиться на одежде в результате заражения спорами плесени. Это происходит, например, если оставить вещи на несколько дней в стиральной машине. Чтобы избавиться от амбре, используйте уксус или соду. Выполните следующие действия: 1. Поместите вещь в стиральную машину, добавьте стандартное количество порошка. 2. Добавьте в воду соду или уксус. Когда машинка наполнится, влейте стакан этого раствора или наполните им отсек для жидкого моющего средства. 3. Повесьте одежду сушиться в хорошо проветриваемом месте.

Как убрать с одежды запах секонд-хенда


Секонд-хенды — это экономичный вариант для тех, кто готов выискивать идеальную вещь. Иногда там попадаются потрясающие находки. Однако каждый, кто когда-либо покупал ношенную одежду, знает характерный запах секонд-хенда. Эта едкая отдушка появляется в результате обработки вещей формальдегидами, и вывести её бывает очень непросто. Помочь может стирка с долгим полосканием и тщательная просушка одежды в течение суток, не менее. Если запах сохраняется, воспользуйтесь нашатырным спиртом. Подготовьте раствор 10%-го нашатырного спирта с водой. Для небольших вещей рассчитайте количество нашатыря из пропорции 20 мл на 5 л воды. Для крупных — 100 мл на 10 л воды. Замочите вещь в этом растворе на час.

Как убрать запах из шкафа с одеждой


Шкафы с одеждой требуют регулярного проветривания и сушки. Для этого полностью опустошите гардероб и просушите его феном для волос. Периодически можно проводить влажную уборку чистящим средством с воском для древесины. Опытные хозяйки используют кусочки мыла, цитрусовую кожуру, кофейные зёрна для ароматизации внутреннего пространства шкафа. Просто поместите выбранный материал в тканые мешочки и разложите по полкам.

Как убрать запах сигарет с одежды


После долгого нахождения в прокуренном помещении избавиться от табачного запаха становится первостепенной задачей. С ней поможет справиться стирка одежды в машинке при самой высокой температуре и предварительное замачивание в растворе уксуса и соды на час. После выполнения этих процедур вещи нужно тщательно просушить.

источник

